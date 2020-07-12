Актау. 11 июля. Kazakhstan Today - В Мангистаускую область прибыла группа медработников из России, передает Kazakhstan Today.

На сегодняшний день объем работы у медицинских работников Мангистауской области значительно увеличился. Врачи круглосуточно борются за жизнь каждого пациента. Однако в связи с ростом числа заболевающих, в регионе ощущается нехватка медработников. В области все ещё не хватает реаниматологов, инфекционистов, терапевтов и врачей общей практики, сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области.

При непосредственном участии акима области Серикбая Трумова началась работа по привлечению этих специалистов в регион.

Сегодня утром самолет с 9 российскими медиками приземлился в аэропорту Актау.

1. Дворницына Карина Константиновна - врач инфекционист, организатор здравоохранения, клиническая лимфология; категория высшая. Владеет уникальной лимфотропной методикой введения лекарственных средств при COVID-инфекции. Опыт работ с COVID-инфекцией, в качестве специалиста, и непосредственно руководителя.

2. Оганисян Артур Александрович - врач-организатор здравоохранения, врач-невролог, клиническая лимфология; категория высшая. Владеет уникальной лимфотропной методикой введения лекарственных средств. Категория высшая, опыт работ с COVID-инфекцией, в качестве специалиста и непосредственно руководителя.

3. Шенгиреев Игорь Константинович - врач-невролог, опыт работы в ковидарии с коморбидными пациентами. Занимается в том числе патологией коагулопатий, актуальной при COVID-инфекции (подбор дозы антикоагулянтов и др.).

4. Захарова Дарья Константиновна - врач-педиатр, кардиолог. Опыт работы с COVID-инфекцией, ведение пациентов с COVID и патологией сердечно сосудистой системы, взаимодействие с родильным домом по необходимости. Категория первая.

5. Ямалтдинов Азат Афканович - врач-пульмонолог, врач-рентгенолог, врач-фтизиатр. Специалист по легочной патологии. Категория высшая.

6. Кочергина Валентина Владимировна - врач-реаниматолог, опыт работы с ковид-инфекцией в отделении реанимации.

7. Федоренко Инна Николаевна - врач-терапевт, врач-кардиолог. Работа с коморбидной патологией у лиц старшей возрастной группы в условиях COVID. Категория высшая.

8. Захаров Лев Владимирович - координатор работы сестринского процесса, акушер в условиях работы ковид, медицинский брат, организовавший преемственность работы в отделениях ковид и приемном покое.

9. Суковатицина Ольга Станиславовна - фельдшер по работе с ковид-пациентами, категория высшая.

Медики из Москвы уже приступили к своей работе.

Стоит отметить, что данные специалисты прибыли чартерным рейсом, который предоставил акимат Мангистауской области. Спонсором является "МангистауМунайГаз".

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