В Казахстане введут запрет на изменение целевого назначения сельхозземель на садоводство

НУР-СУЛТАН. 3 АПРЕЛЯ - Сегодня под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова состоялось второе заседание Комиссии по земельной реформе , на котором члены комиссии рассмотрели предложений, выработанные на предыдущем заседании, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В соответствии предложениями, для повышения эффективности работы комиссии были созданы две рабочие группы. Руководителем рабочей группы по экономическим вопросам стал депутат сената парламента Акылбек Куришбаев. В нее вошли 33 члена комиссии. Группу по правовым вопросам возглавил депутат мажилиса Ерлан Барлыбаев. В ней пожелал участвовать 21 человек", - сообщили в пресс-службе главы правительства.

Отмечается, что по итогам первого заседания поступило 55 предложений, в том числе 11 организационных, 29 экономического и 15 - правового характера. Все они рассматриваются в рабочих группах с участием членов комиссии, уполномоченных органов и представителей фермерского сообщества.

О результатах рассмотрения сообщили руководители рабочих групп. По их словам, большинством голосов было поддержано предложение о принятии постановления правительства об утверждении предельных максимальных размеров земельных участков сельхозназначения, предоставляемых в аренду казахстанцам, после того, как в стране примут законопроект по запрету предоставления сельхозземель иностранцам и иностранным компаниям, компаниям с зарубежной долей участия, лицам без гражданства, научным центрам с международным участием, а также кандасам.

Второй рабочей группой положительно рассмотрен вопрос возврата функций госконтроля за использованием и охраной земель в ведение Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК. С 2014 года функции государственного контроля за использованием и охраной земель были возложены на местные исполнительные органы, а в 2018 году акимы районов были наделены контролирующими функциями. Вместе с тем практика осуществления контрольно-надзорных функций во всех сферах показывает наибольшую эффективность при вертикальной структуре органов контроля (центр - область - район).

Сравнительный анализ показал, что с 2013 года количество проведенных акиматами проверок по вопросам использования и охраны земель сократилось в 2,6 раза, а устраняемость выявленных нарушений - в 4,5 раза", - сказал Ерлан Барлыбаев.

По его словам, вопрос целесообразности передачи контрольных функций за использованием и охраной земель центральному уполномоченному органу поднимается также депутатами парламента, Генпрокуратурой, Верховным судом, НПП "Атамекен" и другими.

Кроме того, члены рабочей группы по правовым вопросам поддержали инициативу Бахытжана Базарбека о законодательном запрете изменения целевого назначения сельхозземель на садоводство. Также члены комиссии по земельным реформам провели голосование по озвученным предложениям, рассмотрели вопросы передачи платформы Qoldau от Минфина в МСХ РК и его интеграции с информационной системой "Идентификация сельскохозяйственных животных".

В завершение мероприятия по предложению участников заседания был избран заместитель председателя комиссии от лица общественности. Им стал президент РОО "Союз фермеров Казахстана" Жигули Дайрабаев.

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