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В Казахстане уничтожат неиспользуемые боеприпасы

05.10.2021, 12:46 61885
В Казахстане уничтожат неиспользуемые боеприпасы
Фото: www.gov.kz
НУР-СУЛТАН. 5 ОКТЯБРЯ - Министерство обороны Республики Казахстан приступит к уничтожению неиспользуемых боеприпасов силами военных саперов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По промежуточным результатам инспектирования складов боеприпасов, основным нерешенным вопросом в настоящее время является утилизация боеприпасов, признанных в результате инвентаризации как неиспользуемое военное имущество, рассказали в пресс-службе Минобороны РК.
 

В соответствии с законодательством, работу по утилизации боеприпасов проводит уполномоченный орган - Министерство индустрии и инфраструктурного развития. При этом возможности по уничтожению боеприпасов у подведомственных ему организаций ограничены. В связи с этим Министерство обороны вынуждено годами хранить неиспользуемое военное имущество на складах и базах", - объяснили в ведомстве. 

 
В целях обеспечения безопасности хранения боеприпасов оборонным ведомством разработано постановление правительства, в соответствии с которым Министерство индустрии и инфраструктурного развития совместно с Министерством обороны будет организовывать работу по вывозу неиспользуемых боеприпасов силами саперных подразделений со складов на военные полигоны, где они будут уничтожаться. Непосредственный порядок действий определит совместный приказ двух министерств.
 
Напомним, 26 августа 2021 года, около 19.00, в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание на складе инженерных боеприпасов. Огонь быстро перекинулся на хранилища, где были складированы инженерные боеприпасы. Пожар локализовать не удалось, и он распространился на другие хранилища. Произошло возгорание и более 10 взрывов. В результате ЧП погибли семнадцать человек: 10 сотрудников органов гражданской защиты, шесть военнослужащих Министерства обороны и один военный прокурор. 
 

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    Токаев встретился с генсеком Всемирной таможенной организации

    06.10.2021, 13:37 29566
    Токаев встретился с генсеком Всемирной таможенной организации
    НУР-СУЛТАН. 6 ОКТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял генерального секретаря Всемирной таможенной организации Кунио Микурию, передает KAZAKHSTAN TODAY.
     
    Токаев отметил что Казахстан уделяет большое внимание сотрудничеству с Всемирной таможенной организацией и высоко ценит личную поддержку руководителя ВТамО, оказываемую нашей стране, сообщает Акорда.
     
    Президент подчеркнул, что в Казахстане проводится комплексная работа по поддержанию национальной экономики и международной торговли во время пандемии.
     
    Кунио Микурия выразил признательность главе государства за возможность встречи, особо отметив лидерство Казахстана в Центральной Азии.
     
    Генеральный секретарь ВТамО рассказал об итогах посещения Туркестана. Он высоко оценил процедуры таможенного оформления в новом аэропорту, указал на транзитный потенциал области и возможности транспортного коридора Восток - Запад. 
     
    По его мнению, Казахстан за время сотрудничества достиг значительного прогресса в таможенном администрировании. По его словам, внедрение электронного декларирования и принципа "единого окна" может служить примером лучшей практики для многих стран-членов Организации.
     
    По итогам встречи достигнута договоренность продолжить всестороннее сотрудничество в таможенной сфере.
     

    Использование государственного языка в визуальной информации будет обязательным в Казахстане

    06.10.2021, 12:36 35344
    НУР-СУЛТАН. 6 ОКТЯБРЯ - Депутаты мажилиса Республики Казахстан одобрили поправки по вопросам визуальной информации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
     
    Как сообщила ранее министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, основные направления законопроекта: изложение текстов реквизитов и визуальной информации в соответствии с нормами орфографии; изложение текстов реквизитов и визуальной информации с сохранением аутентичного перевода; введение понятия "Аутентичный перевод текста". 
     
    Она отметила, что средства визуальной информация (баннеры, вывески, объявления, реклама, ценники и другие) являются важными инструментами воздействия на общественно-политическую, социально-экономическую ситуацию в стране. В этой связи требование к изложению текстов реквизитов и визуальной информации в соответствии с нормами орфографии направлено на недопущение некачественного изложения текстов на казахском языке, орфографических ошибок в них. 
     

    Требование к изложению текстов реквизитов и визуальной информации с сохранением аутентичного перевода направлено на устранение фактов смыслового, содержательного несоответствия текстов, представленных на двух языках (казахском и русском). Размещение визуальной информации на открытом пространстве и в зданиях может осуществляться субъектами предпринимательства наравне с государственными органами в установленном законодательством порядке. Субъекты предпринимательства используют визуальную информацию в качестве инструмента продвижения своей продукции и услуг", - сказала Раимкулова. 

     
    По ее словам, от граждан в адрес государственных органов поступает огромное количество жалоб, связанных с нарушением требований законодательства о языках при размещении визуальной информации. При этом отсутствие визуальной информации на государственном языке граждане считают ущемлением своих прав, закрепленных в статье 14 Конституции Республики Казахстан. 
     

    Количество обращений в государственные органы по нарушениям в части размещения визуальной информации в 2018 году составило 12 886, в 2019 году - 12 900. В 2020 году количество жалоб, поступивших на горячую линию (call center) по визуальной информации, составило 3442", - уточнила она. 

     
    Для решения указанных проблем в рамках законопроекта предусматривается внесение поправок в 13 законодательных актов Республики Казахстан: Кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения", законы "О языках в Республике Казахстан", "О транспорте в Республике Казахстан; "О железнодорожном транспорте", "Об автомобильном транспорте", "О рекламе", "О регулировании торговой деятельности", "О безопасности пищевой продукции", "О безопасности машин и оборудования", "О безопасности игрушек", "О защите прав потребителей", "О почте", "О кинематографии". 
     

    Ожидаемый результат: обеспечение обязательного использования государственного языка в визуальной информации, обеспечение изложения текстов реквизитов и визуальной информации в соответствии с нормами орфографии, обеспечение изложения текстов реквизитов и визуальной информации на государственном и русском языках с сохранением их аутентичности. Принятие законопроекта будет способствовать эффективной реализации языковой политики в стране и не повлечет отрицательных правовых и социально-экономических последствий", - резюмировала министр. 

     

    Мажилис принял в работу законопроект, предусматривающий ужесточение ответственности за жестокое обращение с животными

    06.10.2021, 12:00 42742
    Мажилис принял в работу законопроект, предусматривающий ужесточение ответственности за жестокое обращение с животными
    Фото: Из открытых источников
    Мажилис принял в работу законопроект, предусматривающий ужесточение ответственности за жестокое обращение с животными.
     
    НУР-СУЛТАН. 6 ОКТЯБРЯ - Комитет по вопросам экологии и природопользования мажилиса Республики Казахстан принял в работу законопроект "Об ответственном обращении с животными", передает KAZAKHSTAN TODAY.
     
    Как сообщил депутат Александр Милютин, проект закона разработан для регулирования общественных отношений, возникающих при повседневном взаимодействии людей с различными категориями животных.
     
    Депутат перечислил основные задачи законопроекта:
     
     - установление общих и специальных требований при обращении с животными;
     
     - защита животных от жестокого обращения, страданий и гибели;
     
     - недопущение жестокого умерщвления животных, укрепление нравственности и гуманности общества;
     
     - открытость информации в области регулирования численности бродячих животных.
     
    Кроме того, проект закона предусматривает запрет пропаганды жестокого обращения с животными во всех СМИ в любой форме.
     
    Также палата взяла в работу законопроект "О внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях по вопросам ответственного обращения с животными".
     

    Он направлен на введение административной ответственности за жестокое обращение с животными и за нарушение законодательства в сфере обращения с животными. Установление административной ответственности за нарушение правил выпаса животных, наделение соответствующими компетенциями органов внутренних дел, уполномоченного органа в области лесного, рыбного и охотничьего хозяйства и местных исполнительных органов", - пояснил Милютин.

     
    Также в работе находится законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ответственного обращения с животными".
     

    Поправки вносятся в четыре законодательных акта. Предусмотрены поправки в статью УК РК "Жестокое обращение с животными", направленные на усиление уголовной ответственности за жестокое обращение с животными путем увеличения санкции, а также перевод данного проступка в категорию преступлений средней тяжести", - отметил спикер.

     
    Депутат также добавил, что в законах "О местном государственном управлении и самоуправлении", "О ветеринарии", "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира" предусматривается расширение компетенции маслихатов, акиматов по регулированию вопросов умерщвления животных, перечня животных, подлежащих отлову и умерщвлению, а также совершенствование законодательства по вопросам контрольно-надзорных функций.
     

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