Нур-Султан. 17 января. Kazakhstan Today - В Нур-Султане насчитывается более 53 тыс. авто с иностранной регистрацией, передает Kazakhstan Today.

В столице эксплуатируются более 53 тыс. транспортных средств, зарегистрированных в России, Армении, Кыргызстане и Узбекистане, сообщили в пресс-службе столичного департамента полиции.

По данным ведомства, за 2019 год на территории Нур-Султана автоматические средства фиксации нарушений зафиксировали около 54 тыс. нарушений, совершенных иностранными авто, на общую сумму более 274 млн тенге. В течение прошлого года совершено 5 ДТП с участием иностранных машин.

Напомним, 14 января МВД призвало граждан Казахстана , приобретших на территории других государств автотранспорт, провести его регистрацию и добровольно устранить нарушения законодательства в сфере таможенного регулирования и дорожного движения.

Для удобства автолюбителей ведомство запустило "Прямую линию" для разъяснения вопросов по регистрации приобретенного за рубежом и ввезенного в Казахстан автотранспорта. Кроме этого, 17 и 18 января владельцы авто получили возможность напрямую задать все интересующие их вопросы полицейским в ходе акции "Приемная на дороге".

В Нур-Султане в первый день акции "Приемная на дороге" к сотрудникам полиции в первой половине дня за консультацией обратилось более 70 владельцев зарубежного автотранспорта. В основном они интересовались регистрацией авто, такие вопросы поступили от 64 водителей. Еще 6 человек обратились по вопросам таможенных пошлин, в том числе льготного растаможивания.

Так, к полицейским обратился водитель автомашины с объемом двигателя 3,5 литра, который сетует на то, что при оплате утилизационного сбора и первичной регистрации стоимость авто вдвое увеличится, в связи с чем от него поступила просьба о снижении оплаты за утилизационный сбор и первичной регистрации иностранного транспорта", - отметили в полиции.

В столице акция "Приемная на дороге" проводится с 09.00 до 19.00, в ней принимают участие руководители управлений департамента полиции.

Кроме этого, для удобства горожан сотрудники местной полицейской службы совместно с КСК проводят акцию "Приемная во дворах". Жители и гости города смогут обратиться к полицейским за консультативной и правовой помощью по вопросам обеспечения дорожной безопасности, соблюдения миграционного законодательства и по другим вопросам.

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