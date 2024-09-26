В МВД рассказали о ходе расследования избиения солдата Нацгвардии в поезде

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Астана. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Музей-заповедник "Әзірет Сұлтан" отныне будет находиться под государственной охраной. Соответствующее постановление - Музей-заповедник "Әзірет Сұлтан" отныне будет находиться под государственной охраной. Соответствующее постановление подписано премьер-министром РК Олжасом Бектеновым.





Известный исторический памятник - мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи является первым казахстанским объектом, включенным в список всемирного наследия ЮНЕСКО и относится к уникальным памятникам средневекового зодчества.





Учитывая его значимость и историко-культурную ценность, а также в целях обеспечения его сохранности правительством принято постановление о включении музея-заповедника "Әзірет Сұлтан" в перечень объектов, подлежащих государственной охране.





Согласно документу, безопасность объекта будет обеспечиваться соответствующими подразделениями органов внутренних дел.





Как известно, мавзолей был возведен на месте погребения тюркского поэта и основателя суфийского ордена Яссавия Ходжи Ахмеда Яссауи в городе Туркестане.





Мавзолей состоит из восьми помещений, которые расположены вокруг центрального, самого большого в комплексе зала - Казандыка.





В период с 1385 по 1405 год вокруг мавзолея был построен комплекс сооружений, и сейчас в музей-заповедник входят мечеть, дворцовые залы - большой и малый аксараи, библиотека (китабхана) и хозяйственный комплекс, в который входят колодезная (кудукхана), кухня (асхана), жилые помещения (худжры) и другие.





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