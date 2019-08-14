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В Минобороны создано новое подразделение

13.08.2019, 20:42 4942
Нур-Султан. 13 августа. Kazakhstan Today - В Министерстве обороны создано новое подразделение, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщили в пресс-службе Минобороны, по результатам проведенного впервые функционального анализа, создано несколько новых подразделений. Одно из них - Департамент стратегического анализа и развития.
 
Департаменту поручены: координация разработки документов Системы государственного планирования, в том числе концептуальных подходов к строительству и развитию Вооруженных сил, обеспечению военной безопасности и обороноспособности страны.
 
На департамент возложен контроль хода реализации Стратегического плана Министерства обороны, анализ и выявление перспективных направлений деятельности, требующих особого внимания и концентрации финансовых и материальных ресурсов.
 

Усилия будут направлены на поиск оптимальных решений, способствующих количественному и качественному росту оборонного потенциала Казахстана, строительству Вооруженных сил с учетом имеющихся и прогнозируемых рисков и угроз безопасности", - пояснили в ведомстве.

 
По данным Минобороны, возглавил новый департамент Саидмурат Танирберген. Он имеет опыт в области стратегического планирования в сфере обеспечения национальной безопасности, а также оборонно-промышленного комплекса.
 
С 1999 по 2002 год Саидмурат Бапанулы возглавлял Департамент международного сотрудничества Министерства обороны. С 2002 года работал в Секретариате Совета безопасности на должностях заведующего сектором Секретариата, отделом внешней и военной безопасности, а также заместителя заведующего Секретариата. С 2015 по 2019 год являлся заведующим Секретариатом Совета безопасности.
 

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