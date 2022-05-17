В МВД рассказали о мерах по борьбе с наркопреступностью

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Документ объединяет усилия всех госорганов, участвующих в реализации антинаркотической государственной политики, и включает ряд практических законодательных международных инициатив, формирующих комплексный подход к решению поставленных задач", - сообщил исполняющий обязанности начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД Аскар Мухаметкалиев.
По его словам, предусмотрены проверки увеселительных заведений, точек реализации и использования пищевого мака, оборота лекарственных препаратов.
Также будет установлен контроль за соблюдением банками и платежными организациями требований по проверке подозрительных финансовых операций, а также идентификации владельцев подозрительных электронных кошельков.
Создается межведомственная мониторинговая группа по обнаружению в международном обороте новых психоактивных веществ, их оперативному исследованию, внесению под контроль и установлению их криминальных размеров", - рассказал Мухаметкалиев.
Кроме того, МВД продолжит взаимодействие с общественностью, людьми с активной гражданской позицией.
Это создание общественных групп по пресечению рекламы в интернете, выявлению и уничтожению граффити-рисунков и QR-кодов для связи с наркоторговцами и оплаты их услуг, а также создание агитационных групп по профилактике среди учащихся и молодежи", - уточнил представитель МВД.
Отдельный раздел дорожной карты, по словам Мухаметкалиева, посвящен совершенствованию работы по профилактике, лечению и реабилитации наркозависимых. В профилактической работе с подростками усилена роль местных исполнительных органов, также предусмотрено участие неправительственных организаций и волонтеров.
В каждом регионе страны с учетом его специфики будут разработаны отдельные планы работы, подчеркнул Мухаметкалиев.