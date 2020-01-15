В Минсельхозе сменился председатель Комитета госинспекции в АПК

Нур-Султан. 14 января. Kazakhstan Today - Приказом министра сельского хозяйства председателем Комитета государственной инспекции в АПК с 13 января назначен Алмабек Марс, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы МСХ, Марс родился в 1976 году. Окончил Западно-Казахстанский аграрно-технический университет, Евразийскую академию. Имеет степень доктора сельскохозяйственных наук.

В 1997-2000 годы был вице-президентом АО "Нар".

В 2000-2001 годы - ведущий специалист Западно-Казахстанской территориальной инспекции МСХ РК.

В 2001-2003 годы - главный специалист управления государственной инспекции по карантину растении Западно-Казахстанской территориальной инспекции МСХ РК.

В 2003-2007 годы работал руководителем отдела управления государственной инспекции по карантину растений Западно-Казахстанской территориальной инспекции МСХ РК.

В 2007-2010 годы - руководитель отдела управления государственной инспекции по карантину растении и контрольных постов Западно-Казахстанской территориальной инспекции КГИ АПК МСХ РК.

В 2010-2011 годы был начальником управления фитосанитарной безопасности, государственных технических инспекций и государственной зерновой инспекции КГИ АПК МСХ РК.

С 2011 года до настоящего назначения работал заместителем председателя Комитета государственной инспекции в АПК МСХ РК.

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