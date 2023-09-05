В Минсельхозе опровергли слухи об очагах сибирской язвы в Косшы

Также действительности не соответствует распространяемая в соцсетях информация о попавшем на прилавки казахстанских рынков зараженном сибирской язвой мясе

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Астана. 1 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК - В пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК сообщили , что распространяемая в социальных сетях информация о попавшем на прилавки казахстанских рынков зараженном сибирской язвой мясе не соответствует действительности. Также, по информации министерства, ложным является сообщение о наличии очагов сибирской язвы в Косшы Акмолинской области.





В селе Ушкарасу Жаркаинского района Акмолинской области накануне была зафиксирована кожная форма сибирской язвы среди населения. Все пациенты находятся под наблюдением медицинских работников, принимают лечение согласно клиническому протоколу. Районным отделом полиции в селе выставлены блокпосты, ограничивающие вывоз сельхозпродукции, объявлен карантин. Сообщение от директора животноводческого предприятия ТОО "Ушкарасу" о гибели скота поступило 28 августа. Мясо в оперативном порядке было изъято, а павший скот утилизирован", - добавили в ведомстве.





В МСХ также сообщили, что в Жаркаинском районе находится рабочая группа. Во всех обследованных очагах проведена дезинфекция, отобраны пробы почвы и грунтовых вод для дальнейшего исследования.





В село доставлены более 1,7 тысячи доз вакцин и 900 000 мл дезинфицирующих средств, а также вся необходимая для обследования и ликвидации очага спецтехника.





Создана специальная комиссия по оценке ущерба и выплате компенсации за павший скот. Ситуация находится под контролем ответственных государственных органов.





В конце июля прошлого года казахстанские ученые сообщили о сенсационном открытии в области лечения инфекционных заболеваний сельхозживотных.





В эксклюзивном интервью KAZAKHSTAN TODAY руководитель Научного центра противоинфекционных препаратов академик, доктор химических наук Александр Иванович Ильин заявил, что "в Казахстане есть 2 ветеринарных препарата, которые готовы к любой биологической угрозе".





В прошлом году председатель комитета по аграрным вопросам мажилиса Ерлан Барлыбаев заявил , что в Казахстане сельскохозяйственные животные все чаще заболевают опасными инфекциями, такими как бруцеллез и бешенство, по вине ветеринарных инспекторов, не желающих выполнять свои обязанности.





По его словам, количество случаев заболевания бруцеллезом в 2020-2021 годах увеличилось на 2%, сибирской язвой - в 6 раз, лептоспирозом - в 5 раз, анаэробной энтеротоксемией - в 5 раз, вирусной диареей и инфекционным ринотрахитом - на 113%.