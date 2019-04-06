В Минсельхозе сменился ответственный секретарь

Нур-Султан. 5 апреля. Kazakhstan Today - В Министерстве сельского хозяйства сменился ответственный секретарь, передает Kazakhstan Today.



По информации пресс-службы Акорды, распоряжением главы государства Оразаев Марат Аблахатович назначен ответственным секретарем Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.



Кроме того, Нуразхан Алмаз Шайкенулы назначен директором Национального музея Республики Казахстан.



Также сообщается, что Уалиев Куатжан Серикказыевич освобожден от должности ответственного секретаря Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства