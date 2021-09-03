В одном из районов Акмолинской области открылся новый детский сад

КОКШЕТАУ. 2 СЕНТЯБРЯ - В рамках 30-летия Независимости страны в селе Волгодоновка Аршалынского района распахнул свои двери новый детский сад "Ертостік", передает управление внутренней политики, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как отметили в пресс-службе акимата района, дошкольное учреждение отремонтировано в рамках государственно-частного партнерства и рассчитано на 70 мест.

Детский сад соответствует всем современным и нормативным требованиям. Для воспитанников созданы комфортные условия пребывания: уютные спальные и групповые комнаты, интересные конструкции детской мебели, разнообразный игровой, дидактический материал. В приемной установлены удобные кабинки для одежды. Открытие детского сада позволило довести показатель охвата детей дошкольным воспитанием и обучением в селе Волгодоновка до 100%", - сообщили в акимате.

С воодушевлением восприняли новость об открытии дошкольной организации жители села.

Мы очень рады этому событию. В детском саду имеется все необходимое для наших деток. Выражаю огромную благодарность руководству района и меценатам за такой подарок", - поделилась местная жительница Жумагыз Алинева.

Это не единственное учреждение, которое распахнуло свои двери для маленьких аршалынцев. Недавно в районе открылись детские сады в селах Костомар и Жибек жолы.

На сегодня в области функционируют 598 дошкольных организаций, в том числе 250 детских садов и 348 мини-центров. С начала этого года открыты 5 дошкольных организаций на 236 мест и расширены 5 дошкольных организаций на 131 место.

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