В Кокшетау доставили первую партию автомобилей-дезинфекторов костанайской сборки

Кокшетау. 14 апреля. Kazakhstan Today - Акмолинская область стала оснащеннее в борьбе с вирусом. Сегодня из Костаная в Кокшетау была доставлена первая партия автомобилей-дезинфекторов Chevrolet Labo, передает Kazakhstan Today.

На площади Абылай-хана их осмотрел и ознакомился с техническими характеристиками аким области Ермек Маржикпаев. Руководитель региона, сев за руль автомобиля-дезинфектора, решил на деле убедиться в отменности его технических характеристик, сообщили в управлении внутренней политики.

Хорошая машина! Своей оснащенностью очень востребованная в нынешней непростой ситуации действия режима ЧП. Радует такое "вооружение" и то, что мы поддержим отечественного товаропроизводителя", - сказал Маржикпаев.

Всего заказано 10 автомобилей, оснащенных системой распыления для дезинфекции городского пространства.

По информации ГКП на ПХВ "Кокшетау Су Арнасы", машина очень компактная, мобильная, маневренная, удобная для дезинфекции улиц, внутриквартальных и дворовых участков. Эти качества позволяют ей проезжать в труднодоступные места и преодолевать сложные подъездные пути.

Четыре машины будут использоваться для нужд областного центра и шесть для районов, где есть вспышки пандемии", - отметил генеральный директор предприятия Ермек Омиргалиев.

Напомним, в конце прошлого месяца Костанайский автозавод открыл казахстанско-узбекскую линию по сборке автомобилей Chevrolet. ТОО "СарыаркаАвтоПром" и АО "UzAutoMotors" будут выпускать сразу несколько моделей американской марки Chevrolet - Damas, Labo, Trailblazer, Malibu, Cobalt и Spark. Планируется выпускать 26 000 автомобилей в год. Половина из них отправится на экспорт.

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