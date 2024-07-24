В МЦРИАП произошли кадровые перестановки

Тендерной комиссией к аукциону допускались поставщики, заявки которых не соответствовали условиям тендера

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Астана. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Антикор совместно с Минздравом в I квартале провел внешний анализ коррупционных рисков в деятельности ТОО "СК-Фармация" (СКФ). Анализ показал, что в СКФ имеются серьезные коррупционные риски, препятствующие реализации задач по своевременному и качественному обеспечению населения лекарственными средствами и медицинскими изделиями, развитию фармацевтической отрасли и промышленности, - Антикор совместно с Минздравом в I квартале провел внешний анализ коррупционных рисков в деятельности ТОО "СК-Фармация" (СКФ). Анализ показал, что в СКФ имеются серьезные коррупционные риски, препятствующие реализации задач по своевременному и качественному обеспечению населения лекарственными средствами и медицинскими изделиями, развитию фармацевтической отрасли и промышленности, сообщили в Антикоре.





Более половины аукционов по закупу лекарств проходили неконкурентным способом (всего 1241 лот в период 2020-2023 годы). Этому способствовали заложенные в правила нормы, которые позволяют определять победителя при поступлении только одной заявки. Фармкомпании, используя эту лазейку в сговоре с другими поставщиками, выигрывали тендеры по максимальной высокой цене. Таким образом не обеспечивались конкуренция и снижение стоимости закупок", - говорится в сообщении.





По данным Антикора, значительная доля экономии (81%) по итогам аукционов в 2020-2023 годы сформирована только за счет 8% всех лотов (567 из 6513). В каждом третьем лоте (1969, или 30%) снижение цены вовсе отсутствовало (от 0 до 30 тиын).





Частые отказы поставщиков-посредников от участия на первом шаге аукциона, участие в них парами и "обмен победами" указывают на широкое применение картельного сговора. Это делается для создания мнимой конкуренции и удержания высоких цен закупок, что подтверждается недавними расследованиями, проведенными уполномоченным органом по защите и развитию конкуренции", - отметили в ведомстве.





Также при закупе медоборудования тендерной комиссией к аукциону допускались поставщики, заявки которых не соответствовали условиям тендера, а также игнорировались отрицательные заключения экспертов. Здесь же возникали риски необоснованного завышения стоимости закупок. Выборочным анализом выявлено 13 договоров по закупу медоборудования, которые имели разную стоимость, но со схожими техническими характеристиками (риски завышения на 6,7 млрд тенге).





При этом, выявленные анализом коррупционные риски способствовали формированию пула компаний, покрывающих значительную долю рынка по предоставлению услуг логистики, хранения и поставке лекарств и медизделий.





Кроме того, непрозрачность процессов заключения долгосрочных договоров способствовали необоснованному обогащению компаний, которые фактически не имели намерения развивать отечественное фармпроизводство (всего заключено 92 договора с 36 отечественными производителями, общий объем закупа составил 315 млрд тенге).





В деятельности восьми отечественных производителей (перчатки, шприцы, йод и др.) имеются признаки ввоза зарубежной продукции вместо их реального производства. На это указывают сведения об импорте, недостаточность ввозимого сырья для производства нужного количества товара, нехватка производственных мощностей, а также аномально низкие показатели по электро- и водопотреблению", - проинформировали в Антикоре.





Наряду с этим, отмечается ненадлежащий контроль (контроль ограничивается единовременным выездным осмотром и составлением акта) и размытые критерии признания производителя отечественным (достаточно произвести стерилизацию и упаковку товара), добавили в ведомстве.





По блоку управления персоналом выявлены коррупционные риски, связанные с трудоустройством лиц в обход конкурса, отсутствием независимых членов в конкурсной комиссии, непринятием мер по устранению конфликта интересов, командным перемещением, неправомерным утверждением доплат, вознаграждений, выплат командировочных, а также зарплат отдельным сотрудникам, фактически не работавшим в СКФ.





В целом, итоги внешнего анализа свидетельствуют о неправильной организации менеджмента в СКФ, что не позволяет на должном уровне реализовать поставленные перед ним задачи. СКФ практически не работало напрямую с производителями, вся работа выстраивалась через посредников. По сути, это ненужные "прокладки", которые обогащались, приобретая лекарства у производителей с последующей перепродажей СКФ. При этом такие поставки осуществлялись по максимальным ценам, без конкуренции через картельный сговор. Даже отечественные производители, заключившие с СКФ долгосрочные договоры, шли на манипуляции, сопряженные с фиктивным производством", - сообщили в Антикоре.





Отмечается, что совместно с Минздравом 12 мая был утвержден план организационных мероприятий по устранению вышеуказанных коррупционных рисков. Исполнение рекомендаций находится на контроле Антикоррупционной службы.



