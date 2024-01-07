В Минтруда назвали фейком информацию о введении компенсации за НДС

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Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан открылись 43 новые школы, построенные на средства, изъятые у коррупционеров в 2023 году, - В Республике Казахстан открылись 43 новые школы, построенные на средства, изъятые у коррупционеров в 2023 году, сообщает Министерство просвещения Казахстана.





В Казахстане открылись 43 школы. Тем самым в стране решился вопрос трех аварийных и 13 трехсменных школ", - рассказали в пресс-службе министерства.





В результате появления новых объектов образования в регионах, в стране добавилось 54,4 тысячи новых ученических мест. Большинство из них расположены в Алматинской и Туркестанской областях - по 8 школ, а также в столице - 10 школ.





Всего за счет Фонда поддержки инфраструктуры образования профинансировано строительство 62 школ на 76 738 ученических мест. Общая сумма проектов составила более 96 млрд тенге. Средства уже поступили на счета местных исполнительных органов.





В целом, за время существования Фонда поступило более 150 млрд тенге. Они направляются на реконструкцию школ, пристроек и интернатов, а также для решения вопросов трехсменного обучения, проблем аварийных школ и устранения дефицита ученических мест.



