В Казахстане утвержден перечень национальных проектов

Завтра, 15 октября, Токаев примет участие в очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств, которое пройдет в онлайн-формате. Заседание будет показано в прямом эфире телеканала "Хабар 24" в 14.00 по времени Нур-Султана.

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали, сегодня под председательством президента Казахстана пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в формате видеоконференцсвязи.

Также в Порядок пересечения государственной границы РК на период карантинных ограничений внесены изменения в части свободного (без решения МВК) въезда на территорию РК: иностранцам, которые являются родственниками граждан РК, с подтверждением факта родства; иностранцам, являющимся членами семьи граждан РК, для ухаживания за тяжелобольными, сопровождающим их супругам и несовершеннолетним детям, а также следующим на похороны.

НУР-СУЛТАН. 14 ОКТЯБРЯ - Казахстан взаимно признал паспорта вакцинации с Индией и Филиппинами, сообщили вчера в ходе заседания Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова, передает KAZAKHSTAN TODAY.

НУР-СУЛТАН. 13 ОКТЯБРЯ - Принято постановление правительства Республики Казахстан от 22 сентября 2021 года №662 "О внесении изменений и дополнения в постановление правительства Республики Казахстан от 7 ноября 2006 года №1063 "Об утверждении правил осуществления туристской и рекреационной деятельности в государственных национальных природных парках", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Туристский маршрут (далее - маршрут) - путь следования туриста для удовлетворения его потребностей, который разрабатывается туристским оператором и включает в себя посещение объектов туристской деятельности с детальной регламентацией такого посещения (используемый транспорт, места остановки, объекты посещения, места ночлега, медицинская помощь в экстренных случаях и другие условия)", - говорится в документе.

Вносится дополнение следующего содержания: "экологический туризм - путешествие в природные места с целью ознакомления с природными объектами и традиционными культурами без разрушения и изъятия их компонентов, способствующее развитию предпринимательской деятельности граждан, проживающих в близлежащих населенных пунктах".

Туристская и рекреационная деятельность в национальных парках осуществляется непосредственно национальным парком при наличии у него лицензии на туристскую операторскую деятельность, а также физическими и юридическими лицами, предоставляющими туристские услуги. Национальный парк обеспечивает организацию туристской и рекреационной деятельности в соответствии с национальным стандартом "СТ РК ISO 18065-2017. Туристские услуги для общественного пользования, предоставляемые администрацией природоохранных территорий.

Для осуществления туристской и рекреационной деятельности участки национальных парков (далее - участки) предоставляются физическим и юридическим лицам в долгосрочное пользование на срок до двадцати пяти лет и краткосрочное пользование на срок до пяти лет с ограничениями, установленными статьей 29 Лесного кодекса Республики Казахстан. Участки государственных национальных природных парков для осуществления туристской и рекреационной деятельности предоставляются в краткосрочное и долгосрочное пользование также частному партнеру, заключившему договор государственно-частного партнерства.