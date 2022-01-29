В Нур-Султане начал работу съезд партии Nur Otan

Фото: instagram/nur_otan

НУР-СУЛТАН. 28 ЯНВАРЯ - В Нур-Султане начал работу внеочередной ХХI съезд партии Nur Otan. В режиме видеоконференцсвязи в съезде участвуют руководство страны, члены политического совета, представители региональных филиалов, депутаты и члены правительства, передает KAZAKHSTAN TODAY.



Согласно утвержденной повестке будут рассмотрены три вопроса:



Об избрании председателя партии,

О внесении изменений и дополнений в устав,

3. О внесении изменений в состав политического совета.



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