Задать вопросы о регистрации приобретенных за рубежом автомобилей можно по телефону "Прямой линии" МВД

Нур-Султан. 16 января. Kazakhstan Today - Министерство внутренних дел РК открывает "Прямую линию" для разъяснения вопросов регистрации приобретенного за рубежом автотранспорта , передает Kazakhstan Today.

Министерство внутренних дел запускает "Прямую линию" для разъяснения вопросов по регистрации автотранспорта, приобретенного гражданами Казахстана за рубежом и ввезенного на территорию нашей страны. Казахстанцев будут консультировать сотрудники Комитета административной полиции по телефонам: 8 (7172) 71 58 21, 71 58 39, 71 58 04, 71 58 06, 71 58 62 (с 09.00 до 19.00, кроме выходных)", - проинформировали в пресс-службе ведомства.

Также сообщается, что 17 и 18 января на территории Казахстана все региональные подразделения полиции проведут очередную республиканскую акцию "Приемная на дороге". В мобильных пунктах приема граждан специалисты органов внутренних дел подробно разъяснят порядок и правила регистрации по каждому случаю индивидуально, и окажут содействие в регистрации автотранспорта. Аналогичные консультации можно получить во всех фронт-офисах полиции.

Отметим, что в рамках акции "Приемная на дороге" и во фронт-офисах полиции можно будет получить также информацию о штрафах, узнать о государственных услугах, оказываемых полицией. Напрямую, без бюрократизма, обратиться к руководителям административной, миграционной и местной полиции для решения своих неотложных вопросов", - подчеркнули в МВД.

Адреса проведения акции "Приемная на дороге" можно узнать на сайтах региональных департаментов полиции.

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