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В Казахстане запретят вейпы: Токаев подписал закон
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Астана. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения", сообщает Акорда.
Закон направлен на реализацию поручений президента Республики Казахстан по внедрению системы юридической и финансовой защиты и повышению ответственности медицинских работников, а также по принятию системных мер по профилактике и борьбе с распространением среди молодежи никотиносодержащих веществ", - проинформировали в пресс-службе.
Также законом внедрено страхование профессиональной ответственности медицинских работников.
Отмечается, что приняты поправки, направленные на поддержку медицинских работников:
- предоставлены права на получение в приоритетном порядке мест для их детей в дошкольных организациях по месту жительства, защиту от незаконного вмешательства и воспрепятствования профессиональной деятельности, уважительное отношение к профессии, прохождение воинской службы по медицинской специальности или отсрочку от призыва на воинскую службу;
- установлена государственная награда - почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері";
- для освобождения от предоставления излишней отчетности и информации уполномоченный орган в области здравоохранения будет теперь утверждать перечень документации, обязательной для заполнения медицинскими работниками;
- медицинским работникам остродефицитных специальностей, прибывшим на работу в сельскую местность на срок не менее 5 лет, будет осуществляться единовременная денежная выплата в стократном размере минимальной зарплаты.
Кроме того, законом установлен запрет на продажу, распространение некурительных табачных изделий, вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них, а также на их рекламу.
Напомним, еще в июле прошлого года правительство Казахстана приняло решение о полном запрете вейпов. С депзапросами на эту тему к правительству неоднократно обращались депутаты. Также вопрос о вреде вейпов поднимало Министерство здравоохранения. В октябре 2022 года ведомство даже публиковало законопроект о запрете вейпов, однако тогда он не нашел поддержки.
По данным Министерства финансов, за последние два года оборот вейпов вырос в 300 раз. Потребление вейпов детьми и подростками за несколько лет выросло в разы. За 2,5 года в Казахстан было ввезено порядка 3 млн штук вейпов.
Социальный эксперимент, проведенный в Алматы, показал, что подростки могут беспрепятственно купить вейпы в табачных магазинах без предъявления документов, подтверждающих возраст.