В коммунальную собственность передали международный аэропорт Астаны

Из них более 93% были предназначены на программы развития

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Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Объем исполнения целевых трансфертов акиматами страны составил 97,9%, не исполнены 2,1%, сообщает - Объем исполнения целевых трансфертов акиматами страны составил 97,9%, не исполнены 2,1%, сообщает Finprom





Вроде бы не так много в процентах, но если брать сумму, то это более 40 млрд тенге - весьма существенный объем. Именно столько денежных средств не было направлено по назначению", - пишет агентство.





Целевые трансферты бюджетам областей и городов республиканского значения выделяются ежегодно.





В 2024 году из республиканского бюджета было выделено 1,9 трлн тенге, из них 276,4 млрд - на реализацию текущих программ, а более 1,5 трлн - на реализацию программ развития", - пишет источник.





Finprom





Однако нюанс в том, что акиматы областей и городов просто не осваивают выделенные деньги и это один из показателей эффективности работы местных исполнительных органов.





Агентство составило проанализировало деятельность акиматов по реализации целевых трансфертов. Ситуация у всех разная.





Лидером по освоению средств стала столица: 100%. Остаток суммы составил всего 88,3 млн тенге, причем он относится к экономии бюджета. Высокий уровень исполнения целевых трансфертов - по 99,9% - продемонстрировали Восточно-Казахстанская область (сумма неисполнения - 69,8 млн, из них экономия бюджета - 8,1 млн, неосвоение - 61,7 млн) и Кызылординская область (сумма неисполнения - 120,8 млн, из них экономия бюджета - 36,6 млн, неосвоение - 84,3 млн). В пятерку лучших также вошли Туркестанская область и Шымкент: уровень исполнения целевых трансфертов составил 99,8% у каждого из этих регионов", - сообщает агентство.





Что касается аутсайдеров, наибольшее и критическое неисполнение целевых трансфертов пришлось на Мангистаускую область.





Доля исполнения в регионе составила всего 85,1%. А теперь внимание: сумма неисполненных трансфертов достигла 17,6 млрд тенге, из них экономия составила всего 649 млн тг, а неосвоение - сразу 16,9 млрд. Даже на республиканском уровне это очень большие средства, а уж на региональном - тем более. В тройке проблемных регионов также оказались Атырауская (доля исполнения - 94,2%, сумма неисполнения - 4,2 млрд тенге) и Акмолинская (доля исполнения - 97,2%, сумма неисполнения - 3,5 млрд) области", - говорится в информации.





Finprom





В целом в 9 из 20 регионов РК сумма неисполнения целевых трансфертов превысила 1 млрд тенге, и это на самом деле серьезная проблема. Все эти средства должны были пойти на реализацию различных проектов для улучшения качества жизни населения, но не были использованы по самым разным причинам.