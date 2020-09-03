Нур-Султан. 2 сентября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане ЦОНы возобновили работу по субботам, передает Kazakhstan Today.

По решению главного санитарного врача города Нур-Султана внесено изменение в график работы столичных ЦОНов. Теперь они будут работать в будние дни с 09.00 до 20.00 и в субботу 09.00 до 18.00, а отдел документирования (получение паспорта, удостоверения): в будние дни с 09.00 до 18.30 и в субботу с 09.00 до 14.00, сообщили в пресс-службе филиала НАО "Правительство для граждан" по Нур-Султану.

Напомним, что ранее ЦОНы работали с понедельника по пятницу. В связи с этим не все работающие граждане могли найти удобное время для посещения ЦОНа. Увеличение количества времени обслуживания позволит стабилизировать ситуацию с оказанием госуслуг и полностью закрыть потребность жителей столицы в них.

Однако график работы автоЦОНа не изменился: прием документов будет осуществляться в будние дни и в субботу с 09.00 до 18.00, а выдача готовых документов с 09.00 до 20.00.

В условиях карантина в ЦОНах продолжится оказание только бумажных услуг по предварительной брони. Забронировать очередь можно через специальный сервис на портале egov.kz, Telegram-бот EgovKzBot2.0, а также по номеру 1414.

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