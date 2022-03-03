В МНЭ произошли кадровые перестановки

Постановлением правительства Бауыржан Омарбеков назначен на должность вице-министра национальной экономики РК, сообщает пресс-служба премьер-министра.
Бауыржан Омарбеков родился в 1983 году в Туркестанской области. Окончил Южно-Казахстанский государственный университет имени Ауэзова.
Трудовую деятельность начал в 2005 году в должности менеджера АО "Казкоммерцбанк".
С 2006 по 2015 годы - работал в банковской системе и коммерческих организациях.
В 2015 году занимал руководящие должности в управлении предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма ЮКО.
С 2015 по 2016 годы - советник акима Южно-Казахстанской области.
С 2016 по 2018 годы - заместитель акима Ордабасынского района ЮКО.
С 2018 по 2021 годы - аким Толебийского района Туркестанской области.
С февраля 2021 года и по настоящее время работал государственным инспектором Администрации Президента РК.
Постановлением правительства Ильяс Усеров назначен на должность вице-министра национальной экономики РК.
Ильяс Усеров родился в 1985 году в Алматы. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Казахский экономический университет имени Рыскулова, Университет Туран-Астана.
Трудовую деятельность начал в 2007 году в должности администратора, ведущего специалиста, менеджера АО "Сбербанк".
С 2009 по 2010 годы - работал на различных должностях в департаменте инвестиционной политики Министерства экономики и бюджетного планирования.
С 2010 по 2013 годы - эксперт, главный эксперт департамента инвестиционной политики Министерства экономического развития и торговли.
С 2013 по 2014 годы - руководитель управления Министерства экономики и бюджетного планирования.
С 2014 по 2015 годы - главный эксперт управления информационной безопасности департамента финансов, информатизации и защиты информационных ресурсов; руководитель управления материально-технического обеспечения при Генеральной прокуратуре РК.
С 2015 по 2019 годы - заместитель руководителя, руководитель управления экономики и бюджетного планирования, Алматы.
В 2019 году являлся руководителем управления экономики и бюджетного планирования, Алматы.
С мая 2019 по настоящее время являлся заместителем акима Алматы.