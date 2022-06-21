В Казахстане за 6 месяцев в коррупции изобличено порядка 750 должностных лиц

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НУР-СУЛТАН. 20 ИЮНЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по противодействию коррупции Олжаса Бектенова, сообщила пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено о принимаемых мерах по противодействию коррупции в стране. В частности, за 6 месяцев этого года зарегистрировано свыше 1200 коррупционных преступлений, в коррупции изобличено порядка 750 должностных лиц.

Президенту также представили информацию о ходе расследования уголовных дел и мерах по возмещению ущерба. В том числе связанных с возвратом незаконно полученных и выведенных из страны финансовых активов.

Как сообщил Олжас Бектенов, в рамках данных мер продолжается работа по расширению международного сотрудничества. Одним из эффективных способов борьбы с выводом теневых доходов коррупционеров станет присоединение Казахстана к Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию.

Кроме того, Агентством по поручению президента совместно с НПП "Атамекен" разработан комплекс мер по созданию защитных механизмов от незаконного вмешательства чиновников в бизнес.

По итогам встречи глава государства поставил ряд задач по усилению работы Антикоррупционной службы.