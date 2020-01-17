Система Orphus

Задать вопросы о регистрации приобретенных за рубежом автомобилей можно по телефону "Прямой линии" МВД

16.01.2020, 13:30 12097
Задать вопросы о регистрации приобретенных за рубежом автомобилей можно по телефону "Прямой линии" МВД
Нур-Султан. 16 января. Kazakhstan Today - Министерство внутренних дел РК открывает "Прямую линию" для разъяснения вопросов регистрации приобретенного за рубежом автотранспорта, передает Kazakhstan Today.
 

Министерство внутренних дел запускает "Прямую линию" для разъяснения вопросов по регистрации автотранспорта, приобретенного гражданами Казахстана за рубежом и ввезенного на территорию нашей страны. Казахстанцев будут консультировать сотрудники Комитета административной полиции по телефонам: 8 (7172) 71 58 21, 71 58 39, 71 58 04, 71 58 06, 71 58 62 (с 09.00 до 19.00, кроме выходных)", - проинформировали в пресс-службе ведомства.

 
Также сообщается, что 17 и 18 января на территории Казахстана все региональные подразделения полиции проведут очередную республиканскую акцию "Приемная на дороге". В мобильных пунктах приема граждан специалисты органов внутренних дел подробно разъяснят порядок и правила регистрации по каждому случаю индивидуально, и окажут содействие в регистрации автотранспорта. Аналогичные консультации можно получить во всех фронт-офисах полиции. 
 

Отметим, что в рамках акции "Приемная на дороге" и во фронт-офисах полиции можно будет получить также информацию о штрафах, узнать о государственных услугах, оказываемых полицией. Напрямую, без бюрократизма, обратиться к руководителям административной, миграционной и местной полиции для решения своих неотложных вопросов", - подчеркнули в МВД.

 
Адреса проведения акции "Приемная на дороге" можно узнать на сайтах региональных департаментов полиции. 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая