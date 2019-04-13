В подразделениях МВД выявили неэффективное использование почти 340 млн тенге

Нур-Султан. 12 апреля. Kazakhstan Today - В подразделениях Министерства внутренних дел выявили неэффективное использование почти 340 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

Государственный аудит использования средств республиканского бюджета, выделенных Комитету уголовно-исполнительной системы и Комитету административной полиции МВД РК по отдельным бюджетным программам провел Счетный комитет.

Выявлено неэффективное использование бюджетных средств на общую сумму 338,6 млн тенге, а также системные недостатки в сфере охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности и уголовно-исполнительной системы", - сообщила пресс-служба Счетного комитета.

По данным ведомства, в уголовно-исполнительной системе Казахстана за 2016-2018 годы наблюдается тенденция снижения тюремного населения на 13,2%. Комитетом УИС создается национальная система комплексной ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы и находящихся на учете службы пробации.

В то же время, по итогам госаудита, в МВД отмечено отсутствие системной работы по планированию, реализации и контролю за исполнением стратегического и операционного планов, а также бюджетных программ.

В сфере безопасности дорожного движения за последние 6 лет не улучшается целевой индикатор Стратегического плана МВД по уменьшению количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях. При этом одной из основных причин гибели людей является превышение скорости. Так, по указанной причине за 2018 год 28,7% дорожно-транспортных происшествий повлекли за собой смерть или ранение людей", - отметили в пресс-службе.

Кроме этого, согласно выводам госаудита, Комитетом УИС проводится недостаточная работа по трудоустройству осужденных.

Одной из причин слабых показателей трудоустройства за последние 2 года является снижение количества работающих осужденных на предприятиях "Енбек" уголовно-исполнительной системы. Основная часть осужденных, прошедших обучение по специальностям профессионального образования в учреждениях уголовно-исполнительной системы, трудоустраиваются не по полученной специальности либо вовсе не трудоустраиваются", - добавили в ведомстве.

Счетным комитетом даны поручения по устранению выявленных нарушений и недостатков, рассмотрению ответственности должностных лиц, не обеспечивших соблюдение требований бюджетного и иного законодательства. В орган, уполномоченный рассматривать дела об административных правонарушениях, для принятия процессуальных решений направлены материалы государственного аудита по трем фактам нарушений законодательства о государственных закупках.

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