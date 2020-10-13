В Мангистауской области усилят карантин

Актау. 12 октября. Kazakhstan Today - Главный государственный санитарный врач Мангистауской области Газиз Надуев подписал постановление от 11 октября 2020 года "О внесении изменений в постановление главного государственного санитарного врача Мангистауской области от 28 августа 2020 года №38 "О режиме карантина и поэтапном смягчении карантинных мер на территории Мангистауской области", передает Kazakhstan Today.

Постановление вступает в силу с ноля часов 13 октября 2020 года.

Настоящее постановление действует 2 недели с ноля часов 13 октября 2020 года и при ухудшении эпидемиологической ситуации возможно ужесточение ограничительных мероприятий" - говорится в документе.

Сокращается время работы отдельно расположенных крупных продовольственных магазинов (супермаркеты, гипермаркеты) до 21.00, а время работы продовольственного магазина, расположенного в многоэтажном жилом доме и отдельно расположенного площадью не более 100 квадратных метров, до 23.00".

Согласно документу, разрешена работа до 21.00 объектов общественного питания с летней площадкой, работающих на открытом воздухе, а также залов внутри здания, имеющих не более 30 посадочных мест без коллективных мероприятий (запрещение объединения столов, без танцевальных площадок и торжественных залов).

Усилить патрулирование местными службами полиции на выявление анонимных семейных, коллективных мероприятий (свадьбы, пожертвования и т.д.), общественного транспорта, перевозившего без маски пассажиров", - говорится в постановлении.

Общественный транспорт будет работать с 06.00 до 20.00. Его работа будет приостанавливаться в субботу и воскресенье.

Кроме того, прекращается деятельность религиозных объектов, спортивных объектов (индивидуальных и групповых упражнений), фитнес-центров, тренажерных залов (центров).

График работы вещевых рынков, строительных рынков, строительных гипермаркетов, рынков непродовольственных товаров (открытые) сокращается с 09.00 до 16.00.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства