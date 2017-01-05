Астана. 4 января. Kazakhstan Toady - В Казахстане ужесточат требования к владельцам квартир за проживание незарегистрированных граждан, сообщили в пресс-службе МВД Казахстана.

Как напомнили в ведомстве, 22 декабря 2016 года президент РК подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия экстремизму и терроризму". До вступления его в силу в республике отсутствовала обязанность владельцев жилья обеспечить регистрацию проживающих у них лиц, передает Kazakhstan Today.

"Вводится административная ответственность хозяев за проживание граждан в принадлежащем им жилье без регистрации (статья 493, части 5, 6). Такой подход, полагаем, позволит не только решить проблемы "резиновых квартир", но и снимет проблему проживания без регистрации", - отметили в МВД.

Также в пресс-службе напомнили, что действующее законодательство уже предусматривает обязанность граждан регистрироваться по месту жительства: законом "О миграции населения" (статья 51, пункт 2, подпункт 1). За проживание без регистрации установлена административная ответственность (статья 377 КоАП РК от 2001 года, статья 492 действующего КоАП РК).

Одновременно с 3 до 1 месяца сокращается срок проживания без регистрации, за который предусмотрено предупреждение, проинформировали в МВД.

"Согласно Правилам регистрации внутренних мигрантов (пункт 13 постановления правительства РК от 1 декабря 2011 года, №1427), внутренние мигранты, прибывшие на временное жительство сроком свыше трех месяцев, берутся органами внутренних дел на учет по месту временного проживания. То есть учет по месту временного пребывания гражданина ведется, но законодательно обязанность гражданина зарегистрироваться по месту жительства закреплена не была. Сейчас законом, в целях устранения правового пробела в законе "О миграции населения" (статья 1) дается определение понятию "место временного пребывания (проживания)" и устанавливается обязанность регистрироваться и по месту временного пребывания (статья 51 закона "О миграции населения")", - пояснили в МВД.

Кроме того, областные маслихаты наделяются правом утверждения Правил регулирования миграционных процессов, которые будут учитывать особенности миграционной ситуации в регионах. При этом они будут разрабатываться на основе типовых правил, утверждаемых правительством.

Как отметили в ведомстве, основной задачей регистрации является мониторинг процессов внутренней миграции, учет количества проживающих граждан для определения потенциала развития каждого населенного пункта при разработке государственных и региональных программ развития территории. На основании этих расчетов планируется создание рабочих мест, строительство школ, больницу, развитие инженерно-технической инфраструктуры.

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