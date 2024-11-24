В Казахстане усилии контроль за хвойными деревьями в преддверии праздников

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Астана. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане прошла встреча министров сельского хозяйства Казахстана и Российской Федерации Айдарбека Сапарова и Оксаны Лут. Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия в сфере АПК, сообщает пресс-служба МСХ РК.





Сегодняшняя встреча - это отличная возможность предметно обсудить актуальные вопросы, сосредоточиться на поиске решений для устранения существующих барьеров, чтобы сделать наше сотрудничество еще более продуктивным", - отметил Айдарбек Сапаров.





Он подчеркнул важность встречи для расширения возможностей торговли сельхозпродукцией, добавив, что РК и РФ обеспечивают транзит значительных объемов товаров через свои территории, в том числе зерна.





В свою очередь Оксана Лут отметила, что страны обладают значительным потенциалом для расширения сотрудничества. В частности, в научно-технической сфере, прежде всего в области селекции сельхозкультур, генетики животных и биотехнологий. Кроме того, Россия и Казахстан могут усилить взаимодействие по подготовке кадров для АПК - в первую очередь за счет создания совместных сетевых образовательных программ и программ двойных дипломов.





В рамках рабочей поездки министра сельского хозяйства РФ в Казахстан представители двух стран рассмотрели ряд проблемных вопросов. В частности, были обсуждены торговые препятствия и сложности транзита растениеводческой продукции, подконтрольных ветеринарному контролю товаров.





Особое внимание было уделено вопросам научно-технического сотрудничества, в том числе в сфере селекции и семеноводства, аграрного образования, взаимодействия по техническому регулированию и вопросам тарифного регулирования в рамках ЕАЭС.





Айдарбек Сапаров акцентировал внимание на значительном прогрессе в синхронизации информационных систем для оперативной передачи данных и учета движения товаров между нашими странами.