В Казахстане ужесточат наказание за правонарушения в национальных парках

НУР-СУЛТАН. 2 НОЯБРЯ - Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК разработан проект закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и некоторые статьи Административного кодекса", предусматривающий ужесточение наказания за правонарушения в национальных парках. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Данияр Тургамбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Административный кодекс предлагается дополнить новыми статьями, в том числе за нарушение режима особо охраняемых природных территорий, нарушение правил осуществления туристской и рекреационной деятельности в государственных национальных природных парках. В настоящее время за нарушение правил туристской и рекреационной деятельности в государственных национальных природных парках ответственность не предусмотрена. В свою очередь, на практике мы сталкиваемся с нарушениями пользователями, невыполнением договорных обязательств, необеспечением необходимым количеством стоянок для транспорта, предоставлением участка должностными лицами в местах, не предусмотренных актом выбора земельного участка, строительством за рамками генеральных планов. Все это приводит разрушению объектов государственного природного заповедного фонда, объектов историко-культурного наследия, расположенных на особо охраняемых природных территориях", - сказал Данияр Турганбаев.

Как пояснил заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира, новые статьи будут предусматривать ответственность за данные нарушения.

Кроме того, предлагается усилить административную ответственность должностных, физических и юридических лиц за нарушение требований в области особо охраняемых природных территорий и лесного законодательства. В связи с чем законопроектом предусмотрены соответствующие поправки.

По его словам, основной проблемой является засорение особо охраняемых природных территорий твердо-бытовыми отходами.

На сегодняшний день на территории государственных национальных природных парков за 9 месяцев 2021 года проведено 1863 рейдовых мероприятия по соблюдению санитарных норм на особо охраняемых природных территориях. По их итогам по всем национальным паркам выявлено 118 нарушений по факту засорения леса отходами. За этот период с территории национального парка вывезено 978 тонн мусора, при посещаемости 779 тысяч человек. На регулярной основе проводится разъяснительная работа с населением касательно бережного отношения к природе. Однако, разъяснительно-агитационные меры являются недостаточными. В этой связи предлагаем усилить ответственность в части 4 статьи 372 Кодекса об административно-правовых нарушениях за засорение леса отходами, химическими веществами и иное нанесение ущерба землям лесного фонда", - сообщил заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Данияр Тургамбаев.

Он пояснил, что по статье 372 в настоящее время для физлиц предусмотрен штраф 10 МРП, он увеличится до 20 МРП. Если в течение года будет повторное нарушение - еще в два раза увеличится.

Также, по его словам, "внесение изменений в Уголовный кодекс повысит уровень ответственности лиц, осуществляющих соответствующие виды деятельности на особо охраняемых природных территориях, путем перевода из разряда проступков в категорию преступлений и ужесточением наказания за совершение правонарушений, таких как: порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников, засорение, порча земли, самовольное пользование недрами, нарушение режима особо охраняемых территорий".

Вместе с тем в целях сохранения лесных массивов предусматривается ужесточение ответственности за незаконную порубку, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников, входящих в лесной фонд.

По данным СЦК, общая площадь особо охраняемых природных территорий Республики Казахстан составляет 26,2 млн гектаров, то есть 9,6% территории страны, в том числе территории со статусом юридического лица занимают 7,6 млн гектаров, или 2,78% площади. Кроме того, в стране действуют 10 государственных природных заповедников, 13 государственных национальных природных парков, 6 государственных природных резерватов.



