В МИД РК прокомментировали драку с участием казахстанцев в Мурманске

МУРМАНСК. 25 МАРТА - Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров прокомментировал драку с участием казахстанцев в Мурманске, передает KAZAKHSTAN TODAY.





Вчера в социальных сетях появилось видео драки в Мурманской области. Сообщалось, что среди участников драки были казахстанцы.





23 марта, около 20.30, на одной из строительных площадок Центра крупнотоннажных морских сооружений около поселка Белокаменка в Мурманской области произошла массовая драка рабочих-вахтовиков, в том числе с участием граждан Республики Казахстан. Инцидент имел бытовой характер. По информации представителей компании, вопрос урегулирован и сотрудники работают в обычном режиме. По имеющимся данным, среди пострадавших и задержанных органами правопорядка казахстанцев нет", - цитирует Смадиярова МИА "Казинформ" .





По словам официального представителя МИД РК, Генеральное консульство РК в Санкт-Петербурге держит вопрос на контроле.

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