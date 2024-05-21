20.05.2024, 18:47 51841
В МВД сообщили, как будут проверять въезжающих в Казахстан рецидивистов и экстремистов
Фото: gov.kz
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Астана. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе брифинга официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев прокомментировал поправки в законодательство в сфере миграции населения и уголовно-исполнительной системы.
В частности, он пояснил, как будут проверять въезжающих в Казахстан педофилов, рецидивистов и экстремистов.
Это будет проверяться как на границе при прохождении пограничного контроля, так и до въезда иностранцев в нашу страну при оформлении виз через загранучреждения Казахстана. Хочу отметить, что у нас есть система на границе, туда интегрированы все правоохранительные органы и данные иностранца будут проверяться по всем учетам МВД. Также информсистема будет пополняться из информсистем СНГ", - сообщил Шынгыс Алекешев.
Он подчеркнул, что отечественные правоохранительные органы взаимодействуют с правоохранительными органами иностранных государств. В случае выявление негативных элементов будет запрещен въезд иностранцу.
Ранее президент Казахстана подписал запрещающий въезд в Казахстан насильникам детей и экстремистам закон.
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20.05.2024, 19:37 49956
Глава государства подписал ряд законов
Подписанные документы касаются интеллектуальной собственности и транзита нефти
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Астана. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал три закона, сообщает пресс-служба Акорды.
Глава государства подписал закон "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о союзнических отношениях".
Документ направлен на расширение сотрудничества в политической, торгово-экономической, транзитно-транспортной, энергетической, культурно-гуманитарной сферах, в области гражданской обороны и энергетики, а также предусматривает укрепление взаимодействия на международной арене.
Также президент подписал закон "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области транспортировки российской нефти через территорию Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику от 24 декабря 2013 года"
Документом предусматривается актуализация по объемам транзита, тарифам и расчету за транзит нефти, а также продление соглашения на десятилетний период до 2033 года транзита российской нефти в количестве 10 млн тонн ежегодно. Тариф на прокачку нефти утвержден на уровне 15 долларов США за тонну.
Помимо этого, Токаев подписал закон "О ратификации Протокола о внесении дополнения в Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности".
Закон направлен на упрощение доступа к лекарственным препаратам странам, нуждающимся в доступной медицине. Протокол предоставляет странам - участникам ВТО право производить лекарственные средства по принудительным лицензиям для экспорта без разрешения правообладателя запатентованных средств.
20.05.2024, 17:33 55161
МВД Казахстана обратилось к выпускникам в связи с завершением учебного года
Выпускников призвали соблюдать необходимые нормы и правила поведения
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Астана. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство внутренних дел Республики Казахстан обратилось к выпускникам и их родителям в связи с завершением учебного года, сообщает пресс-служба ведомства.
25 мая во всех школах страны будут проведены классные часы, посвященные завершению учебного года. Во время торжественных мероприятий органами полиции будут приняты все меры по охране общественного порядка и дорожной безопасности. По поручению министра внутренних дел за каждым учебным заведением закреплены сотрудники полиции", - заявил официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.
По его словам, патрульные наряды будут максимально приближены к местам проведения мероприятий.
В то же время практика последних лет показывает, что после завершения последних звонков в школах с разрешения родителей многие выпускники самостоятельно продолжают мероприятия. Нередки случаи управления несовершеннолетними транспортными средствами с трагическими последствиями. В прошлом году такие факты имели место в Жамбылской, Атырауской областях и городе Алматы", - отметил Шынгыс Алекешев.
Кроме того, подчеркнул официальный представитель МВД, многие дети из-за бесконтрольности со стороны родителей идут купаться в запрещенных и не отведенных для этого местах.
В прошлом году имели место случаи гибели подростков в необорудованных местах водоемов в Акмолинской, Мангистауской и Атырауской областях. Учитывая это, призываем родителей и выпускников соблюдать необходимые нормы и правила поведения", - добавил он.
Ранее в Минпросвещения рассказали, как пройдет последний звонок в школах Казахстана.
20.05.2024, 17:00 57056
В Актобе земельные участки на 156 млн тенге вернули в госфонд
Фото: Depositphotos
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Актобе. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Актобе прокуроры вернули в государственный фонд земельные участки на 156 млн тенге, сообщает пресс-служба прокуратуры Актюбинской области.
Акиматом города Актобе одному из жителей города в садоводческом коллективе предоставлен земельный участок площадью 0,1 га для строительства зданий и сооружений. Однако предоставленный участок акиматом перенесен вдоль международной трассы Самара - Шымкент, тогда как согласно генеральному плану города данный участок является зеленой зоной, где запрещается строительство зданий и сооружений", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, сообщается, что в ходе перемещения участка дополнительно выделен участок площадью 3,9 га стоимостью 102 млн тенге.
В настоящее время мерами прокурорского надзора незаконно предоставленные земли площадью 6 га на общую сумму более 156 млн тенге возвращены государству", - добавили в прокуратуре.
Ранее в области Абай в госсобственность возращены 49 тысяч гектаров земли.
20.05.2024, 16:02 58631
В Алматы сносят очередной строительный объект
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы в микрорайоне Шугыла сносят крупный строительный объект, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.
Строящееся здание площадью более 1350 квадратных метров в микрорайоне Шугыла (...) признано незаконным судом (...) В результате внеплановой проверки установлено, что собственник возводит объект хозяйственным способом без разрешительной документации", - информирует акимат со ссылкой на управление градостроительного контроля Алматы.
Подчеркивается, что в отношении собственника были приняты меры и выдано предписание на устранение допущенных нарушений, которое собственник в свою очередь не исполнил.
20 июня 2023 года управлением подан иск на снос в Наурызбайский районный суд. 9 октября 2023 года по результатам судебных разбирательств исковые требования управления удовлетворены. Снос объекта собственником начат сегодня при участии судебных исполнителей департамента юстиции", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что крупный стройобъект сносят в предгорье Алматы.
20.05.2024, 14:47 62626
В Акмолинской области назначен новый прокурор
Им стал Куттуков Руфат, ранее возглавлявший прокуратуру Мангистау
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Кокшетау. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Куттуков Руфат возглавил прокуратуру Акмолинской области, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Казахстана.
По согласованию с президентом Республики Казахстан приказом генерального прокурора от 17 мая старший советник юстиции Куттуков Руфат назначен прокурором Акмолинской области.
В разные годы он занимал должности специализированного природоохранного прокурора Актюбинской области, прокурора Жамбылского района Жамбылской области, прокурора города Атырау, первого заместителя прокурора Карагандинской области, начальника департамента по работе с обращениями и делопроизводству Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.
С 2022 года являлся прокурором Мангистауской области.
20.05.2024, 12:50 67626
Укрепление расширенного стратегического партнерства Казахстана и Турции обсудил Токаев и глава Нацсобрания Турецкой Республики
Президент Казахстана рассчитывает на достижение взаимного товарооборота в $10 млрд
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Астана. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана принял председателя Национального собрания Турции Нумана Куртулмуша. На встрече были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления расширенного стратегического партнерства Казахстана и Турции, сообщает Акорда.
Президент высоко оценил потенциал парламентской дипломатии и отметил, что визит председателя Национального собрания Турции в Казахстан является важным событием.
Сегодняшняя встреча проходит в преддверии 30-летия соглашения о дружбе и сотрудничестве и имеет символическое значение. Недавно мы с моим коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом провели телефонный разговор. Мы поддерживаем постоянные контакты. Диалог между нашими странами развивается очень плодотворно. Турция входит в пятерку крупнейших торговых партнеров и в десятку основных инвесторов Казахстана. В прошлом году объем двусторонней торговли достиг 6 миллиардов долларов. Но на этом останавливаться нельзя. Потенциал наших отношений огромен. Убежден, что в будущем взаимный товарооборот достигнет 10 миллиардов долларов", - сказал президент.
Нуман Куртулмуш выразил признательность за гостеприимство, оказанное турецкой делегации на братской казахской земле.
Казахстан - это земля наших предков, родина Ходжи Ахмеда Яссауи - духовного наставника, объединяющей весь тюркский мир. Завтра мы в Туркестане посетим священные места и проведем конференцию в международном казахско-турецком университете имени Ходжи Ахмеда Яссауи. Казахстан под Вашим руководством вступает в новый этап развития. Проводятся эффективные политические, экономические и социальные реформы. Уверен, все это положительно повлияет на процветание Вашей страны. Убежден, что сотрудничество между Турцией и Казахстаном и впредь будет укрепляться. Наши страны имеют большой потенциал для расширения связей в сферах торговли, технологий, промышленности, логистики, энергетики и сельского хозяйства", - сказал председатель Национального собрания Турции.
Стороны обменялись мнениями по вопросам углубления сотрудничества стран - членов Организации тюркских государств, а также взаимодействия в рамках международных организаций. Рассмотрен график предстоящих встреч на высшем уровне.
Глава государства выразил уверенность, что турецкие спортсмены примут активное участие в V Всемирных играх кочевников, которые пройдут в Астане в сентябре этого года.
20.05.2024, 09:45 72521
Уровень воды в Балхаше увеличился еще на 8 см
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Алматы. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В озеро Балхаш продолжают направлять воду по трансграничной реке Или. С начала года уровень воды в Балхаше увеличен на 23 см. Об этом сообщили в Министерстве водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан.
Ранее уровень воды уже был увеличен на 15 см и на 1 апреля составлял 174 см. На сегодня этот показатель достиг 182 см. Таким образом, всего с начала года уровень воды в Балхаше увеличен на 23 см.
Для определения уровня воды в озере Балхаш, ведется наблюдение на четырех гидропостах: Сарышаган, Каракум, Балхаш и Мынарал. Помимо этого, в Камыш-Самарские озера ЗКО направили 80 млн кубометров воды, в Каспийское море направили еще 200 млн кубометров воды, из Улытауской области продолжают направлять воду для сельхозполей Кызылординской области", - отметила официальный представитель ведомства Молдир Абдуалиева.
20.05.2024, 08:38 43841
Ерулан Жамаубаев назначен советником президента
Фото: primeminister.kz
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Астана. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением главы государства Жамаубаев Ерулан Кенжебекович назначен советником президента Республики Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба Акорды.
Жамаубаев Ерулан Кенжебекович родился 25 марта 1974 года. Окончил Казахскую государственную академию управления (1995), Международную бизнес школу при Казахском экономическом университете имени Т. Рыскулова (2009), проходил курсы повышения квалификации (стажировки) в международных финансовых организациях и центральных (национальных) банках западных стран.
Напомним, с ноября 2018 по март 2019 года Ерулан Жамаубаев был помощником президента Республики Казахстан.
В разные годы занимал должности заместителя заведующего отделом социально-экономического мониторинга администрации президента, министра финансов (18 мая 2020 года, 18 января 2021 года, переназначен с 11 января 2022 года - 29 марта 2022 года), заместителя премьер-министра - министра финансов РК (29 марта 2022 года, переназначен 3 апреля 2023 года - 6 февраля 2024 года).
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Владельцы автомобилей в Казахстане платят транспортный налог, которой поступает в местный бюджет и затем расходуется из общего объема поступлений на различные приоритетные нужды, а не на содержание дорог. При этом граждане РК регулярно жалуются на качество дорожного покрытия. Считаете ли вы, что транспортный налог должен использоваться строго по назначению и должна предоставляться по нему отчетность в открытом доступе?