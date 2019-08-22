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В Кызылординской области разработают региональную дорожную карту по профилактике ДТП

21.08.2019, 19:16 9964
В Кызылординской области разработают региональную дорожную карту по профилактике ДТП
Кызылорда. 21 августа. Kazakhstan Today - В Кызылординской области разработают региональную дорожную карту по профилактике дорожно-транспортных происшествий, передает Kazakhstan Today.
 
На заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений под председательством акима региона Куанышбека Искакова были обсуждены вопросы обеспечения дорожной безопасности и предложен ряд мер по их решению, сообщила пресс-служба главы области.
 
Заместитель начальника департамента полиции Кызылординской области Серик Шалхаров доложил о мерах по предупреждению и пресечению дорожно-транспортных происшествий на территории области.
 

За отчетный период на территории области проведены оперативно-профилактические мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных происшествий: "Автобус", "Безопасная дорога", "Пешеход", "Правопорядок" и другие. Кроме этого, каждую пятницу, субботу и воскресенье в целях обеспечения общественного порядка и безопасности проводятся кратковременные оперативно-профилактические мероприятия "Ночной город", "Безопасный двор", переведены на усиленный режим работы полицейские подразделения города и районов", - сообщил Шалхаров.

 
Также с апреля по сентябрь 2019 года один раз в месяц проводятся масштабные акции "Приемная на дороге", публикуются соответствующие информационные материалы в республиканских и местных СМИ и в социальных сетях и организуются информационно-разъяснительные мероприятия.
 
Заместитель начальника областного департамента полиции внес ряд предложений по обеспечению безопасности дорожного движения. Для своевременного выявления и пресечения фактов превышения скорости на дороге предлагается установить в областном центре и районных центрах специальные скоростемеры, работающие в автоматическом режиме.
 
Кроме этого, на автодорогах республиканского значения из-за внезапного выхода домашних животных на проезжую часть зарегистрировано 47 дорожно-транспортных происшествий, в том числе со смертельным исходом. В связи с этим предложено провести разъяснительную работу в населенных пунктах, в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий в ночное время возобновить практику по надеванию светоотражающих подвесок на крупный рогатый скот, а также разместить вдоль автомобильной дороги международного значения панно "Осторожно, домашние животные!" и металлические ограждающие решетки.
 
На заседании межведомственной комиссии были рассмотрены и вопросы трудоустройства лиц, отбывших тюремное заключение, и исполнение протокольных поручений прошлых заседаний МВК.
 
Подводя итоги заседания, аким Кызылординской области поручил ответственным лицам подготовить региональную дорожную карту по профилактике ДТП и усилить разъяснительную работу по обеспечению безопасности дорожного движения.
 

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