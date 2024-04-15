14.04.2024, 13:05 52916

В Минобороны рассказали, угрожает ли опасность казахстанским миротворцам на Голанских высотах

Угрозы жизни и здоровью личного состава нет
Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские миротворцы на Голанских высотах работают в штатном режиме, сообщает пресс-служба Министерства обороны РК.

Казахстанский контингент, выполняющий миротворческую миссию ООН на Голанских высотах, продолжает работу в штатном режиме. Никакой угрозы жизни и здоровью личного состава не имеется", - сообщили в Минобороны.


Напомним, 22 марта на миротворческой базе Фауар, расположенной в зоне ответственности миссии ООН на Голанских высотах, состоялась торжественная церемония передачи знамени организации миротворческому контингенту Казахстана.

Поздним вечером 13 апреля Иран атаковал Израиль, назвав это ответом на удар Тель-Авива по Дамаску, в результате которого погибли иранские генералы. Позднее удары нанесла ливанская группировка "Хезболла", а также хуситы, которые пользуются поддержкой Тегерана.

Взрывы прозвучали в том числе в Иерусалиме, также сирены воздушной тревоги запущены на севере и юге Израиля и над Мертвым морем.
 
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Теги:ИранИзраильМиротворцыКазахстан

новости по теме

14.04.2024, 19:21 35956

В Казахстане пересмотрят положения концепции развития системы управления водными ресурсами

В документ будут добавлены комплексные меры по предотвращению паводков
В Казахстане пересмотрят положения концепции развития системы управления водными ресурсами
Фото: пресс-служба правительства РК
Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По поручению президента Казахстана Министерство водных ресурсов и ирригации пересматривает положения концепции развития системы управления водными ресурсами.

Как сообщила официальный представитель ведомства Молдир Абдуалиева, в документ будут добавлены комплексные меры по предотвращению паводков и сокращению ущерба от них.

Что касается ситуации на водохранилищах, то она к этому часу такова:

В Акмолинской области два крупных водохранилища полны на 100%. Пик половодья на них пройден, притоки стабилизировались. Из-за повышения нерегулируемого стока реки Жабай продолжаются паводки в Атбасаре.

В Северо-Казахстанской области два крупных водохранилища в общей сложности полны на 100%, половодье продолжается. Оба водохранилища работают в штатном режиме, угрозы прорыва нет. Гидроузлы прошли многофакторное обследование, техническое состояние удовлетворительное. В 2023 году по работе двух гидроузлов была выдана декларация безопасности.

К этому часу уровень реки Есиль в черте Петропавловска - 1243 см, за сутки он вырос на 103 см. Обстановка в регионе остается напряженной. Специалисты проводят работы по пропуску воды.

В Актюбинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 97%. Обстановка в регионе стабильна.

В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение по двум крупным водохранилищам составляет около 80%.

В области Абай Шульбинское водохранилище наполнено на 89%. В регионе продолжается период половодья. Из-за увеличения боковых притоков к Шульбинскому водохранилищу производятся природоохранные попуски. В целом водохранилища Ертисского каскада работают в штатном режиме.

В Западно-Казахстанской области среднее наполнение четырех крупных водохранилищ составляет 74%. Вода, сброшенная с Ириклинского водохранилища, еще не дошла до границ Казахстана. Прогнозы не изменились. Ее прибытие ожидается 16-17 апреля.

В Карагандинской области три крупных водохранилища полны на 99%, пик паводка в регионе прошел. Обстановка стабильна.

В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 93%, пик паводка прошел. Каратомарское водохранилище продолжает работать в транзитном режиме.

Ранее в РГП "Казгидромет" рассказали, в каких регионах сохраняется риск второй волны половодья.
 
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Теги:СостояниеводохранилищеМинводы
14.04.2024, 16:56 42606

Форум машиностроителей Казахстана отменили из-за паводков

Форум перенесли на 2025 год
Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Запланированный на 25-26 апреля XII Форум машиностроителей Казахстана отменяется и переносится на 2025 год, сообщает Министерство промышленности и строительства РК.

Мероприятие отменили из-за неотложной ситуации в Казахстане, вызванной масштабными паводками. В соответствии с поручением президента РК министерство назначено ответственным органом за координацию и реализацию мер по восстановлению жилых домов для пострадавших.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о принятом решении отменить Международный форум, который должен был пройти в Астане в июне, из-за масштабных наводнений в стране.
 
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Теги:ПаводкиФорумОтмена
14.04.2024, 14:32 48411

Казахстанские авиакомпании пересматривают расписания рейсов из-за конфликта на Ближнем Востоке

Авиакомпании внимательно следят за текущей ситуацией
Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В связи со сложной политической обстановкой в Иране, Ираке, Иордании, Ливане, Израиле, Египте и Сирии Авиационной администрацией Казахстана проведена оценка степени угрозы текущей ситуации, по итогам которой казахстанским авиакомпаниям не рекомендовано использование воздушного пространства этих стран, сообщает КГА.

В настоящее время казахстанские авиакомпании пересматривают расписания рейсов в целях их выполнения в обход воздушного пространства этих стран.

Авиакомпании внимательно следят за текущей ситуацией и в случае необходимости будут вносить изменения в свои расписания.

Рейсы КС-205 по маршруту Астана - Дубай и КС-897 по маршруту Алматы - Дубай авиакомпании "Эйр Астана" запланированы к вылету 14 апреля в 15.00 по времени Астаны.

Рейсы QR-389/390 QR-391/392 по маршруту Доха - Алматы - Доха авиакомпании Qatar Airways, которые планировались к выполнению 13 и 14 апреля, в настоящее время задержаны на неопределенное время. В настоящее время авиакомпанией рассматривается вопрос изменения маршрута выполнения рейсов.

Ранее сообщалось, что в связи с нестабильной геополитической обстановкой по маршруту полетов задерживаются рейсы КС 205/206 Астана - Дубай - Астана и KC897/898 Алматы - Дубай - Алматы.

Напомним, поздним вечером 13 апреля Иран атаковал Израиль, назвав это ответом на удар Тель-Авива по Дамаску, в результате которого погибли иранские генералы. Позднее удары нанесла ливанская группировка "Хезболла", а также хуситы, которые пользуются поддержкой Тегерана. Взрывы прозвучали в том числе в Иерусалиме, также сирены воздушной тревоги запущены на севере и юге Израиля и над Мертвым морем.
 
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Теги:расписаниеАвиакомпаниярейсы
13.04.2024, 14:32 95636

Глава государства отменил Международный форум в Астане из-за наводнений

Президент отметил необходимость экономии финансовых средств для ликвидации последствий бедствия
Глава государства отменил Международный форум в Астане из-за наводнений
Фото: instagram/astanaintlforum
Астана. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о принятом решении отменить Международный форум, который должен был пройти в Астане в июне, из-за масштабных наводнений в стране.

В связи с беспрецедентным наводнением в Казахстане и необходимостью экономии финансовых средств для ликвидации последствий масштабных разрушений и оказания помощи гражданам страны мною принято решение отменить проведение Международного форума Астана 13-14 июня этого года", - написал президент на своей странице в Х.


Касым-Жомарт Токаев выразил надежду, что приглашенные участники мероприятия с пониманием отнесутся к данному решению.

Международный форум "Астана" возобновит работу в 2025 году.
 
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Теги:ПаводкиТокаевФорумОтмена
13.04.2024, 12:23 102861

Токаев совершит рабочий визит в Армению

По завершении программы визита глава государства вылетит из Еревана в одну из областей Казахстана, находящихся в зоне паводков
Астана. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 15 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершит однодневный визит в Армению, сообщает Акорда.

В Армении президент РК проведет переговоры с премьер-министром Николом Пашиняном и президентом Ваагном Хачатуряном.

По завершении программы визита глава государства вылетит из Еревана в одну из областей Казахстана, находящихся в зоне паводков.
 
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Теги:ТокаевАрменияПаводки
13.04.2024, 10:13 107821

Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной композитора Абдимомына Желдибаева

Знаменитый кюй композитора "Ерке сылқым" и другие его произведения заслуженно завоевали всеобщее признание
Астана. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким кюйши, композитора Абдимомына Желдибаева, сообщает Акорда.

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной выдающегося кюйши, композитора, кавалера орденов "Парасат", "Құрмет" и "Достық" Абдимомына Желдибаева.

Абдимомын Желдибайулы был виртуозным музыкантом и талантливым педагогом, раскрывшим новые горизонты древнего искусства кюя. Посвятив всю свою жизнь популяризации самобытного наследия казахского народа, он внес огромный вклад в обогащение культуры и духовности нашей страны. Знаменитый кюй "Ерке сылқым" и другие его произведения заслуженно завоевали всеобщее признание. Светлый образ Абдимомына Желдибайулы, прожившего достойную жизнь и оставившего после себя богатое музыкальное наследие, навсегда останется в нашей памяти", - говорится в телеграмме.

 
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Теги:Токаевсоболезнование
12.04.2024, 19:23 142561

Обстановка в СКО остается напряженной - в Минводы рассказали о ситуации на водохранилищах

Идет ремонт 110 водохозяйственных объектов
Обстановка в СКО остается напряженной - в Минводы рассказали о ситуации на водохранилищах
Фото: пресс-служба правительства
Астана. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Проведена очистка 200 км ирригационных сетей для улучшения подачи воды на сельскохозяйственные поля шести областей. Всего запланирована очистка более 500 км, сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации.

На сегодня очистка проводится в Алматинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Туркестанской и Жетысуской областях.

Также запланирован ремонт 74 гидротехнических сооружений в восьми регионах Казахстана: в Жетысуской, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Карагандинской, Туркестанской, Западно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях.

Кроме того, идет ремонт 110 водохозяйственных объектов для подготовки их к поливному сезону.

Что касается ситуации на водохранилищах, то она к этому часу такова:

В Акмолинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 99%. Пик половодья на них пройден, притоки стабилизировались. Повышение нерегулируемого стока реки Жабай продолжается, поэтому есть паводки в Атбасаре Акмолинской области.

Сброс вод, поступающих в Астанинское водохранилище, производится в транзитном режиме. Пик паводка прошел, идет снижение приточности в водохранилище. Ведется круглосуточный мониторинг.

Производится безопасный сброс паводковых вод через городское русло реки Есиль.

В Северо-Казахстанской области два крупных водохранилища полны на 100%, половодье продолжается.

К этому часу уровень реки Есиль в черте Петропавловска - 1038 см, за сутки он вырос на 144 см. Обстановка в регионе остается напряженной.

По данным МЧС, в регионе продолжается эвакуация жителей. Сегодня работы проводятся в селе Тепличное Кызылжарского района.

В Актюбинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 97%. Обстановка в регионе стабильна.

В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение по двум крупным водохранилищам составляет 80%.

В Абайской области Шульбинское водохранилище наполнено на 97%. В регионе начался период половодья. Из-за увеличения боковых притоков к Шульбинскому водохранилищу, производятся природоохранные попуски.

В Западно-Казахстанской области среднее наполнение четырех крупных водохранилищ составляет 72%. Вода, сброшенная с Ириклинского водохранилища, еще не дошла до границ Казахстана. Ее прибытие ожидается 16-17 апреля.

В Карагандинской области четыре крупных водохранилища полны на 100%, пик паводка в регионе прошел. Обстановка стабильна.

В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%, пик паводка прошел. Каратомарское водохранилище работает в транзитном режиме.
 
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Теги:РемонтводохранилищеМинводы
12.04.2024, 19:04 121541

Токаев предупредил о недопустимости роста цен на авиа- и железнодорожные билеты

В пяти регионах существует вероятность второй волны паводков
Токаев предупредил о недопустимости роста цен на авиа- и железнодорожные билеты
Фото: Акорда
Астана. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел заседание республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводков, сообщает пресс-служба Акорды.

Открывая заседание республиканского штаба, Касым-Жомарт Токаев отметил, что на текущий момент в пяти регионах (в Атырауской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Северо-Казахстанская областях) существует вероятность второй волны паводков, в шести регионах (Актюбинская, Костанайская, Карагандинская, Павлодарская, Абайская, Улытауская области) ситуация стабилизировалась. По его словам, первостепенными мерами сейчас являются своевременная эвакуация людей из опасных зон и оказание необходимой помощи пострадавшим от паводков гражданам.

Президент сообщил, что по его поручению из государственного материального резерва разбронированы спецтехника и другие необходимые вещи.

Еще одна важная задача - необходимо обеспечить контроль за эпидемиологической ситуацией на затопленных территориях, а также начать подготовку к весенним полевым работам. Не менее важным вопросом является сохранение порядка в зонах подтопления. По моему поручению премьер-министр и его заместители находятся в регионах, где сохраняется сложная паводковая ситуация", - сказал глава государства.


Он еще раз подчеркнул необходимость держать на особом контроле вопросы продовольственной безопасности в пострадавших регионах и не допускать повышения цен. Отдельно Касым-Жомарт Токаев предупредил о недопустимости роста цен на авиа- и железнодорожные билеты для граждан.

Глава государства поручил обеспечить мониторинг работ по восстановлению жилья в режиме реального времени для граждан. Он также считает необходимым до конца текущего года определить долгосрочную стратегию управления паводками и принять соответствующие программные документы.
 
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Теги:ПаводкиТокаевЗаседание

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