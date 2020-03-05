В Павлодарской области прокуратура выявила грубые нарушения прав детей в образовательных учреждениях

Павлодар. 4 марта. Kazakhstan Today - В Павлодарской области на коллегии прокуратуры озвучены итоги проверки по вопросу соблюдения прав несовершеннолетних в образовательных учреждениях области, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передает Kazakhstan Today.

Результаты проверки показали на грубые нарушения прав детей, в том числе в учреждениях образования и социального назначения. Так, установлено, что здание КГУ "Областной детский психоневрологический центр оказания специальных социальных услуг" расположено в нарушение норм градостроения и противопожарных стандартов. В КГУ "Региональный центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" установлены факты нарушения конституционных прав воспитанников", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Павлодарской области.

По данным ведомства, проверка также показала, что в сельских школах учащиеся до сих пор пользуются уличными туалетами, школы не оснащены видеонаблюдением, образовательные учреждения не соблюдают санитарные нормы, дети в указанных учреждениях получают некачественное питание. Уполномоченными органами игнорируются правила подбора квалифицированных кадров.

На коллегии также отметили рост преступлений против несовершеннолетних, в том числе против половой неприкосновенности, которые нередко совершаются и в самих образовательных учреждениях.

По всем указанным фактам проводится досудебное расследование.

Без внимания не осталась проблема популяризации криминальной субкультуры среди школьников.

По итогам коллегии выработаны ряд рекомендаций, в адрес местных исполнительных органов внесены представления об устранении нарушений законности, прокурором области даны конкретные указания с установлением конкретных сроков.

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