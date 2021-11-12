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В KEGOC рассказали о текущей ситуации в электроэнергетической системе Казахстана

11.11.2021, 12:55 37666
В KEGOC рассказали о текущей ситуации в электроэнергетической системе Казахстана
Фото: KAZAKHSTAN TODAY
НУР-СУЛТАН. 11 НОЯБРЯ - В АО KEGOC рассказали о текущей ситуации в Единой электроэнергетической системе Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По состоянию на вечерний максимум 10 ноября 2021 года потребление в РК составило 14 838 МВт, генерация - 14 265 МВт. Дефицит мощности в объеме 573 МВт покрывался перетоками из энергосистемы Российской Федерации. Из которых 10 МВт - поставки электроэнергии для казахстанских потребителей, 563 МВт - межсистемные перетоки, вызванные отклонениями потребителей РК от заданного диспетчерского графика", - сообщили в пресс-службе KEGOC.

 
По данным компании, с начала года выработка электроэнергии на угольных электростанциях составила 66,9 млрд кВт-ч, что составляет 69% от всей выработки. Газовыми электростанциями выработано 18,9 млрд кВт-ч, или 19,5% электроэнергии, гидроэлектростанциями - 7,4 млрд кВт-ч, или 8% электроэнергии, ВИЭ - 3,6 млрд кВт-ч, или порядка 3,5%.
 

При этом в плановом ремонте находятся энергоблок №2 на Экибастузской ГРЭС-2 мощностью 500 МВт (отработал без вывода в ремонт 12 304 часа при нормативе ежегодной работы 6 570 часов) со сроком завершения ремонта 27 ноября 2021 года; энергоблок №7 на Экибастузской ГРЭС-1 мощностью 500 МВт (отработал без вывода в ремонт 25 968 часов при нормативе ежегодной работы 6 570 часов) с завершением 11 ноября 2021 года. На электростанции АО "ЕЭК" находится в плановом ремонте блок №4, срок завершения ремонта турбины и одного котла - 12 ноября 2021 года. Включение вышеуказанного генерирующего оборудования значительно повысит возможности в выработке электроэнергии для нужд потребителей Республики Казахстан", - отметили в KEGOC.

 
Как напомнили в пресс-службе, 8 ноября 2021 года, после накопления достаточного уровня воды включена в работу Мойнакская гидроэлектростанция мощностью 300 МВт.
 
При этом в аварийном ремонте суммарно продолжают находиться генерирующее оборудование, в том числе на региональных ТЭЦ общей мощностью 1150 МВт. 
 

По фактам отключений в регионах с начала ноября текущего года сообщаем, что они были вызваны неконтрактным потреблением потребителей и энергоснабжающих организаций находящихся в сетях региональных электросетевых компаний, таких как ТОО "Шыгысэнерготрейд", АО "Севказэнерго", ТОО "Астанаэнергосбыт", ТОО "Энергопоток" и т. д. Данная ситуация обусловлена несвоевременной закупкой потребителями и энергоснабжающими организациями на электростанциях страны электроэнергии, в том числе на Жамбылской ГРЭС, имеющей значительный резерв генерации", - уточнили в KEGOC. 

 
По информации пресс-службы, в целях ограничения неконтрактных перетоков, совместно с правительством Республики Казахстан предпринимаются системные меры, в том числе по обеспечению топливом и включению дополнительных блоков на Жамбылской ГРЭС. По состоянию на 11 ноября включен в работу дополнительный энергоблок на Жамбылской ГРЭС мощностью 200 МВт. В настоящее время в работе на Жамбылской ГРЭС находятся три блока. 
 
Кроме того, проведена работа по организации торгов импортируемой электроэнергии из РФ для обеспечения электроэнергией потребителей. Продолжается работа с правительством по обеспечению условий для участия энергоснабжающих организаций Казахстана в торгах импортируемой из РФ электроэнергии.
 

Майнинг-фермы, соблюдающие требования законодательства, должны осуществлять свою деятельность без ущерба энергетической безопасности страны и приобретать не только отечественную, но и импортную электроэнергию. С целью выявления "серых" майнеров необходимо совершенствование нормативно-правовой базы для установления требований к субъектам, осуществляющим цифровой майнинг. По нашим оценкам, суммарная мощность потребления зарегистрированных майнеров составляет порядка 600 МВт, серых майнеров - 300-400 МВт", - проинформировали в KEGOC. 

 
Как отметили в пресс-службе, в предстоящий осенне-зимний максимум нагрузки ожидается 17 000 МВт при собственной генерации 16 540 МВт. Недостаток генерации, равный 540 МВт, будет покрываться за счет перетоков из РФ, в том числе за счет организации импорта.
 

АО KEGOC, как Системный оператор ЕЭС Казахстана, держит ситуацию под полным контролем и продолжает обеспечивать необходимый уровень надежности функционирования ЕЭС Республики Казахстан", - заверили в компании. 

 
Ранее сообщалось, что в Казахстане отмечен аномальный рост энергопотребления. Данный рост в Минэнерго связывают с деятельностью "серых" майнеров. 
 
В Министерстве энергетики состоялось совещание с участием Казахстанской Ассоциации блокчейн-технологий, Ассоциации блокчейна и индустрии дата-центров и технологий, а также представителей МЦРИАП РК и АО KEGOC. Стороны обсудили вопросы электроснабжения лиц, осуществляющих деятельность по цифровому майнингу
 
По итогам встречи подписан совместный Протокол, согласно которому стороны договорились: 

- о недопущении ввода ограничений электрической энергии населению, социальным объектам и "белым" майнерам при возникновении дефицита электрической энергии и мощности в Единой электроэнергетической системе Республики Казахстан;

- ускорить рассмотрение и принятие законодательного акта о запуске балансирующего рынка (demand-responce);

- привлечь инвестиции для развития новых крупных проектов ВИЭ через Расчетно-финансовый центр в отношении "белых" майнеров с гарантированием покупок электроэнергии (Off-take контрактов) от них. 
 
Стороны выразили готовность продолжить совместную работу, направленную на стабилизацию рынка электроэнергии и создание необходимых условий для развития цифрового майнинга как новой индустрии.

 

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Президент РК принял генсекретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств

11.11.2021, 21:23 34642
Президент РК принял генсекретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 11 НОЯБРЯ - Программа рабочего визита президента Казахстана в Стамбул началась со встречи с генеральным секретарем Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) Багдадом Амреевым, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Глава государства был подробно проинформирован о подготовке к предстоящему саммиту Тюркского совета, в том числе о ключевых вопросах повестки дня и решениях, которые планируется принять по итогам встречи на высшем уровне, сообщает пресс-служба Акорды. 
 
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев заслушал информацию генерального секретаря о деятельности Организации и об итогах состоявшегося сегодня заседания Совета министров иностранных дел ССТГ.
 
Выразив удовлетворение ходом подготовки к саммиту, президент дал ценные предложения по дальнейшему развитию Тюркского совета.
 
Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев с двухдневным рабочим визитом прибыл в Стамбул для участия в VIII Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.
 

В мажилисе назвали одну из причин дефицита питьевой воды

11.11.2021, 19:57 43228
В мажилисе назвали одну из причин дефицита питьевой воды
НУР-СУЛТАН. 11 НОЯБРЯ - Вопросы обеспечения чистой питьевой водой сельских населенных пунктов рассмотрели за круглым столом в мажилисе депутаты совместно с представителями центральных и местных государственных органов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Заместитель председателя мажилиса Павел Казанцев акцентировал внимание на актуальности вопроса, подчеркнув, что проблема обеспечения населения питьевой водой в стране решается уже не один год, а десятилетиями.
 

Вначале финансирование строительства объектов водоснабжения осуществлялось в рамках программы "Ак булак". Затем мы перешли на Программу развития регионов до 2020 года. Далее последовали государственные программы "Нурлы жол" и "Нурлы жер". Но до сих пор данный вопрос остается нерешенным", - сказал вице-спикер мажилиса. 

 
В свою очередь председатель комитета мажилиса по экономической реформе и региональному развитию Альберт Рау обозначил главные задачи обсуждения - выработать конкретные рекомендации решения проблемы обеспечения сельских населенных пунктов чистой питьевой водой до 2025 год, а также рассмотреть не только вопросы строительства объектов водоснабжения, но и содержания их в должном состоянии. 
 
По словам первого вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Каирбека Ускенбаева, наименьший уровень охвата питьевой водой сельского населения отмечается в Костанайской (64,7%), Восточно-Казахстанской (81,4%), Северо-Казахстанской (82,1%) и Жамбылской (82,2%) областях. 
 

Регионам с низкими показателями обеспеченности выделяются средства на приоритетной основе, уточнив, что приоритет отдается селам, включенным в спецпроект "Ауыл - Ел бесігі", и проектам, включенным в комплексные планы развития регионов. Кроме того, из имеющихся в целом по стране 6316 сел только 3991 обеспечены централизованным водоснабжением, в 403 селах установлены комплексные блок-модули (КБМ). В текущем году планируется обеспечить центральным водоснабжением еще 148 сел и установить КБМ в 220 малонаселенных селах. Для этих целей на 2021-2024 годы из республиканского бюджета будет выделено 181 миллиард тенге, что позволит обеспечить центральным водоснабжением 284 села", - сообщил вице-министр. 

 
Каирбек Ускенбаев уточнил также, что в 1129 малочисленных селах, где проживают менее 200 человек, будут установлены локальные системы очистки воды. Для мониторинга обеспечения сел водоснабжением министерством разработана Интерактивная карта, которая находится в открытом доступе в интернете. На карте отражена актуальная информация по обеспеченности водоснабжением, финансированию, потребности в средствах, количеству населения, протяженности, износу и так далее. 
 
Местным исполнительным органам для 100% обеспечения населения сел питьевой водой необходимо разработать проектно-сметную документацию на расширение водопроводных сетей. Кроме того, в своем выступлении первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития озвучил и ряд проблем, требующих своего решения. Одна из них - своевременное проведение поисково-разведочных работ для определения источников питьевой воды. 
 
На сегодняшний день, по словам Каирбека Ускенбаева, отсутствует подтверждение источников питьевой воды в 85 селах, где планируется провести центральное водоснабжение. Кроме того, необходимо провести поисково-разведочные работы в 170 малонаселенных селах, где планируется установка комплексных блок-модулей. В целом, во всех необеспеченных селах регионам необходимо завершить работы по разведке до 2023 года. 
 
Актуальным вопросом остается реконструкция изношенных групповых водопроводов. К примеру, групповые водопроводы, обеспечивающие питьевой водой Северо-Казахстанскую область, построены в 1961-1978 годах и на сегодня требуют реконструкции. Изношенность водопроводных систем, в том числе из-за отсутствия специализированных эксплуатирующих организаций, отрицательно сказывается и на качестве питьевой воды. Для решения этих проблем местным исполнительным органам необходимо укрупнять региональные коммунальные предприятия с обеспечением специализированной техникой для обслуживания сетей, в том числе лабораторными оборудованиями, считают в профильном ведомстве. 
 
Проблемы с обеспечением питьевой водой Мангистауской области, где необходимы работы по опреснению морской воды, планируется решить посредством строительства 9 опреснительных заводов с ориентировочной стоимостью более 247 миллиардов тенге. На сегодня в рамках бюджетной программы Министерства реализуется проект по расширению мощности опреснительного завода "Каспий" в Актау до 40,0 тысяч кубометров в сутки. Кроме того, за счет частных инвестиции планируется завершить строительство опреснительного завода на месторождении "Каражанбас". В результате реализации проекта часть населения районов Каракия, Бейнеу, Мангистау и города Жанаозена, обеспечивающихся с водовода Астрахань - Мангышлак, будут дополнительно обеспечены водой. 
 
Кроме того, по поручению главы государства до конца 2024 года планируется завершить строительство опреснительного завода мощностью 50 тысяч кубометров в сутки в местности Кендерли, уточнил вице-министр.
 
Вместе с тем, по словам Каирбека Ускенбаева, одной из причин дефицита питьевой воды является небрежное отношение к воде, что привело к высокому потреблению при низкой отпускной цене. Социальный подход в формировании тарифов привел к недостатку финансирования водоканалов и, соответственно, к ускоренному износу систем, что приводит к увеличению количества аварий, потерь воды и ухудшения ее качества. 
 
По словам Каирбека Ускенбаева, в целях экономии водных ресурсов необходимо произвести автоматизацию производственных процессов систем водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений, пересмотреть нормы потребления питьевой воды, не имеющих приборов учета, а также провести мероприятия по приборизации и установке приборов учета.
 
В ходе обсуждения депутаты мажилиса обратили внимание на то, что решением вопроса обеспечения казахстанцев чистой питьевой водой занимается несколько госорганов в рамках своих компетенций. Однако такая "разрозненность" зачастую не позволяет достичь поставленных целей по обеспечению питьевой водой населенных пунктов.
 

Токаев прибыл с рабочим визитом в Стамбул

11.11.2021, 18:38 52246
Токаев прибыл с рабочим визитом в Стамбул
Фото: Facebook Берика Уали
СТАМБУЛ. 11 НОЯБРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев с двухдневным рабочим визитом прибыл в Стамбул для участия в VIII Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали на своей странице в Facebook, программа визита главы государства также предусматривает ряд двусторонних встреч. 
 
Ранее сообщалось, что в ходе саммита планируется рассмотреть перспективы укрепления многопланового взаимодействия в рамках Тюркского совета с акцентом на развитие торговли, цифровизации, зеленых технологий и других актуальных направлений.
 

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