В Минобороны создано новое подразделение

Нур-Султан. 13 августа. Kazakhstan Today - В Министерстве обороны создано новое подразделение, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны, по результатам проведенного впервые функционального анализа, создано несколько новых подразделений. Одно из них - Департамент стратегического анализа и развития.

Департаменту поручены: координация разработки документов Системы государственного планирования, в том числе концептуальных подходов к строительству и развитию Вооруженных сил, обеспечению военной безопасности и обороноспособности страны.

На департамент возложен контроль хода реализации Стратегического плана Министерства обороны, анализ и выявление перспективных направлений деятельности, требующих особого внимания и концентрации финансовых и материальных ресурсов.

Усилия будут направлены на поиск оптимальных решений, способствующих количественному и качественному росту оборонного потенциала Казахстана, строительству Вооруженных сил с учетом имеющихся и прогнозируемых рисков и угроз безопасности", - пояснили в ведомстве.

По данным Минобороны, возглавил новый департамент Саидмурат Танирберген. Он имеет опыт в области стратегического планирования в сфере обеспечения национальной безопасности, а также оборонно-промышленного комплекса.

С 1999 по 2002 год Саидмурат Бапанулы возглавлял Департамент международного сотрудничества Министерства обороны. С 2002 года работал в Секретариате Совета безопасности на должностях заведующего сектором Секретариата, отделом внешней и военной безопасности, а также заместителя заведующего Секретариата. С 2015 по 2019 год являлся заведующим Секретариатом Совета безопасности.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства