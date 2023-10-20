19.10.2023, 17:52 54836
В Казахстане утвердили концепцию развития языковой политики до 2029 года
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Астана. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Республики Казахстан приняло постановление от 16 октября 2023 года № 914 "Об утверждении Концепции развития языковой политики в Республике Казахстан на 2023 - 2029 годы".
Утвердить прилагаемую Концепцию развития языковой политики в Республике Казахстан на 2023-2029 годы", - сообщается в тексте постановления.
Согласно документу, доля населения, владеющего государственным языком, к 2029 году составит 84%; доля сотрудников организаций, предоставляющих государственные услуги, сотрудников национальных компаний, владеющих государственным языком на уровне В1 по системе КАЗТЕСТ, к 2029 году составит 43%; доля телепрограмм, транслируемых на государственном языке на государственных телеканалах, к 2029 году составит 84%; доля казахскоязычного контента в государственных средствах массовой информации к 2029 году составит 86%.
С полным текстом документа можно ознакомится по ссылке.
Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют установить уровни владения казахским языком.
Также с нового учебного года в Казахстане введут ежегодный экзамен по казахскому языку. Экзамен вводится для учеников 5-8-х и 10-х классов средней школы, а также в организациях технического, профессионального и послесреднего образования.
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20.10.2023, 16:55 4211
Токаев: Важно сохранить баланс между открытостью геологической сферы для инвестиций и интересами государства
Отрасль нуждается в новом импульсе, особенно в части геологоразведки и комплексного изучения недр
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Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с заслуженными деятелями геологической отрасли страны - академиком Национальной академии наук Серикбеком Даукеевым, президентом ТОО "Меридиан Петролеум" Балтабеком Куандыковым, директором Института геологических наук имени К.И. Сатпаева Героем Жолтаевым и президентом общественного объединения "Академия минеральных ресурсов" Булатом Ужкеновым, сообщает Акорда.
На встрече президент отметил, что геологическая отрасль является основой поступательного развития всего недропользования и важной составляющей экономики страны.
По мнению главы государства, отрасль нуждается в новом импульсе, особенно в части геологоразведки и комплексного изучения недр. Поэтому в недавнем послании перед правительством поставлена задача довести площадь геолого-геофизической изученности к 2026 году до 2,2 млн квадратных километров.
В целях привлечения иностранных инвесторов, капитала и современных технологий в геологоразведку принимаются комплексные меры. При этом важно сохранить баланс между открытостью геологической сферы для инвестиций и обеспечением интересов государства", - подчеркнул Токаев.
Также в ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы геологической отрасли и предложения по ее стимулированию.
В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность ветеранам за их весомый вклад в развитие отечественной геологии.
20.10.2023, 08:29 20866
Информсистемы отслеживания лекарств и единой очередности в детсады запустят в Казахстане в 2024 году
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Информационную систему по контролю лекарственных средств и единую базу учета очередности в детские сады запустят в Казахстане в следующем году. Соответствующие цифровые решения презентованы премьер-министру РК Алихану Смаилову на совещании в правительстве.
Система отслеживания лекарственных средств позволит решить сразу ряд задач. В частности, исключить возможности приписок и ложных списаний препаратов в медорганизациях, вести мониторинг розничных цен, остатков и сроков годности лекарств.
Для полного контроля на каждую упаковку будет наноситься двухмерный уникальный код Data Matrix. В результате появится возможность отслеживать полный оборот препаратов по республике в онлайн-режиме с момента производства и до использования.
Система значительно снизит риск теневой торговли лекарственными средствами и поможет эффективно планировать их централизованный закуп. В целом на платформе можно отслеживать запас препаратов вплоть до количества таблеток", - сказал вице-министр здравоохранения Бейбут Есенбаев.
Было отмечено, что повышение прозрачности в данной сфере позволит выявить возможную контрафактную продукцию, а также контролировать утвержденные розничные цены на лекарства.
Жители страны будут полностью защищены от подделок. Потребитель может не сомневаться в легальности приобретаемых лекарственных препаратов, их безопасности для жизни и здоровья", - подчеркнула заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова.
В настоящее время проект реализуется в пилотном режиме. Внедрить систему контроля планируется с июля 2024 года.
Премьер-министр поручил детально проработать весь функционал платформы, чтобы она была максимально эффективной и при этом удобной в использовании на уровне больниц, поликлиник, сельских объектов здравоохранения и аптек.
Главе правительства также презентовали единую базу учета очередности в детские сады. Она разработана для удобства родителей и обеспечения полной прозрачности распределения мест в дошкольные организации.
Через государственный портал Egov.kz или мобильные приложения банков второго уровня можно будет выбрать до четырех детских садов для постановки ребенка в очередь и затем отслеживать статус своей заявки в режиме онлайн. Как только в одном из учреждений освободится место, родителю будет направлено соответствующее уведомление. В целом вся процедура от выбора садика до заключения договора будет проходить в электронном формате.
Премьер-министр подчеркнул, что система должна работать таким образом, чтобы исключить двойную очередность в дошкольные организации и сопутствующие коррупционные риски.
Сейчас данное цифровое решение тестируется в пилотном режиме. Запуск единой базы намечен на январь 2024 года.
Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил создать условия для развития искусственного интеллекта в Казахстане.
19.10.2023, 17:16 57291
Эксперты из Китая проведут аудит казахстанской ветеринарной системы
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Астана. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Китай договорились о проведении визита представителей государственного таможенного комитета Китайской Народной Республики для проведения аудита ветеринарной системы и инспекции предприятий заинтересованных в экспорте животноводческой продукции, сообщает пресс-служба Комитета ветеринарного контроля и надзора.
В ходе переговоров казахстанской ветеринарной службы с главным таможенным управлением КНР были обсуждены детали предстоящего аудита ветеринарной системы и программу посещения объектов производства животноводческой продукции.
Вместе с тем китайская сторона пожелала увидеть при инспектировании предприятия всю цепочку от содержания сельскохозяйственных животных до пункта отправки продукции в экспорт.
Мы надеемся, что в ближайшее время мы сможем снять ограничения по ящуру и гриппу птиц, введенные ГТУ КНР в отношении Казахстана, что даст возможность казахстанским производителям расширить рынки сбыта своей продукции", - отметил руководитель Комитета ветеринарного контроля и надзора Бауржан Абызбаев.
Подчеркивается, что снятие ограничений по ящуру и гриппу птиц является одним из приоритетных направлений работы казахстанской ветеринарной службы. Это позволит увеличить экспорт животноводческой продукции в Китай, который является одним из крупнейших рынков сбыта для казахстанских производителей.
Напомним, Казахстан заинтересован в экспорте мяса в Китай.
19.10.2023, 11:22 72116
В Павлодаре отменили 11 незаконных договоров о госзакупках на 6 млрд тенге
Руководитель отдела строительства акимата города Павлодара привлечен к административной ответственности
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Павлодар. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодарской области установлены факты заключения незаконных договоров о государственных закупках, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Общая сумма договоров, необоснованно заключенных с филиалом РГП "Енбек-Оскемен" и ТОО "КазСтройСервис" из одного источника, составила 6 млрд тенге", - говорится в информации ведомства.
По акту надзора городской прокуратуры департаментом внутреннего государственного аудита проведена претензионно-исковая работа.
Решениями специализированного межрайонного экономического суда Павлодарской области 11 договоров признаны недействительными", - отметили в прокуратуре.
Руководитель отдела строительства акимата города Павлодара привлечен к административной ответственности по статье 207 КоАП "Нарушение законодательства о госзакупках". Ему грозит штраф в размере 50 МРП (172 500 тенге).
Ранее сообщалось, что в Казахстане с начала года госаудит выявил нарушения в госзакупках на 194 млрд тенге.
19.10.2023, 11:07 73761
Об основах новой общественной этики в Казахстане рассказал Токаев
Президент поздравил участников с открытием XI Гражданского форума
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Астана. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился к участникам открывшегося сегодня XI Гражданского форума, сообщает Акорда.
За двадцать лет эта диалоговая площадка показала свою востребованность и эффективность. Созидательные инициативы и конструктивные предложения, выдвигаемые на форуме, вносят большой вклад в развитие гражданского общества и укрепление общенационального диалога", - отметил президент.
Он подчеркнул, что неправительственные и благотворительные организации, гражданские активисты и волонтеры показывают пример солидарности и деятельного патриотизма, всецело содействуют сохранению единства и согласия в стране, активно участвуя в решении актуальных проблем общества.
В условиях проводимых нами масштабных преобразований особое значение обретает формирование новой общественной этики, основанной на идеях справедливости и гуманизма, взаимном доверии и ответственности, законе и порядке, культе знаний и труда", - сказал глава государства.
Президент выразил уверенность, что плодотворное партнерство государства и неправительственного сектора станет важным фактором всестороннего прогресса нашей страны, мощной движущей силой построения Справедливого Казахстана.
Напомним, вчера президент Казахстана принял участие в церемонии открытия III Форума международного сотрудничества "Один пояс, один путь" в Китае. Он отметил, что всего лишь за десятилетие проект "Пояса и пути" превратился в действенную платформу для беспрецедентно масштабного международного сотрудничества.
Инициатива "Один пояс, один путь" вносит неоценимый вклад в развитие культурно-гуманитарных связей, укрепление добрососедства, дружбы и взаимопонимания между нашими странами", - подчеркнул Токаев.
Сегодня в Пекине открылся 2023 Media Cooperation Forum on Belt and Road, в котором тоже принимает участие глава Казахстана.
19.10.2023, 09:20 79006
Президент РК поздравил спасателей с профессиональным праздником
Фото: МЧС РК
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Астана. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил сотрудников органов гражданской защиты c Днем спасателя.
Поздравляю сотрудников органов гражданской защиты с Днем спасателя! Ваша работа связана с постоянным риском и огромной ответственностью. Государство и общество высоко ценят ваш самоотверженный труд, верность долгу и готовность помогать людям. Желаю вам здоровья и благополучия!" - говорится в поздравлении президента.
Напомним, 19 октября отмечается День спасателя.
18.10.2023, 19:01 108766
МИД опроверг информацию о погибшем в Израиле казахстанце
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Астана. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель Министерства иностранных дел Айбек Смадияров опроверг информацию об одном погибшем и двух пропавших без вести казахстанцах в Израиле, передает корреспондент агентства.
Раннее Министерство иностранных дел Израиля распространило информацию об убитых и пропавших без вести гражданах иностранных государств. В списке также находились граждане Казахстана. МИД РК опроверг информацию.
Ранее сообщалось, в секторе Газа находятся 67 граждан Республики Казахстан.
Напомним, утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" объявило об операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу. Согласно последним данным палестинского Минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа возросло до 900, сообщает РИА Новости.
18.10.2023, 13:31 122346
Полную перепись сельхозпредприятий и подсобных хозяйств проведут в Казахстане в 2025 году
Первый раз подобная перепись прошла в 2006-2007 годах, а в целом ее рекомендуют проводить каждые 5-10 лет
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Астана. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в 2025 году проведут полную перепись сельхозпредприятий, крестьянских, фермерских, личных подсобных хозяйств в городах и селах, а также садоводческих и дачных кооперативов, сообщает пресс-служба главы правительства.
Ход подготовки к масштабному мероприятию обсудили на совещании кабмина под председательством вице-премьера Серика Жумангарина.
Первый раз подобная перепись прошла в 2006-2007 годах, а в целом ее рекомендуют проводить каждые 5-10 лет.
По аналогии проведения переписи населения юридическим лицам и владельцам личных подсобных хозяйств будет предложено заполнить переписные вопросники на специальном web-портале. Сбор данных по остальным респондентам, не прошедшим опрос, будет осуществляться интервьюерами с использованием планшетов", - сообщил заместитель руководителя Бюро национальной статистики АСПР РК Максат Турлубаев.
В городах запланировано провести предварительный обход дачных участков и личных подсобных хозяйств для определения целевой совокупности. Учетная дата обследования (одномоментная дата переписи или счета) - 1 августа, посевные площади будут определять с учетом площадей, отведенных под урожай 2025 года.
В переписи планируется использовать административные данные ИС "Идентификация сельскохозяйственных животных", по землям - единый государственный кадастр недвижимости (ЕГКН), по сельхозтехнике - ИС "Государственный регистр сельскохозяйственной техники" (ГРСТ), по субсидированию - ИС "Единая государственная информационная система по субсидированию" (ЕГИСС).
Для апробации переписных вопросников, методологии, информационных систем, проведения полевых работ, оценки бюджета, качества интернет-покрытия и работы информационных систем без интернета в августе 2024 года во всех регионах проведут пилотное обследование. По его итогам составят отчет о выявленных проблемах, включая оценку качества административных данных, готовности информационных систем госорганов и возможности использования административных данных на основном этапе переписи.
Нам нужно получить полную и объективную картину состояния сельского хозяйства. Без достоверных данных очень сложно качественно планировать развитие отрасли. Уже сейчас нужно начинать все необходимые процедуры и выявить погрешности и недочеты в работе, чтобы в 2025 году качественно провести перепись", - заявил Серик Жумангарин.
По итогам совещания поручено создать республиканскую специальную комиссию для координации деятельности центральных и местных исполнительных органов и решения всех возникающих вопросов, связанных с подготовкой и проведением национальной сельскохозяйственной переписи.
Аналогичные комиссии будут созданы и в регионах.
Рабочим органом комиссии определили Бюро национальной статистики.
В январе в Казахстане заработала интерактивная карта возвращенных сельхозземель. Также в стране создан госинститут по обследованию земель.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?