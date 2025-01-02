В Казахстане вступают в силу правила проверки безопасности автодорог

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Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - Ведомственный свод правил "Процедуры безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах", разработанный КаздорНИИ и утвержденный Комитетом автодорог, вводится в действие в начале 2025 года, сообщили в НИИ.





Документ закрепляет понятия "детальный анализ ДТП" и "инспекция безопасности дорог", что закладывает юридическую основу для системного улучшения ситуации с аварийностью. Правила опираются на международные стандарты и будут применяться в пилотном режиме с перспективой внедрения обязательного для исполнения ведомственного норматива.





В казахстанском законодательстве не существует понятий аудита и инспекции безопасности автодорог. Соответственно, в стране нет структуры, которая координированно отвечала бы за данные вопросы. Необходимая работа не проводится. Сейчас мы хотим внедрить такую систему. В этом году приказом КАД МТ РК утвердили документ, который регламентирует проведение анализа аварийности и безопасности дорог аттестованными и аккредитованными специалистами", - говорит директор департамента стандартизации КаздорНИИ Андрей Чжен.





По словам специалиста, в развитых государствах аудит дорожной безопасности делают еще на этапе проектирования. Это помогает исключить ошибки на ранних стадиях и избежать высокой смертности и травматизма в ДТП. А на уже построенных участках проводится инспекция, по результатам которой аудиторы дают рекомендации для устранения опасных условий.





На следующем этапе казахстанские специалисты планируют изучить передовой опыт стран-лидеров (таких как США, Швеция, Япония) и разработать проект концепции дорожной безопасности, в которой будет распределена ответственность госорганов и профильных организаций. В ноябре 2024 года специалисты КаздорНИИ уже ознакомились с методиками Чешского центра транспортных исследований CDV, специализирующегося на аудите и инспекции дорожной безопасности.





Тема суперактуальна для Казахстана, учитывая, что за неполный 2024 год зафиксировано свыше 2700 ДТП, в которых погибло более 2 тысяч и получили ранения свыше 30 тысяч человек", - отмечает представитель института.





По мнению международных организаций, в Казахстане сложилась ужасающая ситуация. Она даже вызвала серьезную озабоченность Европейского банка реконструкции и развития, причастного к созданию транспортного коридора ТРАСЕКА. ЕБРР привлек экспертов iRAP для разработки плана действий по улучшению уровня безопасности на казахстанских дорогах, поскольку страна является одной из самых небезопасных в проекте.





Между тем принятые Комитетом автомобильных дорог меры уже вызвали интерес со стороны проектировщиков, строителей и балансодержателей дорог. В 2025 году запланированы первые аудит дорожной безопасности и мониторинг аварийности дорог.





Принятие правил хорошо принято коллегами. Хоть их выполнение пока носит рекомендательный характер, буквально на этой неделе пошли запросы на проведение независимой экспертной оценки безопасности дорог, инспекции безопасности дорожного движения и детального анализа ДТП. Это говорит о том, что участники дорожной отрасли хорошо понимают масштаб и актуальность проблемы", добавил Андрей Чжен.





Сообщается, что с 1991 по 2021 год в республике зарегистрировано почти 460 тыс. ДТП, в результате которых трагически погибли около 88 тыс. человек и более 550 тыс. человек получили травмы.





В 2023 году: 10,5 тыс. ДТП, 2,2 тыс. погибших, 16 тыс. раненых.





I полугодие 2024 года: 10,2 тыс. ДТП (рост на 88,3% к I полугодию 2022 года). 981 погибший, включая 126 детей (+ 7,1%). 12,8 тыс. раненых (+ 88,7%).