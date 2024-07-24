23.07.2024, 21:26 35426
В МЦРИАП произошли кадровые перестановки
Освобожден от должности председатель Комитета телекоммуникаций
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Астана. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Ержан Мейрамов освобожден от должности председателя Комитета телекоммуникаций, сообщает пресс-служба правительства.
Ержан Мейрамов родился в 1982 году в Алматинской области. Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет, Казахский экономический университет, Королевский колледж Лондона.
Трудовую деятельность начал в 2003 году с должности и.о. специалиста отдела правовой экспертизы департамента юридической службы Министерства финансов РК. Занимал различные должности в Министерстве финансов, Банке развития Казахстана, АО "Национальная компания "Астана ЭКСПО-2017". С 2016 по 2021 годы занимал руководящие должности в коммерческих структурах.
Комитет телекоммуникаций в МЦРИАП возглавлял с мая 2021 года.
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23.07.2024, 20:35 37301
Доля ВИЭ за полгода в производстве электроэнергии в РК составила 6,5%
В Казахстане действуют 148 объектов ВИЭ
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Астана. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В качестве одного из векторов развития энергетического комплекса Казахстана за последние годы позиционируются возобновляемые источники энергии, сообщает Минэнерго.
В настоящее время в Казахстане действуют 148 объектов ВИЭ (выше 100 кВт) установленной мощностью 2903,7 МВт:
- 59 объектов ветровых электростанций мощностью 1409,55 МВт;
- 46 объектов солнечных электростанций мощностью 1222,61 МВт;
- 40 объектов гидроэлектростанций мощностью 269 785 МВт;
- 3 объекта биогазовых электростанций мощность 1,77 МВт.
По итогам первого полугодия 2024 года объем электроэнергии, выработанный объектами возобновляемой энергетики, составил 3896 млрд кВтч (ВЭС - 2325 млн кВтч; СЭС - 974,9 млн кВтч; ГЭС - 595,36 млн кВтч; БиоЭС - 0 ,43 млн кВтч), или 6,47% от общего объема производства электрической энергии.
Напомним, президент подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки использования возобновляемых источников энергии и электроэнергетики". Закон направлен на дальнейшее совершенствование механизмов поддержки и развития отрасли энергетики. В частности, для развития возобновляемой энергетики малой генерации введено понятие "маломасштабный объект по использованию возобновляемых источников энергии" - технические устройства мощностью не более 200 киловатт, производящие электрическую и/или тепловую энергию с использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
23.07.2024, 19:51 40736
В ЗКО 132 км газопровода передали в собственность государства
Ранее газопровод был бесхозным
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Уральск. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В результате анализа, проведенного прокуратурой Каратобинского района ЗКО, установлено, что 132 км газотранспортных сетей, поставляющих природный газ в села, являются бесхозными, сообщает пресс-служба прокуратуры ЗКО.
Непринятие мер по своевременному техническому обслуживанию бесхозного имущества, которое требует тщательного соблюдения правил пользования и мер предосторожности, создавало угрозу не только бесперебойной подаче газа, но и безопасности местных жителей и экологии", - уточнили в надзорном органе.
В этой связи местные исполнительные органы по мерам прокуроров через суд приняли газопровод в государственную собственность.
23.07.2024, 17:49 46141
В Алматы разработают карту уязвимости зданий
Фото: Depositphotos
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Алматы. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы до конца 2024 года разработают карту уязвимости зданий, в которой будут указаны сведения о сейсмостойкости зданий, рекомендации по их эксплуатации и усилению сейсмостойкости, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.
Сейчас в Алматы проводится паспортизация объектов недвижимости. Им занимается управление городского планирования и урбанистики города, информирует sputnik.kz.
По результатам работ будет сформирован общий отчет, который будет включать общие сведения об обследованных объектах, рекомендации по дальнейшей эксплуатации и сейсмоусилению объектов, обеспеченность пунктом сбора, эвакуационных проездов и проездов для специальной техники, с выработкой соответствующих рекомендаций", - сообщили в акимате.
Подчеркивается, что эти данные будут внесены в геоинформационную систему и наложены на карту, формируя карту уязвимости зданий.
Работы будут завершены 20 декабря 2024 года", - заявили в акимате.
Напомним, в Казахстане принят комплексный план развития сейсмологической отрасли.
23.07.2024, 13:10 59891
Казахстанским военнослужащим запретят участвовать в пари и азартных играх
Соответствующие изменения внесли в устав Вооруженных сил
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Астана. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Запрет на участие казахстанских военнослужащих в азартных играх и пари введут в Казахстане.
Соответствующий законопроект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 6 августа 2024 года.
Изменения в дисциплинарном уставе Вооруженных сил, других войск и воинских формирований РК запрещают военнослужащим "участие в азартных играх денежного или иного имущественного характера и (или) пари на деньги, вещи и иные ценности".
Напомним, 7 июля президент подписал закон, запрещающий участвовать в азартных играх и пари лицам, состоящим в едином реестре должников, госслужащим, военнослужащим, сотрудникам специальных и правоохранительных органов и руководителям бюджетных организаций. За нарушение запрета их будут увольнять.
Ранее в Семее военный из-за долга перед букмекерами заложил имущество воинской части в ломбард, причинив государству ущерб на сумму более двух миллионов тенге.
23.07.2024, 10:37 67341
В "СК-Фармация" имеются серьезные коррупционные риски - Антикор
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Антикор совместно с Минздравом в I квартале провел внешний анализ коррупционных рисков в деятельности ТОО "СК-Фармация" (СКФ). Анализ показал, что в СКФ имеются серьезные коррупционные риски, препятствующие реализации задач по своевременному и качественному обеспечению населения лекарственными средствами и медицинскими изделиями, развитию фармацевтической отрасли и промышленности, сообщили в Антикоре.
Более половины аукционов по закупу лекарств проходили неконкурентным способом (всего 1241 лот в период 2020-2023 годы). Этому способствовали заложенные в правила нормы, которые позволяют определять победителя при поступлении только одной заявки. Фармкомпании, используя эту лазейку в сговоре с другими поставщиками, выигрывали тендеры по максимальной высокой цене. Таким образом не обеспечивались конкуренция и снижение стоимости закупок", - говорится в сообщении.
По данным Антикора, значительная доля экономии (81%) по итогам аукционов в 2020-2023 годы сформирована только за счет 8% всех лотов (567 из 6513). В каждом третьем лоте (1969, или 30%) снижение цены вовсе отсутствовало (от 0 до 30 тиын).
Частые отказы поставщиков-посредников от участия на первом шаге аукциона, участие в них парами и "обмен победами" указывают на широкое применение картельного сговора. Это делается для создания мнимой конкуренции и удержания высоких цен закупок, что подтверждается недавними расследованиями, проведенными уполномоченным органом по защите и развитию конкуренции", - отметили в ведомстве.
Также при закупе медоборудования тендерной комиссией к аукциону допускались поставщики, заявки которых не соответствовали условиям тендера, а также игнорировались отрицательные заключения экспертов. Здесь же возникали риски необоснованного завышения стоимости закупок. Выборочным анализом выявлено 13 договоров по закупу медоборудования, которые имели разную стоимость, но со схожими техническими характеристиками (риски завышения на 6,7 млрд тенге).
При этом, выявленные анализом коррупционные риски способствовали формированию пула компаний, покрывающих значительную долю рынка по предоставлению услуг логистики, хранения и поставке лекарств и медизделий.
Кроме того, непрозрачность процессов заключения долгосрочных договоров способствовали необоснованному обогащению компаний, которые фактически не имели намерения развивать отечественное фармпроизводство (всего заключено 92 договора с 36 отечественными производителями, общий объем закупа составил 315 млрд тенге).
В деятельности восьми отечественных производителей (перчатки, шприцы, йод и др.) имеются признаки ввоза зарубежной продукции вместо их реального производства. На это указывают сведения об импорте, недостаточность ввозимого сырья для производства нужного количества товара, нехватка производственных мощностей, а также аномально низкие показатели по электро- и водопотреблению", - проинформировали в Антикоре.
Наряду с этим, отмечается ненадлежащий контроль (контроль ограничивается единовременным выездным осмотром и составлением акта) и размытые критерии признания производителя отечественным (достаточно произвести стерилизацию и упаковку товара), добавили в ведомстве.
По блоку управления персоналом выявлены коррупционные риски, связанные с трудоустройством лиц в обход конкурса, отсутствием независимых членов в конкурсной комиссии, непринятием мер по устранению конфликта интересов, командным перемещением, неправомерным утверждением доплат, вознаграждений, выплат командировочных, а также зарплат отдельным сотрудникам, фактически не работавшим в СКФ.
В целом, итоги внешнего анализа свидетельствуют о неправильной организации менеджмента в СКФ, что не позволяет на должном уровне реализовать поставленные перед ним задачи. СКФ практически не работало напрямую с производителями, вся работа выстраивалась через посредников. По сути, это ненужные "прокладки", которые обогащались, приобретая лекарства у производителей с последующей перепродажей СКФ. При этом такие поставки осуществлялись по максимальным ценам, без конкуренции через картельный сговор. Даже отечественные производители, заключившие с СКФ долгосрочные договоры, шли на манипуляции, сопряженные с фиктивным производством", - сообщили в Антикоре.
Отмечается, что совместно с Минздравом 12 мая был утвержден план организационных мероприятий по устранению вышеуказанных коррупционных рисков. Исполнение рекомендаций находится на контроле Антикоррупционной службы.
Как сообщалось ранее, государственный аудит эффективности Фонда социального медицинского страхования и его региональных филиалов за 2022-2023 годы выявил многочисленные нарушения, в числе которых - двойная оплата медуслуг, почасовая аренда оборудования и отсутствие лицензий.
23.07.2024, 10:14 70496
Токаев находится в краткосрочном отпуске
Президент будет находиться в отпуске до 26 июля
Фото: Акорда
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Астана. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев находится в краткосрочном отпуске.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев с 23 по 26 июля находится в краткосрочном отпуске", - сообщили в пресс-службе Акорды.
Где он проведет отпуск, не уточняется.
23.07.2024, 09:01 71616
Токаев направил телеграмму поздравления президенту Египта
Он поздравил Абделя Фаттаха Ас-Сиси и всех египтян с национальным праздником - Днем революции
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Астана. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления президенту Египта. От имени народа Казахстана и от себя лично он поздравил Абделя Фаттаха Ас-Сиси и всех египтян с национальным праздником - Днем революции, сообщила пресс-служба Акорды.
С удовлетворением отмечаю укрепление традиционных связей между Казахстаном и Египтом, основанных на общих духовных ценностях и многогранном взаимном сотрудничестве. Убежден, что наше партнерство в двустороннем и многостороннем форматах будет и впредь поступательно развиваться во благо наших народов", - говорится в телеграмме.
Глава государства пожелал Абделю Фаттаху Ас-Сиси успехов в его ответственной деятельности, а братскому народу Египта - благополучия и процветания.
22.07.2024, 21:31 77576
Границы Тараза планируют расширить
К областному центру хотят присоединить 14 населенных пунктов
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Тараз. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На основании совместных предложений акиматов и маслихатов Тараза, Жамбылского и Байзакского районов и акимата Жамбылской области решено изменить границы Тараза путем включения части земель Жамбылского района общей площадью 11 257,9181 га, части земель Байзакского района общей площадью 1 761,2014 га в границы Тараза. Проект постановление опубликован на портале "Открытые НПА" и доступен для обсуждения до 5 августа.
Границы предлагается установить на общей площади 31 798,0742 га.
Урегулирование городской черты предусматривается по всем направлениям: северо-восток, север, юго-восток и юг, с присоединением 14 населенных пунктов Байзакского и Жамбылского районов.
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