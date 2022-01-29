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В Нур-Султане начал работу съезд партии Nur Otan

28.01.2022, 15:12 11956
В Нур-Султане начал работу съезд партии Nur Otan
Фото: instagram/nur_otan

НУР-СУЛТАН. 28 ЯНВАРЯ - В Нур-Султане начал работу внеочередной ХХI съезд партии Nur Otan. В режиме видеоконференцсвязи в съезде участвуют руководство страны, члены политического совета, представители региональных филиалов, депутаты и члены правительства, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно утвержденной повестке будут рассмотрены три вопроса:

Об избрании председателя партии,
О внесении изменений и дополнений в устав,
3. О внесении изменений в состав политического совета.


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новости по теме

Начальником департамента полиции Актюбинской области назначен Абай Жусупов

29.01.2022, 16:18 10601
Начальником департамента полиции Актюбинской области назначен Абай Жусупов
Фото: Polisia.kz
АКТОБЕ. 29 ЯНВАРЯ - По согласованию с администрацией президента приказом министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева на должность начальника департамента полиции Актюбинской области назначен Абай Жусупов, сообщает Polisia.kz, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Нового начальника личному составу департамента полиции представил глава МВД. 
 
Абай Куатбаевич Жусупов родился в 1978 году. В органах внутренних дел с 2003 года. Работал на различных оперативных должностях среднего и старшего начальствующего состава. С 2018 по 2020 годы работал первым заместителем начальника ДП Туркестанской области. С марта 2020 года возглавлял департамент по противодействию экстремизму МВД РК.
 
 

Эксклюзивное интервью Токаева покажут в эфире телеканалов

29.01.2022, 15:18 12686
Эксклюзивное интервью Токаева покажут в эфире телеканалов
Фото: Facebook/Берик Уали
НУР-СУЛТАН. 29 ЯНВАРЯ - Сегодня в 20.00 телеканалы "Хабар" и "Хабар24" покажут эксклюзивное интервью главы государства Касым-Жомарта Токаева, сообщил в Facebook пресс-секретарь главы государства Берик Уали, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Президент ответит на волнующие общество вопросы о причинах и последствиях трагических январских событий, дальнейших политических и социальных реформах, взаимоотношениях с ключевыми внешнеполитическими партнерами Казахстана", - проинформировал Берик Уали.




 

Назначен начальник департамента полиции Костанайской области

29.01.2022, 13:12 17951
Назначен начальник департамента полиции Костанайской области
Фото: Polisia.kz
КОСТАНАЙ. 29 ЯНВАРЯ - По согласованию с администрацией президента приказом министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева на должность начальника департамента Костанайской области назначен полковник полиции Ерлан Омарбеков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Нового начальника личному составу департамента полиции представил глава МВД. Бекет Аймагамбетов, который руководил департаментом полиции Костанайской области более шести лет, зачислен в распоряжение МВД РК, сообщает Polisia.kz
 
Ерлан Болатович Омарбеков родился в 1971 году в Восточно-Казахстанской области. В правоохранительных органах работает с 1993 года. Начинал службу в органах милиционером в батальоне милиции. Работал на различных руководящих оперативных должностях в Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях. Имеет большой опыт руководящей работы в МВД РК - занимал должность заместителя председателя Комитета криминальной полиции. Последнее место работы - начальник департамента по противодействию наркопреступности МВД РК.

 

Лечебно-оздоровительный комплекс строится в городе Акколь

29.01.2022, 12:54 19206
Лечебно-оздоровительный комплекс строится в городе Акколь
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 29 ЯНВАРЯ - Летом на территории города Акколь появится новый лечебно-оздоровительный комплекс с апартаментами, сообщили в управлении внутренней политики Акмолинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Объект будет располагаться в живописном природном и экологическом месте на окраине Акколя в лесном массиве. На сегодня общая сумма проекта составила около двух миллиардов тенге. Площадь участка - 25 гектаров.
 

Строительство нового оздоровительного комплекса идет полным ходом. На сегодня ведутся монтажные работы по второму этажу. Планируемый срок завершения третий квартал", - отметил директор ТОО Sirius Plus Турсынбай Саткужин.

 
В рамках первой очереди комплекса предусмотрен пятиэтажное здание с банным комплексом, парковкой, детской площадкой и зоной барбекю. На территории будет предусмотрено все для комплексной терапии: спа-комплекс, спортивные клубы, зона правильного питания и другое.
 
В планах у предпринимателя дополнительно построить еще четыре корпуса, каждый из которых рассчитан на 50 отдыхающих, плюс два десятка коттеджей.
 

Кадровые перестановки произошли в МИОР

28.01.2022, 19:43 57166
Кадровые перестановки произошли в МИОР
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 28 ЯНВАРЯ - Как сообщает пресс-служба премьер-министра, постановлением правительства РК Кемелбек Ойшыбаев освобожден от должности вице-министра информации и общественного развития РК согласно поданному заявлению, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Кемелбек Ойшыбаев родился в 1977 году в Западно-Казахстанской области. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Казахский гуманитарно-юридический университет. Также закончил программу MBA в Geneva Business School (Швейцария). 
 
Трудовую деятельность начал в 2000 году корреспондентом ТОО "ИА "Интерфакс-Казахстан". В разные годы работал в коммерческих структурах. 
 
С 2015 по 2016 год занимал руководящие должности в ТОО "Управляющая компания "Казмедиа орталыгы", Службе центральных коммуникаций при Министерстве информации и коммуникаций РК. 
 
С 2016 по 2017 год - председатель правления АО "Телерадиокорпорация "Казахстан". 
 
С 2019 по 2020 год - председатель правления НАО "Казахстанский институт общественного развития "Рухани жангыру". 
 
С июня 2020 года по настоящее время являлся вице-министром информации и общественного развития РК.
 

Назначен начальник департамента полиции СКО

28.01.2022, 19:32 57216
Назначен начальник департамента полиции СКО
Фото: Polisia.kz
ПЕТРОПАВЛОВСК. 28 ЯНВАРЯ - По согласованию с Администрацией президента приказом министра внутренних дел РК Ерлана Тургумбаева на должность начальника ДП Северо-Казахстанской области назначен Айдын Кабдулдинов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Личному составу органов внутренних дел СКО нового руководителя представили министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев и аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов, сообщает Polisia.kz
 
Айдын Кабдулдинов родился в 1977 году в Восточно-Казахстанской области. Службу в органах внутренних дел начал в 1994 году, выпускник Алматинского юридического института МВД РК. Имеет большой опыт работы в следственных и оперативных подразделениях. 
 
С февраля 2020 года работал в должности заместителя начальника департамента полиции Алматы. 
 
Ранее возглавлявший полицейское ведомство СКО Марат Тулебаев назначен начальником ДП Нур-Султана.
 
27 января Арыстангани Заппаров назначен начальником департамента полиции Алматинской области.
 
26 января распоряжением президента РК Касым-Жомарта Токаева Ержан Саденов назначен заместителем министра внутренних дел.
 

В Казахстане введен новый вид государственной пошлины

28.01.2022, 19:24 57941
В Казахстане введен новый вид государственной пошлины
НУР-СУЛТАН. 28 ЯНВАРЯ - С 1 января 2022 года в Налоговом кодексе РК введен новый вид государственной пошлины для подачи исков в рамках Административного процедурно-процессуального кодекса РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Согласно изменениям, при подаче заявления в суд для рассмотрения заявлений особого искового производства, заявлений (жалоб) по делам особого производства, административных исков в рамках Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан истец уплачивает государственную пошлину в размере 0,5 МРП (1532 тенге в 2022 году), сообщает пресс-служба комитета государственных доходов МФ РК. 
 
Плательщиком государственной пошлины является заявитель, в интересах которого рассматривается дело в суде. Уплата производится до подачи  заявления (жалобы).
 
Уполномоченные органы - суды, рассматривающие заявления (жалобы).
 
Напомним, с 1 января 2022 года в Казахстане увеличился размер государственных пошлин на ряд услуг в сфере миграции.
 

В фонд "Казакстан халкына" поступило более 52 млрд тенге

28.01.2022, 19:15 57246
НУР-СУЛТАН. 28 ЯНВАРЯ - Общественный фонд "Казакстан халкына" ("Народу Казахстана") выразил благодарность всем казахстанцам, предпринимателям, трудовым коллективам, которые поддержали инициативу главы государства Касым-Жомарта Токаева по решению проблем в сфере здравоохранения, образования, социальной сферы, культуры и спорта, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
С 16 по 27 января в Фонд поступило более 52 миллиардов тенге. Планируется, что Фонд будет накапливать средства в размере не менее 100 миллиардов тенге в год, сообщает пресс-служба Фонда.
 

В наших прогнозных расчетах мы не предполагаем поступления средств от иностранных и международных компаний. Мы выражаем благодарность казахстанским предприятиям и их акционерам за значительный вклад в благотворительность", - добавили в Фонде.

 
Напомним, председатель правления фонда "Казакстан халкына" Болат Жамишев ожидает, что фонд будет располагать 150 миллиардами тенге. 
 
Ранее Жамишев заявил, что отчисления средств в общественный фонд "Казакстан халкына" ("Народу Казахстана") не являются дополнительным налогом на бизнес и на повышении цен не отразятся.
 
В КГД сообщали о планах снизить налоги бизнесу в Казахстане при отчислениях в фонд "Казакстан халкына".  
 

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