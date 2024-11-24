23.11.2024, 10:52 66401
В Казахстане усилии контроль за хвойными деревьями в преддверии праздников
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Для защиты хвойных лесов в преддверии новогодних праздников лесоводы усиливают меры по охране молодняков хвойных пород, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства и животного мира.
С 1 декабря начнется работа мобильных групп с участием правоохранительных органов, задача которых - предотвращение незаконных рубок.
Заготовка "новогодних елок" разрешена только в рамках плановых рубок, а их продажа возможна исключительно при наличии соответствующих документов. Лесоводы призывают граждан бережно относиться к лесным ресурсам и соблюдать установленные правила", - сообщили в ведомстве.
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24.11.2024, 14:27 10741
Кадровые перестановки произошли в Министерстве туризма и спорта
Фото: МТС РК
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Астана. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане под председательством министра туризма и спорта Ербола Мырзабосынова прошло заседание комиссии по назначению руководителей региональных управлений спорта, сообщает пресс-служба ведомства.
На заседании были рассмотрены кандидатуры на руководящие должности в управлениях физической культуры и спорта Карагандинской и Павлодарской областей.
Комиссия согласовала кандидатуру чемпиона Олимпийских игр в Лондоне по боксу Серика Сапиева на пост руководителя управления физической культуры и спорта Карагандинской области, а также кандидатуру заместителя председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Азамата Имашева на должность руководителя управления физической культуры и спорта Павлодарской области.
Теперь кандидаты на руководящие посты в областных управлениях спорта утверждаются комиссией, созданной при Министерстве туризма и спорта РК", - отметил Ербол Мырзабосынов.
Кандидатуры предлагаются местными исполнительными органами, и назначению подлежат только те, кто получил положительное заключение комиссии, действующей при министерстве.
23.11.2024, 15:04 55556
Президент Казахстана пригласил патриарха Кирилла на VIII Съезд религиозных лидеров в Астану
Фото: Н.Байбулин
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Москва. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках визита в Россию спикер сената Маулен Ашимбаев встретился в Москве с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. От имени президента Казахстана он вручил ему приглашение принять участие в VIII Съезде лидеров мировых и традиционных религий, сообщает пресс-служба сената РК.
В ходе встречи собеседники также обсудили роль духовной дипломатии в противодействии современным вызовам.
Спикер сената выразил признательность за всемерную поддержку Русской Православной Церковью казахстанского Съезда лидеров мировых и традиционных религий, содействие укреплению глобального межрелигиозного диалога и развитию духовной дипломатии на международном уровне.
Маулен Ашимбаев в ходе беседы подчеркнул, что подготовка к VIII Съезду проходит в условиях непростых глобальных вызовов, преодоление которых требует консолидации усилий духовных лидеров. Все это усугубляется такими проблемами, как изменение климата, биологические угрозы, экономический спад, растущая бедность и другие.
Со своей стороны патриарх Московский и всея Руси Кирилл поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за приглашение на VIII Съезд лидеров мировых и традиционных религий и отметил, что Русская Православная Церковь поддерживает усилия Казахстана по продвижению идей мира и сотрудничества между представителями различных религий.
23.11.2024, 13:11 60796
Министры сельского хозяйства РК и РФ обсудили ряд проблемных вопросов
Сельскохозяйственные ведомства двух стран стремятся к упрощению торговли агропродукцией
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Астана. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане прошла встреча министров сельского хозяйства Казахстана и Российской Федерации Айдарбека Сапарова и Оксаны Лут. Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия в сфере АПК, сообщает пресс-служба МСХ РК.
Сегодняшняя встреча - это отличная возможность предметно обсудить актуальные вопросы, сосредоточиться на поиске решений для устранения существующих барьеров, чтобы сделать наше сотрудничество еще более продуктивным", - отметил Айдарбек Сапаров.
Он подчеркнул важность встречи для расширения возможностей торговли сельхозпродукцией, добавив, что РК и РФ обеспечивают транзит значительных объемов товаров через свои территории, в том числе зерна.
В свою очередь Оксана Лут отметила, что страны обладают значительным потенциалом для расширения сотрудничества. В частности, в научно-технической сфере, прежде всего в области селекции сельхозкультур, генетики животных и биотехнологий. Кроме того, Россия и Казахстан могут усилить взаимодействие по подготовке кадров для АПК - в первую очередь за счет создания совместных сетевых образовательных программ и программ двойных дипломов.
В рамках рабочей поездки министра сельского хозяйства РФ в Казахстан представители двух стран рассмотрели ряд проблемных вопросов. В частности, были обсуждены торговые препятствия и сложности транзита растениеводческой продукции, подконтрольных ветеринарному контролю товаров.
Особое внимание было уделено вопросам научно-технического сотрудничества, в том числе в сфере селекции и семеноводства, аграрного образования, взаимодействия по техническому регулированию и вопросам тарифного регулирования в рамках ЕАЭС.
Айдарбек Сапаров акцентировал внимание на значительном прогрессе в синхронизации информационных систем для оперативной передачи данных и учета движения товаров между нашими странами.
23.11.2024, 11:42 64666
Минобороны обратилось к жителям Астаны
Фото: МО РК
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Астана. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 23-24 ноября состоятся плановые пролеты истребительной авиации над Астаной. Мероприятие проводится в рамках учебно-тренировочных полетов Сил воздушной обороны РК по демонстрации использования специальных дымовых шлейфов, сообщает пресс-служба Минобороны.
Пролет истребителей пройдет на безопасной высоте и не нарушит привычный ритм городской жизни", - подчеркнули в ведомстве.
В Минобороны добавили, что мероприятие организовано в строгом соответствии с мерами безопасности полетов и не представляет угрозы для населения. Используемые цветные дымы не несут экологического вреда.
23.11.2024, 09:48 69281
В СКО за три года в госсобственность вернули больше 30 тысяч га земли
Фото: Depositphotos
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Петропавловск. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В районе имени Магжана Жумабаева на севере Казахстана за три года в госсобственность вернули больше 30 тысяч га неиспользуемых или используемых с нарушением законодательства земель, сообщает "Петропавловск.news".
За последние три года в районе возращены более 30 тысяч га земель неиспользуемых или используемых с нарушением земельного законодательства. В текущем году проведены проверки, наложены административные взыскания на сумму более 500 тысяч тенге. По таким хозяйствам ожидаем поступления в бюджет двадцатикратного увеличения налога", - рассказал глава района Рахат Смагулов.
Брошенные или неправильно используемые земли - это не только упущенная выгода для региона, но и прямой ущерб экономике. Власти уверены, что жесткие меры в виде штрафов и увеличенных налогов помогут снизить число нарушений и вернут неиспользуемые территории в сельскохозяйственное производство.
Ранее в Атырау 26 физических и юридических лиц оштрафовали на 4,2 млн за самозахват земли.
22.11.2024, 21:27 94256
Кадровые перестановки произошли в Верховном суде
Фото: ВС РК
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Астана. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением председателя Верховного суда на должность первого замруководителя судебной администрации назначен Шакир Шаяхметов. Его кандидатура согласована с администрацией президента РК, сообщает пресс-служба ВС.
Наиль Ахметзакиров представил вновь назначенного распоряжением председателя Верховного суда первого заместителя руководителя судебной администрации Шакира Шаяхметова.
Руководитель СА охарактеризовал Шаяхметова профессионалом и выразил уверенность в том, что он приложит все силы и опыт для повышения независимости судей и доверия граждан к суду.
Шакир Шаяхметов родился в 1971 году. Занимал различные руководящие должности в Академии Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции, институте повышения квалификации кадров органов прокуратуры Генеральной прокуратуры имени С.Ескараева, Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре.
С 2023 года - заведующий отделом международных связей СА.
22.11.2024, 19:10 103816
Токаев подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
Закон направлен на совершенствование механизмов государственной поддержки граждан
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Астана. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реформирования жилищной политики", сообщает пресс-служба Акорды.
Закон направлен на совершенствование механизмов государственной поддержки граждан, кандасов по улучшению жилищных условий.
Первый блок поправок направлен на реализацию поручения главы государства по созданию на основе "Отбасы банка" полноценного института развития и поддержки, который будет централизованно осуществлять постановку, учет и распределение жилья.
Отбасы банк" также будет продолжать субсидировать часть арендной платы за жилище, арендованное в частном жилищном фонде, предоставлять льготные ипотечные жилищные займы.
Отбасы банк" будет распределять жилье с учетом даты постановки на учет нуждающихся и уровня доходов, что позволит обеспечивать жильем в первую очередь лиц, состоящих в очереди длительное время.
Второй блок поправок предусматривает введение дополнительных гарантий для нуждающихся в жилище.
Третьим блоком поправок дополнены и уточнены положения, регламентирующие механизм владения и пользования жилищем в рамках мер государственной поддержки.
Четвертый блок поправок направлен на совершенствование отдельных положений земельного законодательства, законодательства в сферах строительства, гарантирования депозитов физических лиц.
22.11.2024, 17:29 103856
Заявление о ситуации на Украине сделали в казахстанском МИДе
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Астана. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель Министерства иностранных дел Айбек Смадияров сегодня на брифинге сделал заявление относительно ситуации на Украине и эвакуации казахстанцев.
По нашим данным, иностранный дипломатический корпус также продолжает свою работу в Киеве и не эвакуирует своих граждан. Обращений от казахстанцев по эвакуации не поступало, и спецрейсов на данном этапе не планируется", - заявил Смадияров.
Он добавил, что посольство Казахстана на Украине работает в штатном режиме, а ситуационный центр в министерстве следит за развитием событий.
Военные действия в Украине продолжаются не первый год. По нашим подсчетам, в стране могут находиться около 300 граждан Казахстана. При этом точное количество назвать затруднительно в связи с обстановкой в стране", - рассказал спикер.
По его словам, ведомство на днях обратилось к казахстанцам, находящимся в Украине, с рекомендацией покинуть территорию страны. Казахстанские дипломаты окажут всю необходимую помощь при обращении соотечественников.
Будем исходить из дальнейшего развития ситуации", - резюмировал представитель МИД.
Напомним, сегодня президент РК поручил руководителям всех силовых ведомств и акимам принять срочные меры по обеспечению безопасности основных военных и гражданских объектов в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины.
20 ноября посольство Казахстана на Украине рекомендовало казахстанцам рассмотреть возможность покинуть Украину в связи с участившимися артиллерийскими обстрелами и воздушными атаками.
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