В Минобороны предлагают дополнить полномочия президента

Нур-Султан. 15 января. Kazakhstan Today - Министерство обороны РК подготовило законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам военного положения" с целью совершенствования законодательства РК в области военного положения, в котором предлагается дополнить полномочия президента, передает Kazakhstan Today.

Как отметил первый заместитель министра обороны - начальник генштаба Вооруженных сил Мурат Бектанов, законопроект разработан для поддержания оборонного потенциала государства для адекватного реагирования на современные вызовы и угрозы безопасности Республике Казахстан.

Он предусматривает внесение поправок в Трудовой кодекс и три закона: "О военном положении", "Об обороне и ВС РК", "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

"Ключевыми моментами являются вопросы правового регулирования функционирования государства как в период военного положения, так и подготовки к нему в мирное время. В частности, в законе "О военном положении" предлагается дополнить полномочия президента, которые могут быть реализованы в мирное время. Это: определение порядка применения мер военного положения, утверждение положений о Ставке Верховного Главного командования Вооруженных сил, о советах обороны, об организации деятельности правительства в период военного положения", - сказал Мурат Бектанов.

Кроме того, компетенцию правительства предлагается дополнить полномочиями:

- в мирное время по утверждению положений о министерствах на период военного положения;

- в период военного положения:

по организации перевода госорганов, входящих в структуру правительства, на структуру и штат военного времени;

по установлению задания местным исполнительным органам по обеспечению мероприятий гражданской и территориальной обороны.

Также предлагается предусмотреть полномочия местных исполнительных органов в период военного положения, в том числе наделить их полномочиями на образование советов обороны области, города республиканского значения, столицы", - отметил начальник генштаба Вооруженных сил.

По его словам, советы обороны, как орган военного управления, будут обеспечивать выполнение мер военного положения. Они образуются только на период военного положения, и поэтому не будут входить в структуру Вооруженных сил.

Отдельными поправками предложено предусмотреть вопросы обеспечения безопасности охраняемых лиц и охраняемых объектов.

Эта новая задача вводится для Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, а также государственных органов.

В законе "Об обороне и Вооруженных силах Республики Казахстан" предлагается ряд поправок по планированию обороны.

Они рассмотрены системно, то есть по всей вертикали управления. На каждом уровне вводятся соответствующие полномочия и функции.

Во-первых, полномочия президента предлагается дополнить утверждением Правил планирования обороны, которые предусматривают комплект документов Плана обороны и компетенцию госорганов по их разработке.

Во-вторых, предлагается определить Министерство обороны уполномоченным органом по вопросам координации разработки Плана обороны, а Генеральный штаб его разработчиком; другие войска и воинские формирования участвуют в разработке Плана обороны.

В-третьих, в функции центральных исполнительных органов предлагается включить выполнение мероприятий в рамках реализации Плана обороны.

А полномочия местных исполнительных органов предлагается дополнить компетенцией по разработке планов территориальной обороны, при этом Генеральный штаб будет согласовывать эти планы, сообщил Мурат Бектанов.

Как отметил представитель Минобороны РК, в указе президента от 6 ноября 2001 года №718 "Об организации территориальной обороны Республики Казахстан" определено, что Министерство обороны является уполномоченным органом по вопросам территориальной обороны. Вместе с тем предлагается уточнить функции организаций независимо от форм собственности, в том числе подготовку объектов для охраны и обороны.

Внесение указанных поправок позволит привести законодательные акты РК по вопросам военного положения в соответствие с современными условиями. А также усовершенствовать механизм функционирования государства в период военного положения", - добавил Мурат Бектанов.

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