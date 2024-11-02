В Казахстане военные кафедры пересмотрят программы подготовки студентов

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Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках реализации поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева по расширению ресурсной базы газа 1 ноября Министерством энергетики заключены два улучшенных модельных контракта с АО "НК "QazaqGaz", сообщает пресс-служба ведомства.





Подписаны следующие документы:





На разведку и добычу углеводородов на участке Малдыбай в Жамбылской области;

На разведку и добычу углеводородов на участке Шалкар в Актюбинской области - совместно со стратегическим партнером АО "Нефтяная компания "КОР".





Улучшенный модельный контракт был введен в 2023 году и предусматривает регуляторные и фискальные преференции для сложных проектов.





В 2025 году по участку Малдыбай Жамбылской области запланирована расконсервация двух ранее пробуренных скважин, сейсморазведочные работы 3Д в объеме 190 км2. На участке Шалкар Актюбинской области начало бурения разведочной скважины заложено на 2025 год.





Эти контракты являются первыми контрактами АО "НК "QazaqGaz", заключенными по итогам проведенных прямых переговоров с государством в рамках приоритетного права.



