В МИД Казахстана рассказали, когда заработает безвиз с Китаем

Новый подход на первоначальном этапе будет апробирован в Астане, Шымкенте и Туркестанской области

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Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Запущен пилотный проект по проведению аттестации ЧСИ, нотариусов, адвокатов, судебных экспертов и патентных поверенных в автоматизированном режиме, сообщает пресс-служба АДГС РК.





В Национальном центре по управлению персоналом государственной службы при Агентстве по делам государственной службы состоялась презентация пилотного проекта Министерства юстиции по проведению аттестации ЧСИ, нотариусов, адвокатов, судебных экспертов и патентных поверенных в автоматизированном режиме.





В рамках поручения главы государства по реинжинирингу и оптимизации процессов оказания государственных услуг Министерством юстиции совместно с Агентством и Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности проведена работа по автоматизации процессов аттестаций.





В запуске пилотного проекта приняли участие председатель Агентства по делам государственной службы Дархан Жазыкбаев и министр юстиции Азамат Ескараев.





Дархан Жазыкбаев подчеркнул важность обеспечения открытости и доступности оказания госуслуг в рамках формирования сервисной модели госаппарата, не допускающей проявления бюрократизма.





В качестве примера председатель АДГС отметил реализацию агентством нового алгоритма отбора на госслужбу, исключающего человеческий фактор, который стартовал 1 марта 2023 года. Согласно новому формату теперь претенденты имеют возможность участвовать в конкурсе через портал "Е-қызмет" в любое время и из любой точки мира. Сегодня новая система отбора на госслужбу реализуется в пилотном режиме в пяти государственных органах.





Учитывая положительный опыт внедрения автоматизированных пилотных проектов агентства и наличие современных залов тестирования, Министерством юстиции для организации процесса тестирования выбрана площадка АО "Национальный центр по управлению персоналом государственной службы".





Проведение тестирования в технически оснащенных залах национального центра не только обеспечит прозрачность процесса и исключит человеческий фактор, но и существенно сократит сроки оказания госуслуг и дает возможность кандидатам проходить аттестацию в удобное время.





Новый подход на первоначальном этапе будет апробирован в Астане, Шымкенте и Туркестанской области.