В Казахстане утвержден перечень национальных проектов

Фото: akorda.kz
НУР-СУЛТАН. 13 ОКТЯБРЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ "Об утверждении перечня национальных проектов", сообщает пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Указом утвержден перечень национальных проектов. В него вошли 10 проектов:
1. Национальный проект "Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина "Здоровая нация";
2. Национальный проект "Качественное образование "Образованная нация";
3. Национальный проект "Улттык рухани жангыру";
4. Национальный проект "Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций";
5. Национальный проект по развитию предпринимательства;
6. Национальный проект "Сильные регионы - драйвер развития страны";
7. Национальный проект "Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев";
8. Национальный проект "Зеленый Казахстан";
9. Национальный проект по развитию агропромышленного комплекса;
10. Национальный проект "Безопасная страна".
Указ вводится в действие со дня его подписания.
Сегодня и завтра пройдут заседания с участием Токаева
14.10.2021, 12:00 5941
НУР-СУЛТАН. 14 ОКТЯБРЯ - 14 и 15 октября состоятся заседания с участием президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали, сегодня под председательством президента Казахстана пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в формате видеоконференцсвязи.
Прямая трансляция заседания ВЕЭС будет организована в 17.00 по времени Нур-Султана на телеканале "Хабар 24", - написал он в Facebook.
Завтра, 15 октября, Токаев примет участие в очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств, которое пройдет в онлайн-формате. Заседание будет показано в прямом эфире телеканала "Хабар 24" в 14.00 по времени Нур-Султана.
Казахстан взаимно признал паспорта вакцинации еще двух стран
14.10.2021, 08:51 23329
НУР-СУЛТАН. 14 ОКТЯБРЯ - Казахстан взаимно признал паспорта вакцинации с Индией и Филиппинами, сообщили вчера в ходе заседания Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Взаимно признаны паспорта вакцинации с Индией и Филиппинами. В результате Республикой Казахстан достигнуто соглашение о признании паспортов вакцинации с 15 странами (Турция, Венгрия, Грузия, Кыргызстан, Молдавская Республика, Монголия, Таиланд, Республика Беларусь, Армения, Иран, Сан-Марино, Аргентина, Эстония, Индия и Филиппины)", - сообщается в списке решений МВК.
Также в Порядок пересечения государственной границы РК на период карантинных ограничений внесены изменения в части свободного (без решения МВК) въезда на территорию РК: иностранцам, которые являются родственниками граждан РК, с подтверждением факта родства; иностранцам, являющимся членами семьи граждан РК, для ухаживания за тяжелобольными, сопровождающим их супругам и несовершеннолетним детям, а также следующим на похороны.
Принято постановление правительства о внесении поправок в правила туристской и рекреационной деятельности в нацпарках
13.10.2021, 18:59 66907
НУР-СУЛТАН. 13 ОКТЯБРЯ - Принято постановление правительства Республики Казахстан от 22 сентября 2021 года №662 "О внесении изменений и дополнения в постановление правительства Республики Казахстан от 7 ноября 2006 года №1063 "Об утверждении правил осуществления туристской и рекреационной деятельности в государственных национальных природных парках", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Туристский маршрут (далее - маршрут) - путь следования туриста для удовлетворения его потребностей, который разрабатывается туристским оператором и включает в себя посещение объектов туристской деятельности с детальной регламентацией такого посещения (используемый транспорт, места остановки, объекты посещения, места ночлега, медицинская помощь в экстренных случаях и другие условия)", - говорится в документе.
Вносится дополнение следующего содержания: "экологический туризм - путешествие в природные места с целью ознакомления с природными объектами и традиционными культурами без разрушения и изъятия их компонентов, способствующее развитию предпринимательской деятельности граждан, проживающих в близлежащих населенных пунктах".
Туристская и рекреационная деятельность в национальных парках осуществляется непосредственно национальным парком при наличии у него лицензии на туристскую операторскую деятельность, а также физическими и юридическими лицами, предоставляющими туристские услуги. Национальный парк обеспечивает организацию туристской и рекреационной деятельности в соответствии с национальным стандартом "СТ РК ISO 18065-2017. Туристские услуги для общественного пользования, предоставляемые администрацией природоохранных территорий.
Для осуществления туристской и рекреационной деятельности участки национальных парков (далее - участки) предоставляются физическим и юридическим лицам в долгосрочное пользование на срок до двадцати пяти лет и краткосрочное пользование на срок до пяти лет с ограничениями, установленными статьей 29 Лесного кодекса Республики Казахстан. Участки государственных национальных природных парков для осуществления туристской и рекреационной деятельности предоставляются в краткосрочное и долгосрочное пользование также частному партнеру, заключившему договор государственно-частного партнерства.
Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования. С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь
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