В одном из вузов Казахстана студент скрытно снимал девушек в туалете: Миннауки прокомментировало скандал

Напрямую вмешиваться в деятельность вуза ни правительство, ни Миннауки не может, так как он является автономной организацией

Рассказать друзьям

Астана. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На пресс-конференции в правительстве министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек прокомментировал скандальную новость о студенте, который скрытно снимал девушек в женском туалете одного из крупных вузов страны, передает корреспондент агентства.





Идет определенная информационная атака на Назарбаев Университет. По нашим предположениям, она организована группой господина Катсу, потому что у него осталось очень много доверенных лиц в университете: и среди студентов, и среди сотрудников. Поэтому, как говорится, на войне все средства хороши. Помимо его публикации, идут вот такие внутренние провокации. Если вы заметили, они регулярно начали выходить именно с момента активизации господина Катсу. Классическая информационная война, классическое информационное давление идет (...) Напрямую вмешиваться в деятельность НУ ни правительство, ни Миннауки не может, так как он является автономной организацией", - прокомментировал министр.





Ранее, ссылаясь на соцсети, казахстанские СМИ сообщили, что в Назарбаев Университете студент снимал девушек в женском туалете. Отмечается, что у него нашли 30 видео с разными пострадавшими.





Изданию Zakon.kz в полиции сообщили, что извращенец подглядывал в соседние кабинки через зазор между перегородками. По решению суда он привлечен к административной ответственности.





Также инцидент прокомментировали в самом университете.



