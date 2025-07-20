В Минсельхозе прокомментировали информацию о возможном заражении при потреблении мяса сайги
Астана. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан прокомментировали информацию о возможном заражении при потреблении мяса сайги, передает корреспондент агентства.
В целях исключения особо опасных болезней животных национальным референтным центром по ветеринарии регулярно проводится эпизоотический мониторинг всей популяции сайгаков. Вместе с тем, ветеринарной службой на постоянной основе проводятся мониторинговые исследования сельскохозяйственных животных, где имеются общие пастбища и места водопоя с сайгаками. Необходимо отметить, что приняты соответствующие нормы по забою и утилизации биологических отходов, разработаны национальные стандарты", - заявили в комитете.
В ведомстве подчеркнули, что реализуемая животноводческая продукция должна соответствовать ветеринарно-санитарной безопасности.
После поступления туш на объекты убоя, они подвергаются осмотру ветеринарные врачами и проходят ветеринарно-санитарную экспертизу. При этом, мясо сайгаков подвергается обязательным исследованиям (...) В случае соответствия туш ветеринарным требованиям производится их дальнейшая разделка и переработка, а отходы утилизируются. Продукция, полученная от сайгаков, сопровождается ветеринарной справкой, выданной ветеринарными врачами, которые подтверждают происхождение, местность выхода, безопасность и качество", - добавили в комитете.
Ранее казахстанский сельскохозяйственный блогер Кирилл Павлов назвал потенциальные риски потребления мяса сайги.
МСХ предложило цену на мясо сайгака по 1600 тенге за килограмм. Звучит довольно заманчиво, с учетом стоимости говядины в Астане, но есть один нюанс. Что еще входит в "мясной набор" от священной антилопы за 1600 тенге? Бруцеллез. Хроническое инфекционное заболевание, поражающее суставы, внутренние органы и нервную систему. Передается через мясо диких копытных, именно сайгаки являются хорошим переносчиком. В Казахстане ежегодно регистрируются сотни случаев заражения", - написал блогер на своей странице в Сети.
Еще одним потенциальным риском он назвал гельминтов.
Сайгаки могут быть носителями десятков видов паразитов: трихинеллы - личинки, которые после попадания в организм поражают мышцы, сердце и легкие. Бывают смертельно опасны. Эхинококки - формируют кисты в печени и мозге. Иногда годами не проявляются, а потом приводят к операции или смерти. Аскариды и нематоды, вызывают хронические боли в животе, анемию, аллергию. Лямблии и криптоспоридии - простейшие кишечные паразиты. Попадают в мясо при разделке туш в полевых условиях, особенно через загрязненные внутренности. По итогу ждет диарея, интоксикация, потеря веса, истощение. У детей и пожилых могут быть тяжелые последствия. Сайгаки не проходят ветеринарный контроль - это дикое животное. Никто не знает, болело ли оно, где питалось, через какие зоны мигрировало. Одно известно точно - никаких вакцин они не получали. Добавьте сюда антисанитарию от полевого забоя и хранения туш в степных условиях", - пишет Кирилл Павлов.
По его мнению, "нет никакой системы прослеживаемости мяса".
Вы никогда не узнаете, откуда оно взялось, кем, когда и где было застрелено животное и проверял ли кто-то мясо вообще. Сайгачье мясо только с виду "дешевая альтернатива говядине". На самом деле же лотерея. Можно "выиграть" набор болезней на годы вперед. Без лабораторной проверки, санитарных норм и термообработки - это не продукт. Это биологическая угроза. И не надо про "в советском союзе по полтора рубля"… тогда и смертность была другая и ветеринария", - добавил он.