В Казахстане упрощен порядок получения гражданства для кандасов

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НУР-СУЛТАН. 8 СЕНТЯБРЯ - С 1 сентября текущего года четыре государственные услуги для этнических казахов, вернувшихся на историческую родину, начали оказывать по принципу "одного заявления". Услуга "Присвоение или продление статуса кандаса" оказывается совокупно с ещё тремя услугами, необходимыми переселенцам, передает KAZAKHSTAN TODAY.

После заявления на госуслугу "Присвоение или продление статуса кандаса", услугополучатель сможет воспользоваться услугами "Включение в региональную квоту приема кандасов и переселенцев", "Выдача разрешения иностранцам и лицам без гражданства на постоянное жительство в Республике Казахстан", а также "Регистрация приема, восстановления и выхода из гражданства Республики Казахстан", сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.

По информации ведомства, сроки оказания услуги по принципу "одного заявления":

- присвоение или продление статуса кандаса - 4 рабочих дня;

- включение в региональную квоту приема кандасов и переселенцев - 14 рабочих дней;

- выдача разрешения иностранцам и лицам без гражданства на постоянное жительство в Республике Казахстан - 45 календарных дней;

- регистрация приема, восстановления и выхода из гражданства Республики Казахстан - 30 рабочих дней.

День приема документов не входит в срок оказания государственной услуги.

В целях получения данной композитной государственной услуги кандасам достаточно представить соответствующие документы согласно единому перечню", - добавили в Минтруда.





Напомним, количество уехавших из страны казахстанцев в три раза превысило количество прибывших. С января по июнь 2021 года в страну прибыло 4,6 тыс. человек - это на 34,9% меньше, чем за январь - июнь 2020 года. В то же время из страны выбыло 14,2 тыс. человек - несмотря на пандемию, на 29,3% больше, чем годом ранее.

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