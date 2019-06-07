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В Нур-Султане и Алматы в день выборов президента РК запретят полеты беспилотников

06.06.2019, 10:09 5995
В Нур-Султане и Алматы в день выборов президента РК запретят полеты беспилотников
Нур-Султан. 6 июня. Kazakhstan Today - В Нур-Султане и Алматы в день выборов президента РК запретят полеты беспилотников, передает Kazakhstan Today.
 

Настоящим сообщаем, что согласованным решением Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, Министерства внутренних дел РК и Министерства обороны РК в целях обеспечения безопасности будут введены временные ограничения на использование беспилотными летательными аппаратами воздушного пространства над территориями городов Нур-Султан и Алматы 9 июня 2019 года в период с 04.00 до 24.00. Ограничения действуют от земной поверхности до высоты 500 метров. В этой связи разрешения на полеты над данными населенными пунктами в указанный период выдаваться не будут", - сообщается на странице Комитета гражданской авиации МИИР РК в Facebook.

 
В ведомстве уточнили, что указанные ограничения не повлияют на деятельность аэропортов Нур-Султана и Алматы и выполнение авиарейсов по расписанию.
 

Вместе с тем несанкционированный полет в зоне ограничения полетов (включая запуск беспилотного летательного аппарата) влечет за собой административный штраф на лицо, эксплуатирующее аппарат, в размере 10 МРП, на должностных лиц 20 МРП (статья 563 КоАП).

 
Порядок эксплуатации БПЛА опубликован на веб-сайте МИИР РК", - говорится в сообщении.
 
Напомним, в период проведения выборов президента РК полиция перейдет на усиленный режим несения службы. По данным главы МВД РК, в день выборов будет задействовано более 20 тыс. полицейских.
 

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