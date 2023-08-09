В Казахстане планируют ужесточить ответственность за кражу невест
Уполномоченным направлено предложение о введении в Уголовный кодекс отдельной статьи "Похищение лица с целью заключения брака"
Астана. 4 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане проводится анализ ситуации с домашним насилием и нарушениями прав женщин. Планируется ужесточение ответственности за кражу невест. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека.
Практика похищения девушек с целью вступления в брак все еще остается распространенным явлением в нашей стране, особенно в южных регионах. В ряде случаев подобные действия влекут за собой нарушение половой неприкосновенности, унижение, незаконное лишение свободы и даже суициды. Ситуация усугубляется тем, что данные случаи в основном имеют латентный характер, ввиду существующих стереотипов, не позволяющих женщинам сообщать о применении такого вида принуждения. В большинстве случаев молодые люди даже и не знают об уголовной ответственности. Мало кто осознает, что это серьезное преступление, грубейшее нарушение прав человека на личную неприкосновенность и свободу", - сообщили в пресс-службе.
Анализ уголовных правонарушений, связанных с похищением человека, показал, что в период с 2019 года по настоящее время было зарегистрировано 214 уголовных правонарушении указанной категории. При этом достоверных статистических данных по кражам девушек с целью вступления в брак не имеется, поскольку в Уголовном кодексе отсутствует отдельный состав такого правонарушения.
Искоренение практики похищений и принудительных браков, обеспечение гендерного равенства и защита прав женщин и девочек от насильственных действий должны оставаться в фокусе внимания всех государственных и общественных институтов", - отмечает уполномоченный по правам человека.
В настоящее время офисом омбудсмена рассматривается возможность внесения ряда поправок в уголовное законодательство, в частности введение отдельной статьи и исключение примечания к статье 125 Уголовного кодекса, предусматривающего освобождение от уголовной ответственности в случае добровольного освобождения жертвы.
Опыт стран Центральной Азии показал, что в уголовных законодательствах Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана имеется отдельная статья о похищении женщин с целью принудительного вступления в брак. Кроме того, уполномоченным уже направлено предложение о введении в Уголовный кодекс отдельной статьи 125-1 "Похищение лица с целью заключения брака", которое, как мы полагаем, окажет предупреждающий эффект, позволив снизить уровень преступности в отношении женщин. Генеральная прокуратура поддержала предложение омбудсмена, и поправки совместно будут внесены в ходе законопроектной деятельности", - говорится в сообщении.
По данным уполномоченного по правам человека, только за последние два с половиной года в нашей стране домашними агрессорами совершено 300 убийств. Зафиксировано 913 случаев причинения тяжкого вреда здоровью, 837 случаев среднего вреда здоровью. Более 37 тысяч лиц привлечены к разным видам ответственности.
Основными причинами бытового насилия являются социально-экономические факторы и существующие в обществе гендерные стереотипы. Девушки, которые подвергаются принудительному браку, нередко становятся в последующем жертвами насилия со стороны своих партнеров. Зачастую принудительные браки лишают девушек возможности получить образование и специальность, что усугубляет их зависимое и уязвимое положение", - отмечает омбудсмен.
С 1 по 4 августа т.г. региональные представители уполномоченного по правам человека принимают участие в ежегодной акции "День открытых дверей кабинетов медиации", проводимой под эгидой Ассамблеи народа Казахстана. Мероприятия проводятся во всех регионах страны на базе домов дружбы, где граждане имеют возможность получить консультации медиаторов и представителей государственных органов по правовым вопросам. Также представители омбудсмена проинформируют участников встреч о результатах проводимого анализа проблематики похищений с целью вступления в брак.
Как сообщалось ранее, в Казахстане усилена ответственность за правонарушения в семейно-бытовой сфере. Принятые поправки позволят возбуждать административные дела в данной сфере без заявления потерпевшего.