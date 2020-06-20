В Казахстане запустят еще 4 предприятия по производству медицинских масок

Нур-Султан. 19 июня. Kazakhstan Today - До конца года в Казахстане будет запущено 4 новых предприятия по производству медицинских масок, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил на заседании правительства РК министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, в целях обеспечения внутреннего рынка средствами индивидуальной защиты продолжается увеличение производственных мощностей по выпуску продукции собственного производства.

По данным Министерства здравоохранения, потребность в масках на 6 месяцев составит 111,2 млн штук.

На сегодняшний день мощность 9 отечественных предприятий позволяет производить 490 тыс. штук медицинских масок в сутки. Для увеличения объемов производства мы планируем до конца текущего года запуск еще 4 новых предприятий", - сказал Б. Атамкулов.

Ввод данных проектов и увеличение объемов производства действующих предприятий обеспечат выпуск масок до 1,1 млн штук в сутки, сообщила пресс-служба премьер-министра РК.

В целом потребность населения в масках в этот же период (6 месяцев) составит 144 млн штук.

Сегодня ежесуточный объем всех масок составляет 413 тыс. штук.

Чтобы обеспечить население необходимым количеством масок, мы планируем за счет швейных предприятий увеличить объемы производства многоразовых, профилактических, защитных масок до 800 тыс. штук в сутки", - сказал министр.

Местные исполнительные органы уже начали работу со швейными предприятиями по созданию резерва многоразовых масок.

Потребность в медицинских перчатках составит 83,7 млн пар перчаток. В настоящее время два предприятия производят 330 тыс. пар перчаток в сутки, в дальнейшем планируется увеличить объем производства до 460 тыс. пар в сутки.

На 6 месяцев потребность в защитных костюмах составит 1,3 млн штук (747 тыс. штук для системы здравоохранения и 540 тыс. штук для государственных органов). Для увеличения объемов производства планируется до конца текущего года запустить 3 новых предприятия.

Также мы планируем увеличить объемы производства действующих предприятий. Все эти меры позволят довести объем производства защитных костюмов до 800 тыс. штук в месяц", - сказал Б. Атамкулов.

По информации Министерства здравоохранения, на 6 месяцев потребность в аппаратах ИВЛ составит 132 штуки. Мобильные аппараты ИВЛ "Кокчетав-4п" производятся на базе АО "Тыныс".

На сегодняшний день произведено 380 единиц ИВЛ, из них 164 единицы готовы к отгрузке, 216 единиц проходят заводские испытания. Оставшиеся 200 единиц ИВЛ будут произведены и сданы до конца июля текущего года. В целях организации производства дополнительной номенклатуры стационарных аппаратов ИВЛ проводится освоение производства с турецкими и китайскими партнерами.

Прорабатывается казахстанский высокотехнологичный проект ТОО "БАРК Технолоджи" (Нур-Султан).

До конца июля компания завершит собственные разработки и на безвозмездной основе передаст Министерству здравоохранения РК 20 единиц аппаратов для тестирования. Остальные 112 единиц будут произведены в течение августа - сентября текущего года", - сказал Б. Атамкулов.

Следует отметить, что действующие отечественные предприятия ТОО "Казмедприбор", ТОО "ОралМедРегион" имеют всю техническую базу для производства аппаратов ИВЛ и готовы производить необходимую продукцию.

Одной из мер государственной поддержки в фармацевтической отрасли является заключение долгосрочных договоров в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

Также в целях поддержки отечественных товаропроизводителей просим местные исполнительные органы делать акцент на продукции отечественных предприятий. Это даст толчок нашим предприятиям в увеличении производственных мощностей и запуске новых производств", - резюмировал министр.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства