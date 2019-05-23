В КГД рассказали, что нужно знать плательщикам НДС по услугам казино и букмекерской конторы

Нур-Султан. 22 мая. Kazakhstan Today - В Комитете государственных доходов МФ РК рассказали, что нужно знать плательщикам НДС по услугам казино, зала игровых автоматов, тотализатора и букмекерской конторы, передает Kazakhstan Today.

"С 1 января 2019 года, если у налогоплательщика обороты по услугам казино, зала игровых автоматов, тотализатора и букмекерской конторы превысят минимальный размер оборота (30 000-кратный МРП), то такой налогоплательщик подлежит обязательной регистрации в качестве плательщика НДС", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Плательщик НДС по услугам казино, зала игровых автоматов, тотализатора и букмекерской конторы исчисляют НДС в следующем порядке:

- размер оборота определяет по сумме дохода, полученного за налоговый период в результате осуществления такой деятельности;

- сумма разрешенного к отнесению в зачет определяется исключительно в размере 85% от суммы налога на добавленную стоимость с облагаемого оборота;

- сумма НДС, подлежащий уплате в бюджет за налоговый период, определяется как разница между НДС с облагаемого оборота и суммой, разрешенного к отнесению в зачет.

Следует отметить, что не производится выписка счетов-фактур плательщиками НДС по услугам казино, зала игровых автоматов, тотализатора и букмекерской конторы.

Обязательства по НДС отражаются в Декларации по налогу на игорный бизнес и фиксированному налогу (форма 710.00).

При этом в связи с тем, что поскольку приказ министра финансов РК "О внесении изменений в налоговую отчетность" не утвержден, для обеспечения своевременного исполнения налоговых обязательств по НДС за 1 квартал 2019 года до опубликования новой версии Декларации по налогу на игорный бизнес и фиксированному налогу (форма 710.00) обязательства по НДС отражаются в Декларации по НДС (форма 300.00) следующим образом.

Оборот по реализации, определенный по сумме дохода, полученного за налоговый период в результате осуществления деятельности, отражается в строке 300.00.001 А, сумма НДС с такого оборота указывается в строке 300.00.001 В. Разрешенный к отнесению в зачет НДС, определенный в размере 85% от суммы НДС по облагаемому обороту (300.00.001 В) отражается в строке 300.00.025 II. Исчисленная сумма НДС за налоговый период определяется как разница между суммой НДС с оборота (300.00.001 В) и суммой разрешенного к отнесению в зачет НДС (300.00.025 II) и отражается в строке 300.00.030 I", - пояснили в КГД.

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