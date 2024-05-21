В МВД сообщили, как будут проверять въезжающих в Казахстан рецидивистов и экстремистов

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Астана. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал три закона, сообщает пресс-служба Акорды.





Глава государства подписал закон "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о союзнических отношениях".





Документ направлен на расширение сотрудничества в политической, торгово-экономической, транзитно-транспортной, энергетической, культурно-гуманитарной сферах, в области гражданской обороны и энергетики, а также предусматривает укрепление взаимодействия на международной арене.





Также президент подписал закон "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области транспортировки российской нефти через территорию Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику от 24 декабря 2013 года"





Документом предусматривается актуализация по объемам транзита, тарифам и расчету за транзит нефти, а также продление соглашения на десятилетний период до 2033 года транзита российской нефти в количестве 10 млн тонн ежегодно. Тариф на прокачку нефти утвержден на уровне 15 долларов США за тонну.





Помимо этого, Токаев подписал закон "О ратификации Протокола о внесении дополнения в Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности".





Закон направлен на упрощение доступа к лекарственным препаратам странам, нуждающимся в доступной медицине. Протокол предоставляет странам - участникам ВТО право производить лекарственные средства по принудительным лицензиям для экспорта без разрешения правообладателя запатентованных средств.