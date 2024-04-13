В Казахстане военные билеты перевели в цифровой формат

Фото: пресс-служба правительства

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Астана. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Проведена очистка 200 км ирригационных сетей для улучшения подачи воды на сельскохозяйственные поля шести областей. Всего запланирована очистка более 500 км, сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации.





На сегодня очистка проводится в Алматинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Туркестанской и Жетысуской областях.





Также запланирован ремонт 74 гидротехнических сооружений в восьми регионах Казахстана: в Жетысуской, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Карагандинской, Туркестанской, Западно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях.





Кроме того, идет ремонт 110 водохозяйственных объектов для подготовки их к поливному сезону.





Что касается ситуации на водохранилищах, то она к этому часу такова:





В Акмолинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 99%. Пик половодья на них пройден, притоки стабилизировались. Повышение нерегулируемого стока реки Жабай продолжается, поэтому есть паводки в Атбасаре Акмолинской области.





Сброс вод, поступающих в Астанинское водохранилище, производится в транзитном режиме. Пик паводка прошел, идет снижение приточности в водохранилище. Ведется круглосуточный мониторинг.





Производится безопасный сброс паводковых вод через городское русло реки Есиль.





В Северо-Казахстанской области два крупных водохранилища полны на 100%, половодье продолжается.





К этому часу уровень реки Есиль в черте Петропавловска - 1038 см, за сутки он вырос на 144 см. Обстановка в регионе остается напряженной.





По данным МЧС, в регионе продолжается эвакуация жителей. Сегодня работы проводятся в селе Тепличное Кызылжарского района.





В Актюбинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 97%. Обстановка в регионе стабильна.





В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение по двум крупным водохранилищам составляет 80%.





В Абайской области Шульбинское водохранилище наполнено на 97%. В регионе начался период половодья. Из-за увеличения боковых притоков к Шульбинскому водохранилищу, производятся природоохранные попуски.





В Западно-Казахстанской области среднее наполнение четырех крупных водохранилищ составляет 72%. Вода, сброшенная с Ириклинского водохранилища, еще не дошла до границ Казахстана. Ее прибытие ожидается 16-17 апреля.





В Карагандинской области четыре крупных водохранилища полны на 100%, пик паводка в регионе прошел. Обстановка стабильна.





В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%, пик паводка прошел. Каратомарское водохранилище работает в транзитном режиме.