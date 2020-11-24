В Мангистауской области с начала года построен 161 километр дорог

Актау. 23 ноября. Kazakhstan Today - В Мангистауской области в рамках программы "Нурлы жол" реализуется 9 инфраструктурных проектов общей стоимостью 26,3 млрд тенге. Благодаря этому, появилась возможность сделать капитальный ремонт городских и сельских дорог и тем самым решить одну из насущных проблем, которую долгое время поднимают жители региона. Об этом сегодня на брифинге в СЦК сообщил аким области Серикбай Трумов, передает Kazakhstan Today.

По информации акимата региона, по итогам 10 месяцев завершена реконструкция автомобильных дорог в рамках двух проектов, охватывающих в общей сложности 161 километр. Из них 64 километров автомобильных дорог республиканского значения Жетыбай - Жанаозен, 97 километров автомобильных дорог областного значения "Ата жолы".

Также в текущем году ведется строительство и средний ремонт областных и районных, внутрипоселковых дорог совокупной протяженностью 477 километров.

В рамках реализации программы "Ауыл - ел бесігі" в Бейнеуском районе асфальтированы 44 улицы, в Мангистауском районе - 13 улиц, в Тупкараганском районе - 25 улиц. Также произведен ремонт внутримикрорайонных дорог города Актау. Это стало возможно в рамках "Дорожная карта занятости-2020". Всего было отремонтировано 136 тыс. квадратных метров дороги в шести микрорайонах города", - отметил Трумов.

Стоит отметить, что в Мангистауской области успешно налажены сухопутный, морской и воздушный виды транспортного сообщения. Благодаря рациональному использованию данных возможностей имеется большой потенциал для дальнейшего развития транспортно-логистической отрасли. Во время карантина в регионе также возникла проблема с перевозкой товаров через границу. Однако товарооборот через морские порты не прекращался, а, напротив, показал рост. Объем перевалки грузов через порты Актау, Курык и Северный морской терминал за последние 10 месяцев составил 4,5 млн тонн.

Через порт Курык было переправлено 1352 тонн грузов. Международный морской порт Актау - 2581 тонна, Северный терминал - 544 тыс. тонн товаров. За последние 10 месяцев перевалка фидерных грузов составила 10611 контейнерных единицы в двадцатифутовом эквиваленте. Показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился в 2,1 раза. В целях предоставления качественных и доступных услуг по воздушным перевозкам при поддержке правительства компания FlyArystan открыла новые рейсы по 6 направлениям. Актау - Алматы, Актау - Нур-Султан, Актау - Шымкент, Актау - Атырау, Актау - Караганда, Актау - Уральск", - сказал Трумов.

Наряду с этим решилась многолетняя проблема города Актау - устаревший пассажирский автобусный парк. Для его обновления выделено порядка 216,5 млн тенге, на которые куплено 18 современных автобусов.

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