В Кызылорде об использовании чиновниками служебных авто в личных целях теперь можно сообщать по WhatsApp

Кызылорда. 5 августа. Kazakhstan Today - В Кызылорде о фактах использования госслужащими служебных автомобилей в личных целях можно сообщить по WhatsApp, передает Kazakhstan Today.

Согласно требованиям Этического кодекса государственных служащих, государственные служащие обязаны использовать доверенное государственное имущество, в том числе автотранспорт, эффективно и только в служебных целях. Кроме этого, у каждого гражданина есть возможность сообщить о фактах использования служебного транспорта в личных целях через WhatsApp", - сообщил заместитель руководителя департамента Агентства РК по делам государственной службы по Кызылординской области Берикбол Байхожаев.

В ведомстве добавили, что "в целях мониторинга целевого использования служебного автотранспорта в департаменте работает WhatsApp-мессенджер по телефону +7 7057872626". На этот номер горожане могут отправлять информацию о нецелевом использовании служебного автотранспорта, засняв факт на видео или фото.

С начала года за использование служебного автомобиля в личных целях на основании решения совета по этике к дисциплинарной ответственности привлечены два руководителя государственных органов.

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