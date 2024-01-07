06.01.2024, 19:47 35061
В Минтруда назвали фейком информацию о введении компенсации за НДС
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Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве труда и социальной защиты населения Республики Казахстан опровергли информацию, распространяемую в мессенджерах и социальных сетях, о введении компенсации за налог на добавленную стоимость, передает корреспондент агентства.
В мессенджерах распространяется ложная информация якобы о введении МТСЗН компенсационной выплаты за НДС. Для перечисления назначенных средств неизвестные лица предлагают перейти по ссылке. Сообщаем, что такого вида социальной помощи не существует", - рассказали в Минтруда.
В пресс-службе ведомства предположили, что указанная в сообщении ссылка является способом получения личных данных пользователя злоумышленниками. Во избежание взаимодействия с мошенниками рекомендуется ни в коем случае не переходить по ссылке.
Официальная информация о положенных мерах государственной поддержки распространяется исключительно посредством СМС-сообщений с номера 1414.
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07.01.2024, 16:33 5346
В КГА рассказали, запретят ли Boeing MAX в Казахстане после инцидента в США
В республике зарегистрировано пять самолетов Boeing 737 MAX 9
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Астана. 7 января. KAZAKHSTAN TODAY - Авиационная администрация Казахстана находится в контакте с эксплуатантами самолетов Boeing MAX в Казахстане, а также с Boeing и FAA для оценки необходимости принятия дальнейших мер, сообщили в пресс-службе КГА.
По информации ведомства, в Казахстане зарегистрировано пять самолетов Boeing 737-9 MAX, и все они имеют действующие сертификаты летной годности.
FAA выпустило экстренную директиву по летной годности (2024-02-51). Директива летной годности автоматически распространяется на всех эксплуатантов B-737 MAX. Данная директива применима к воздушным судам модели B737-9 компании Boeing, сертифицированным в любой категории, с установленной аварийным люком выхода средней кабины. На данный момент эксплуатанты РК эксплуатируют ВС с аварийными дверями выхода (не аварийным люком выхода), соответственно директива не применима к данным воздушным судам", - сообщили в КГА.
Борт авиакомпании Alaska Airlines совершил экстренную посадку в американском Портленде. Во время полета у Boeing 737 Max 9 выпал иллюминатор, а часть фюзеляжа разлетелась на куски. Авиационные власти США решили приостановить эксплуатацию некоторых самолетов Boeing 737 Max 9. Федеральное управление гражданской авиации потребовало немедленно проверить лайнеры этой модели.
07.01.2024, 14:29 9026
Глава государства поздравил Елену Рыбакину с победой
Президент пожелал теннисистке новых спортивных достижений
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Астана. 7 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил прославленную теннисистку, чемпионку Уимблдона Елену Рыбакину. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали на своей странице в Facebook.
Касым-Жомарт Токаев поздравил Елену Рыбакину с уверенной победой на престижном турнире в Австралии и пожелал ей новых спортивных достижений.
Напомним, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (4-е место в рейтинге WTA) победила соперницу из Беларуси Арину Соболенко (2-е место) в финале турнира в Брисбене (Австралия) и завоевала шестой титул WTA в карьере.
07.01.2024, 09:41 15621
Токаев поздравил православных с Рождеством
Фото: Акорда
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Астана. 7 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил православных казахстанцев с Рождеством.
Дорогие соотечественники! Поздравляю всех православных Казахстана с Рождеством Христовым! Этот праздник олицетворяет собой высокие гуманистические идеалы, провозглашает торжество добра и справедливости. Рождество вдохновляет на созидание и милосердие, заботу о ближних и помощь нуждающимся, дарит надежду и радость верующим", - говорится в поздравлении.
Президент отметил, что, как и все традиционные религии, православие играет важную роль в укреплении непреходящих нравственных ценностей, воспитании молодежи и сохранении нашего богатого и многообразного историко-культурного наследия.
Православие всемерно содействует упрочению общенационального единства - надежного фундамента поступательного прогресса страны. Уверен, православные граждане внесут значимый вклад в построение Справедливого Казахстана и формирование новой общественной этики, основанной на культе труда и знаний, патриотизме, солидарности, взаимной ответственности. Желаю всем соотечественникам крепкого здоровья, счастья и благополучия!", - говорится в поздравлении главы государства.
06.01.2024, 12:22 47146
В Казахстане построили 43 школы на деньги коррупционеров
Фото: Depositphotos
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Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан открылись 43 новые школы, построенные на средства, изъятые у коррупционеров в 2023 году, сообщает Министерство просвещения Казахстана.
В Казахстане открылись 43 школы. Тем самым в стране решился вопрос трех аварийных и 13 трехсменных школ", - рассказали в пресс-службе министерства.
В результате появления новых объектов образования в регионах, в стране добавилось 54,4 тысячи новых ученических мест. Большинство из них расположены в Алматинской и Туркестанской областях - по 8 школ, а также в столице - 10 школ.
Всего за счет Фонда поддержки инфраструктуры образования профинансировано строительство 62 школ на 76 738 ученических мест. Общая сумма проектов составила более 96 млрд тенге. Средства уже поступили на счета местных исполнительных органов.
В целом, за время существования Фонда поступило более 150 млрд тенге. Они направляются на реконструкцию школ, пристроек и интернатов, а также для решения вопросов трехсменного обучения, проблем аварийных школ и устранения дефицита ученических мест.
В конце 2023 года в правительстве Казахстана докладывали о введении в эксплуатацию 165 школ на 137 тысяч ученических мест. В рамках нацпроекта "Комфортная школа" начали строительство 217 школ на 461 тысячу ученических мест (в две смены).
05.01.2024, 19:07 78251
Обеспечение стабильности поставок нефти и газа на внутренний рынок обсудили в правительстве
Премьер-министр дал госорганам ряд рабочих поручений
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Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Очередное заседание энергетического совета состоялось в правительстве под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова.
Участники обсудили вопросы газоснабжения новых инвестиционных проектов в рамках создания кластеров высокого передела, обеспечения стабильности поставок газа на внутренний рынок, а также расширения и модернизации соответствующей энергетической инфраструктуры.
Наряду с этим рассмотрены вопросы обеспечения надежной и безаварийной транспортировки нефти на внутренний рынок по магистральным трубопроводам.
По итогам обсуждения премьер-министр дал госорганам ряд рабочих поручений.
05.01.2024, 17:32 81821
"Жаикмунай" оштрафовали на 2 млрд тенге за занижение налогов
Прокуратура области пополнила государственный бюджет на 11 млрд тенге
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Уральск. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Западно-Казахстанской области в ходе проверки ТОО "Жаикмунай" установлено, что в нарушение требований налогового законодательства компания допустила факты необоснованного отнесения к возмещаемым затратам более 38 млрд тенге, сообщает пресс-служба надзорного органа.
По акту надзора прокуратуры области указанная сумма исключена из затрат, возмещаемых государством. Также произведено доначисление налогов на 9,5 млрд тенге, которые были оплачены в доход государства.
За занижение сумм налогов компания привлечена к административной ответственности с наложением штрафа в размере 2 млрд тенге, штраф оплачен.
В результате прокуратура области пополнила государственный бюджет на 11 млрд тенге, а также не допустила необоснованное возмещение затрат ТОО "Жаикмунай" из бюджета свыше 38 млрд тенге.
Кроме того, по результатам проведенной в ТОО "Жаикмунай" проверки по вопросу трансфертного ценообразования, произведена корректировка объектов налогообложения, общая сумма корпоративного подоходного налога к доначислению составила 725 млн тенге, который находится на стадии погашения.
05.01.2024, 15:39 85681
Президент отметил необходимость принятия законов по социально-экономическим преобразованиям в стране
Председатель мажилиса отчитался перед президентом о законотворческой деятельности палаты парламента
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Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет председателя мажилиса Ерлана Кошанова о законотворческой деятельности нижней палаты парламента.
Ерлан Кошанов доложил, что с начала сессии принято и направлено в сенат 35 законов. Среди них документы, регулирующие реализацию программы "Нацфонд - детям", а также вопросы недропользования, ведения бизнеса, наставничества и безопасности детей, обеспечения специальной выплаты работникам с вредными условиями труда;
В настоящее время на рассмотрении депутатов находятся 69 законопроектов, из которых почти треть инициирована мажилисменами.
Также ведется работа над Бюджетным кодексом, законопроектами по снижению закредитованности населения, жилищной политике, государственным закупкам, науке и технологической политике, защите прав потребителей, теплоэнергетике, масс-медиа, противодействию торговле людьми и другими.
Вместе с тем, мажилисом проведены парламентские слушания по повышению финансовой грамотности населения, правительственные часы по состоянию системы медицинского страхования, противодействию наркопреступности, развитию торговой политики.
Спикер мажилиса доложил, что депутаты с начала года выехали в регионы для встреч с избирателями и осуществления контроля за исполнением поручений главы государства по улучшению жизни людей.
Токаев положительно оценил итоги работы мажилиса в 2023 году. По его словам, принятые законы оказывают прямое влияние на повышение качества жизни граждан.
Президент также подчеркнул необходимость принятия законов, нацеленных на реализацию основных мер курса на социально-экономические преобразования в стране.
05.01.2024, 12:38 89481
В Казахстане установили лимиты долга местных акиматов на 2024 год
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Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр национальной экономики Республики Казахстан Алибек Куантыров приказом от 29 декабря 2023 года установил лимиты долга местных исполнительных органов на 2024 год.
Установить лимиты долга местных исполнительных органов на 2024 год согласно приложению к настоящему приказу", - сообщается в тексте.
С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.
Ранее на сессии маслихата обсудили внесение изменений в бюджет Алматы.
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В Казахстане на Новый год официальными выходными являются 1 и 2 января. Считаете ли вы достаточными короткие выходные на Новый год в РК? Насколько с Вашей точки зрения необходимы такие ограничения?