В Кызылординской области в Фонд социального медстрахования поступило 5,3 млрд тенге

Кызылорда. 15 июля. Kazakhstan Today - Общая сумма отчислений и взносов работодателей и индивидуальных предпринимателей за обязательное социальное медицинское страхование, поступившая в период с 1 июля 2017 года по 30 июня 2019 года, составила 5,3 млрд тенге, сообщили в акимате Кызылорды, передает Kazakhstan Today.

Из них 5,2 млрд тенге (около 96,8%) приходятся на отчисления работодателей, 170,8 млн тенге (около 3,2%) - на взносы индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих по договорам гражданско-правового характера.

По информации директора филиала по Кызылординской области Фонда социального медицинского страхования Руслана Бектубаева, за обязательное социальное медицинское страхование в период с 1 по 30 июня перечислено 273,3 млн тенге.

Все поступившие за ОСМС средства хранятся в Национальном банке, с которым заключен договор доверительного управления, и в последующем будут направлены на оплату услуг, оказываемых в рамках ОСМС, отметили в акимате.

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