Экология, дороги, рабочие места: в Nur Otan представили программы для развития западных регионов страны

Нур-Султан. 23 сентября. Kazakhstan Today - Партия "Nur Otan" продолжает знакомить казахстанцев с основными приоритетами развития каждого региона, города и района на 5 лет. На сайте primaries.kz представлены проекты 216 предвыборных программ, которые планируют доработать с учетом мнения населения, передает Kazakhstan Today.

Так, в проекте предвыборной программы Актюбинской области ставится задача по ежегодному созданию не менее 20 тысяч новых рабочих мест и повышению средней заработной платы минимум до 200 тысяч тенге к 2025 году. Ежегодно будет производиться переподготовка не менее тысячи, краткосрочное обучение не менее двух тысяч человек и сокращение квоты на иностранную рабочую силу.

Учитывая, что 29% населения области проживает в сельской местности, в регионе планируют построить по два тепличных комплекса, две молочно-товарных фермы, птицефабрики и увеличить поголовье КРС. Отдельное внимание будет уделено развитию нетрадиционных видов сельского хозяйства – пчеловодству, мараловодству, выращиванию ягодных культур.

Для развития транзитного потенциала региона планируется строительство и реконструкция автодорог областного значения, а также 2350 километров дорог районного значения. Эти меры позволят к 2025 году увеличить долю дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии с 56 до 85%.

В целях снижения нагрузки на окружающую среду партия ставит задачи реконструировать пыле- и газоочистные установки технологического оборудования Актюбинского завода хромовых соединений и построить 9 полигонов ТБО в 2021 году.

В регионе до сих пор функционируют трехсменные школы. Для повышения качества образования будет построено 16 новых школ. В целом охват детей в возрасте от 1 до 6 лет дошкольными учреждениями планируется довести до 86% к 2025 году

В рамках партийного проекта "Кедергісіз келешек" планируется строительство Реабилитационного центра для людей с ограниченными возможностями на 150 мест в 2021 году и спортивного комплекса в 2022 году.

По данным проекта предвыборной программы Западно-Казахстанской области, в регионе продолжится работа по созданию развитого агропромышленного комплекса за счет внедрения современных технологий и освоения новых видов производства.

Партия предлагает строительство молочного комплекса, 27 откормочных площадок, расширения площади орошаемых участков с 56 тыс. гектаров до 85 тыс. гектаров. В целом в сельском хозяйстве планируется реализовать 33 инвестпроекта. Эти меры позволят охватить комплексной поддержкой порядка 10 тыс. аграриев.

Также в партии намерены помочь возобновить деловую активность наиболее пострадавшим от пандемии коронавируса секторам экономики.

В регионе ежегодно будут предоставляться льготные кредиты не менее по программам "Экономика простых вещей", "ДКБ-2025", "Енбек" и др. Ежегодно будут трудоустраиваться не менее 7 тыс. молодых людей.

Наряду с этим, планируется отремонтировать более 800 километров дорог, 59 сел получат централизованное водоснабжение, в 73 населенных пунктах установят комплексные блок-модули водоснабжения. Ежегодно в регионе планируется вводить 480 тыс. квадратных метров жилья, запустят 2 полигона ТБО с сортировочными линиями.

На сегодняшний день одним из важных вопросов, волнующих жителей области, является высокий тариф на газ (17,24 тенге/м3 для населения). В целях снижения тарифа партия "Nur Otan" ставит задачи провести переговоры на уровне правительств РК и РФ по снижению стоимости природного газа, получаемого с Оренбургского ГПЗ. Также будет рассмотрен вопрос дифференциации тарифа между населением и предпринимателями.

Для повышения качества услуг в сфере здравоохранения партия планирует обеспечить строительство двух поликлиник, трех корпусов к больницам. В целях обеспечения качества и доступности образования партийцы ставят задачи по строительству 21 общеобразовательной школы, а также 100% оснащению школ и детских садов системами видеонаблюдения.

В проекте предвыборной программы Мангистауской области отмечается, что одним из резервов развития региона являются морские порты Актау, Курык и СЭЗ "Морпорт Актау", а также индустриальные зоны в городах Актау и Жанаозен. Партия будет способствовать обеспечению сохранения объемов добычи нефти, привлечению зарубежных инвестиций и завершению создания инженерной инфраструктуры в СЭЗ "Морпорт Актау".

Для повышения уровня обеспеченности жильем будут построены 48 многоквартирных домов в городах и 89 домов в районах области. Партия также будет добиваться завершения строительства нового онкологического диспансера в городе Актау и терапевтического корпуса городской больницы в городе Жанаозен, строительства семи семейно-врачебных амбулаторий в сельских населенных пунктах.

Для ликвидации трехсменного обучения планируется строительство 20 новых школ в городах и районах, пристроек к действующим школам, поэтапное обеспечение компьютерной техникой детей из малообеспеченных семей для проведения дистанционного обучения на дому.

В Атырауской области за 5 лет будет создано 103 тыс. новых рабочих мест. Для реализации новых бизнес-идей будут предоставлены безвозмездные гранты 141 проекту.

Активно будут решаться вопросы экологии, беспокоящие жителей региона. К примеру, на нефтегазовых предприятиях будут установлены системы контроля атмосферного воздуха в онлайн-режиме.

Также планируется возвести 3,5 млн квадратных метров жилья, отремонтировать почти 300 километров автомобильных дорог, построить 63,5 километра водопроводных сетей, реконструировать водоочистное сооружение в селе Акколь Курмангазинского района.

В целях обеспечения доступности к качественному образованию будет построено 9 новых школ и 56 детских садов. В регионе появятся школа искусств, музыкальная школа и дворец школьников.

Для всесторонней поддержки молодежи в регионе планируется ежегодно трудоустраивать не менее 5 тыс. молодых людей. Партия ставит задачу строительства 6 студенческих общежитий.

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